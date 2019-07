MÄRKTE EUROPA/Etwas besseres US-BIP setzt kaum Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Freitag an den leichten Gewinnen festgehalten. Die mit 2,1 Prozent im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsene US-Wirtschaft setzte kaum Akzente. Einerseits waren die etwas besseren Daten positiv zu werten, andererseits dürfte die Erwartung einer Minderheit von Investoren, die Fed werde in der kommenden Woche die Zinsen gleich um 50 Basispunkte senken, nach den aktuellen Daten gesunken sein.

Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.420 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,4 Prozent auf 3.524 Zähler nach oben. Der Euro gab mit Bekanntgabe der US-Daten leicht ab. Etwas nach oben ging es mit dem Goldpreis. Das Goldabkommen, das den Verkauf von Goldbeständen zwischen Europas Zentralbanken regelt, wird nicht verlängert. Stützend wirkte die Aussage der EZB, dass die beteiligten Zentralbanken nicht die Absicht hätten, signifikante Mengen an Gold zu verkaufen. Gold gewann 0,3 Prozent auf 1.419 Dollar je Feinunze.

Gute Nachrichten für Bayer

Im DAX profitierten Bayer von einem neuen Glyphosat-Urteil in den USA. Auch im dritten Schadensersatzprozess hatte ein Gericht die Strafe drastisch eingedampft. Übergeordnet gab man im Handel wegen der Fülle der anhängigen Klagen aber keine Entwarnung. Die Aktie legte um 1,2 Prozent zu.

BASF bauten ihre Verluste des Vortages aus, als endgültige Quartalszahlen mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Die Aktie verlor weitere 1,3 Prozent. Auch Lufthansa wurden gemieden - die Fluggesellschaft wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Überkapazitäten und der harte Preiskampf belasteten seit geraumer Zeit. Die Titel büßten 1,2 Prozent ein.

Adidas führten mit einem Plus von 2,5 Prozent die Gewinnerliste im DAX an und erreichten ein neues Allzeithoch. "Die Anleger kaufen weiterhin defensives Wachstum", so ein Marktteilnehmer, der kein Ende der technischen Hausse sah. SAP folgten mit einem Plus von 1,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch die Commerzbank, wie es im Handel hieß.

Deutsche Telekom stiegen nach einer Prognoseerhöhung der US-Tochter T-Mobile US um 1,3 Prozent. Im TecDAX hatten Cancom und Nemetschek ihre Bücher geöffnet. Cancom hatte den Umsatz um 40 Prozent gesteigert und das bereinigte EBITDA um knapp 24 Prozent. Mit der andauernden Stärke der Aktie blieb Cancom auch MDAX-Kandidat. Die Aktie sprang um 12,3 Prozent. Im Gefolge ging es für Bechtle um 5,8 Prozent nach oben. Nemetschek fielen nach dem Zahlenausweis um 0,9 Prozent.

Aus Anglo American entweicht die Übernahmefantasie

Nach dem Ausstieg des indischen Investors Anil Agarwal verloren Anglo American an der Londoner Börse 4,1 Prozent. Agarwal hatte über sein Investmentvehikel Volcan eine Beteiligung von rund 20 Prozent an dem Minenbetreiber aufgebaut. Volcan plant zwei Wandelanleihen fällig zu stellen und will diese mit eigenen Aktien bedienen. Daneben platzierte JP Morgan im Auftrag von Volcan weitere 24,7 Millionen Aktien. Mit dem Ausstieg von Agarwal verschwand auch die Übernahmespekulationen aus dem Titel.

Berenberg hatte indes das Varta-Ziel deutlich erhöht und empfahl die Titel weiter zum Kauf, der Kurs stieg um 6,8 Prozent. Etliche Berichtsunternehmen aus Frankreich standen derweil im Fokus. Handelskonzern Carrefour hatte den Verlust im ersten Halbjahr zwar nahezu halbiert, doch der Wettbewerb auf dem französischen Heimatmarkt blieb heftig. Die Aktie verlor 0,5 Prozent.

Kering stürzten um 7 Prozent ab. Die Umsätze bei der Tochter Gucci waren nur unterdurchschnittlich gewachsen. "Das ist schlecht, weil bei Gucci die Margen besonders hoch sind", so ein Händler. Die Kering-Bestände seien etwas zu hoch, monierte Jefferies, die die Aktie aber weiter zum Kauf empfahlen.

