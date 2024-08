MÄRKTE EUROPA/Etwa fester vor Powell - Nestle tauscht CEO aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell gehen Anleger zunächst aber in Deckung. Sie ist für Freitagnachmittag um 16 Uhr MESZ beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole angekündigt. Für Aktien an Wall Street, vor allem Technologiewerte, ging es am Vorabend nach unten, mit der Rendite der Treasurys nach oben. In Europa wurden die Portfolios von Anlegern schon massiv abgesichert, im Euro-Stoxx-50-Index gingen bis zum Vorabend dreimal mehr Put-Optionen als Calls um. Neben Jackson Hole dräuen auch die Quartalszahlen von Nvidia in der kommenden Woche.

Der DAX legt zwar leicht zu um 0,3 Prozent auf 18.552 Punkte, die Mehrzahl seiner Aktien handelt aber nur mit marginalen Ausschlägen. Der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,3 Prozent auf 4.901 Zähler vor.

Notenbanker-Aussagen dominieren den Tag

Im Umfeld des Treffens der Notenbanker in Jackson Hole gab es bereits einige Aussagen, die die US-Zinspolitik betreffen. So verweist die Commerzbank auf die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins: "Ich denke, ein schrittweises, methodisches Tempo, sobald wir in einer anderen geldpolitischen Ausrichtung sind, wird wahrscheinlich angemessen sein."

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, stimmte Collins Ansicht zu, während der Präsident der Kansas City Fed, Jeffrey Schmid, erklärte, dass er noch nicht bereit sei, eine Zinssenkung zu unterstützen. Keiner der drei Fed-Notenbanker erklärte, dass ihre Einschätzung der Wirtschaft durch die Abwärtsrevision der Beschäftigungszahlen um 818.000 Stellen für das Jahr bis März 2024 wesentlich verändert wurde.

Starke News bei Nestle und Infineon

Ein Paukenschlag kommt von Nestle aus der Schweiz: Der Nahrungmittelkonzern hat überraschend seinen CEO vor die Tür gesetzt. Laurent Freixe soll als neuer Nestle-CEO auf Mark Schneider schon ab 1. September folgen. Die Strategie von Schneider hatte nicht überzeugt, die Aktie notiert allein seit Jahresbeginn gut 8 Prozent im Minus. Die Analysten von Jefferies überrascht das nicht völlig: Freixe sei Leiter der Region Lateinamerika und Investoren vertraut. Diskutiert werden nun die zahlreichen Baustellen bei Nestle. Bis hier Klarheit einzieht, könnten die Aktien volatil handeln. Aktuell geht es um 3 Prozent nach unten. Die Aktien des Hauptkonkurrenten Unilever zeigen sich unverändert.

Bei der Deutschen Bank geht es um 1,3 Prozent höher. Denn die Chancen auf einen zweiten Aktienrückkauf, der zuvor als abgeschrieben galt, haben sich nach dem Vergleich mit 60 Prozent der Kläger im Übernahmestreit um die Postbank erheblich erhöht, heißt es im Platow-Brief vom Vorabend.

Auch Infineon hat sich endlich mit dem Insolvenzverwalter der Qimonda AG auf einen Vergleich geeinigt. Damit wird der seit Ende 2010 anhängige Rechtsstreit beendet. Der Insolvenzverwalter hatte einen Betrag von 3,4 Milliarden Euro plus Zinsen verlangt, bekommt aber nur 753,5 Millionen Euro. Infineon will dafür die gebildeten Rückstellungen in Anspruch nehmen. Der darüber hinausgehende Betrag wird Ergebnis und Cashflow aus nicht fortgeführten Aktivitäten belasten. Die Aktien geben 0,4 Prozent nach.

Die Aktien des Meinungsumfrage-Institut Infas Holding haussieren um 61 Prozent nach einem Übernahmeangebot. Hier bietet die Alsterhöhe (zukünftig: Ipsos DACH Holding AG) 6,80 Euro je Aktie. Am Vortag waren die Titel bei 4,22 Euro aus dem Handel gegangen.

Bei aap Implantate geht es 6 Prozent tiefer. Hier hat der Abschlussprüfer die Prüfung beendet und die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils aufgrund von Prüfungshemmnissen erklärt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.900,97 +0,3% 15,97 +8,4%

Stoxx-50 4.487,87 +0,1% 5,13 +9,6%

DAX 18.552,39 +0,3% 59,00 +10,8%

MDAX 25.030,06 +0,3% 63,05 -7,8%

TecDAX 3.330,96 -0,2% -5,25 -0,2%

SDAX 13.889,53 +0,2% 33,78 -0,5%

FTSE 8.306,50 +0,2% 18,50 +7,2%

CAC 7.556,66 +0,4% 32,55 +0,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 -0,00 -0,33

US-Zehnjahresrendite 3,85 -0,01 -0,03

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1122 +0,1% 1,1125 1,1111 +0,7%

EUR/JPY 161,99 -0,3% 161,98 162,55 +4,1%

EUR/CHF 0,9464 -0,1% 0,9477 0,9474 +2,0%

EUR/GBP 0,8481 -0,1% 0,8485 0,8484 -2,2%

USD/JPY 145,65 -0,4% 145,61 146,29 +3,4%

GBP/USD 1,3114 +0,2% 1,3111 1,3097 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1387 -0,1% 7,1383 7,1468 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 61.050,80 +0,8% 60.862,05 60.780,05 +40,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,13 73,01 +0,2% +0,12 +3,0%

Brent/ICE 77,27 77,22 +0,1% +0,05 +2,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,975 36,72 +0,7% +0,26 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.494,11 2.487,15 +0,3% +6,96 +20,9%

Silber (Spot) 29,30 29,03 +1,0% +0,28 +23,3%

Platin (Spot) 953,18 948,50 +0,5% +4,68 -3,9%

Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,3% +0,01 +5,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