Michelin lag mit ihren Quartalszahlen unter dem Konsens, wie die Experten von Jefferies hervorhoben. Das Unternehmen hatte den Ausblick für alle drei Sparten gesenkt. Die Aktie fiel um 2,7 Prozent. Renault tendierten gut behauptet. Das Zahlenwerk hätte noch schlimmer ausfallen können, urteilte Evercore.

Vodafone haussieren mit Ausgliederungs-Plänen

Vivendi rückten 6 Prozent vor. Der Medienkonzern hatte den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdreifacht. Auch in Großbritannien schlug sich die Branche wacker, denn Pearson reagierten mit einem Kurssprung um 5,9 Prozent auf den Quartalsbericht. Das Unternehmen hatte nach einer günstigen Entwicklung im ersten Halbjahr den Ausblick angehoben.

Die Halbjahreszahlen des Schweizer Lebensmittelriesens Nestle deuteten auf Wachstumskurs, der sich im zweiten Quartal schrittweise verstärkt hatte, wie die Analysten von Citi lobten. Trotz des bereits hohen Kurses seien mit dieser Vorlage alle Voraussetzungen für weitere Gewinne erfüllt. Für die Aktie ging es um 1,8 Prozent nach oben. Vodafone gliedert ihre Sendemasten aus und prüft einen Börsengang des Bereichs. Der Kurs sprang um 10,6 Prozent nach oben.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.524,47 +14,32 +0,4% +17,4%

Stoxx-50 3.212,90 +18,00 +0,6% +16,4%

Stoxx-600 390,73 +1,21 +0,3% +15,7%

XETRA-DAX 12.419,90 +57,80 +0,5% +17,6%

FTSE-100 London 7.552,89 +63,84 +0,9% +11,3%

CAC-40 Paris 5.610,05 +32,00 +0,6% +18,6%

AEX Amsterdam 580,08 +1,26 +0,2% +18,9%

ATHEX-20 Athen 2.205,19 +13,35 +0,6% +37,1%

BEL-20 Brüssel 3.735,95 +0,79 +0,0% +15,2%

BUX Budapest 40.965,48 -388,14 -0,9% +4,7%

OMXH-25 Helsinki 3.965,85 -28,82 -0,7% +7,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 129.673,21 +1116,04 +0,9% +13,4%

OMXC-20 Kopenhagen 1.011,27 -2,57 -0,3% +13,4%

PSI 20 Lissabon 5.180,80 -39,42 -0,8% +8,7%

IBEX-35 Madrid 9.225,50 -64,40 -0,7% +8,0%

FTSE-MIB Mailand 21.837,74 -65,55 -0,3% +19,5%

RTS Moskau 1.348,30 +1,39 +0,1% +26,5%

OBX Oslo 800,34 +3,66 +0,5% +8,2%

PX Prag 1.070,58 -3,44 -0,3% +8,5%

OMXS-30 Stockholm 1.610,64 +3,44 +0,2% +14,3%

WIG-20 Warschau 2.305,79 -4,52 -0,2% +1,3%

ATX Wien 3.032,28 -9,45 -0,3% +10,8%

SMI Zürich 9.968,08 +91,05 +0,9% +18,3%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.28 Uhr Do, 18.42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1120 -0,25% 1,1143 1,1144 -3,0%

EUR/JPY 120,88 -0,18% 121,07 121,08 -3,9%

EUR/CHF 1,1048 +0,02% 1,1048 1,1039 -1,9%

EUR/GBP 0,8975 +0,28% 0,8962 0,8947 -0,3%

USD/JPY 108,70 +0,06% 108,64 108,66 -0,9%

GBP/USD 1,2389 -0,53% 1,2435 1,2454 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.785,00 -1,03% 9.685,25 9.991,50 +163,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,30 56,02 +0,5% 0,28 +17,7%

Brent/ICE 63,67 63,39 +0,4% 0,28 +15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.418,43 1.414,60 +0,3% +3,83 +10,6%

Silber (Spot) 16,40 16,41 -0,1% -0,02 +5,8%

Platin (Spot) 861,36 870,00 -1,0% -8,64 +8,1%

Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,6% -0,02 +1,6%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2019 12:14 ET (16:14 GMT)