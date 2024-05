MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Adler einigt sich mit Gläubigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Aktienmarkt hat am Montag mit leichten Gewinnen geschlossen. Das Geschäft verlief bei dünnen Umsätzen in insgesamt in ruhigen Bahnen. Denn mit Großbritannien und den USA blieben die beiden wichtigsten Börsen zu Wochenbeginn geschlossen. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 18.775 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,5 Prozent auf 5.059.

Für eine Überraschung sorgte der Ifo-Geschäftsklima-Index im Mai. Er blieb mit 89,3 Punkten auf Vormonatsniveau und damit deutlich hinter den Erwartungen einer kräftigen Erholung. Vor allem nach den deutlich stärkeren Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in der Vorwoche hatten sich Händler auf ebenfalls stärkere Werte vorbereitet. Auch Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen konnten die Hoffnungen nicht erfüllen. Die nächsten Akzente könnten nun Preisdaten aus Europa in der laufenden Woche setzen.

Der Euro gab nach den Ifo-Daten auf 1,0858 Dollar nach, auch an den Anleihemärkten fielen die Renditen leicht, was die Aktienmärkte stützte. Auch sprachen die Daten dafür, dass die EZB im Juni den Zinssenkungszyklus einleiten wird. Gute Nachrichten kamen aus China, wo die Industriegewinne im April um 4,0 Prozent zum Vorjahr gestiegen sind. Dies spricht für eine Belebung der globalen Wirtschaft.

"Viel war heute auch wegen der Feiertage in den USA und in Großbritannien nicht los an der Frankfurter Börse, aber unter dem Strich ging es mit dem DAX weiter nach oben. Die Richtung stimmt also an einem eher ereignislosen Handelstag, das ist zumindest die positive Erkenntnis", so CMC.

Alstom mit Kapitalerhöhung

Alstom gewannen 5,6 Prozent auf 19,73 Euro. Der Konzern hat eine Kapitalerhöhung über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben. Der Bezugsrechtehandel findet vom 28. Mai bis 6. Juni statt. Für 5 alte Aktien erhalten Anleger eine neue Aktie zu 13,00 Euro.

Fast 30 Prozent im Plus zeigten sich Adler Group, nachdem die Umstrukturierung der Schulden des Unternehmens gelungen ist. Allerdings gehen 75 Prozent der Stimmrechte der Aktien künftig an die Anleihegläubiger. In der Spitze hatte sich der Micro Cap am Morgen sogar mehr als verdoppelt. Zum Börsenschluss stand die Aktie bei 0,2125 Euro. Gerresheimer bleibt auf Expansionskurs: Das Unternehmen baut den US-Standort Peachtree City in Georgia für 166 Millionen Euro deutlich aus. Nach der jüngsten Rally gab die Aktie 0,8 Prozent nach.

Die Kursbewegungen waren angesichts der dünnen Umsätze teilweise erratisch. Für Ionos ging es nach einer Herunterstufung auf "Equal Weight" durch Morgan Stanley um 5,5 Prozent nach unten. Die Ionos-Aktie hat seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent zugelegt, da die Anleger sich auf die Wachstumsstory und das Cloud-Potenzial des Unternehmens fokussiert haben, hieß es von den Analysten. Nach einer Herunterstufung auf "Hold" durch MWB fielen Süß Microtec um 5,8 Prozent zurück.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.059,20 +23,79 +0,5% +11,9%

Stoxx-50 4.508,24 +11,58 +0,3% +10,1%

Stoxx-600 522,21 +1,64 +0,3% +9,0%

XETRA-DAX 18.774,71 +81,34 +0,4% +12,1%

FTSE-100 London Feiertag

CAC-40 Paris 8.132,49 +37,52 +0,5% +7,8%

AEX Amsterdam 916,04 +0,83 +0,1% +16,4%

ATHEX-20 Athen 3.600,40 +19,27 +0,5% +15,3%

BEL-20 Bruessel 3.984,87 +14,95 +0,4% +7,5%

BUX Budapest 69.803,67 +957,54 +1,4% +15,2%

OMXH-25 Helsinki 4.697,48 +18,80 +0,4% +3,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.671,65 +3,11 +0,0% +45,5%

OMXC-20 Kopenhagen 2.760,95 -6,27 -0,2% +20,9%

PSI 20 Lissabon 6.900,34 +37,80 +0,5% +8,5%

IBEX-35 Madrid 11.325,50 +79,50 +0,7% +12,1%

FTSE-MIB Mailand 34.761,97 +271,26 +0,8% +13,6%

OBX Oslo 1.343,98 +9,89 +0,7% +12,6%

PX Prag 1.547,87 -14,33 -0,9% +9,5%

OMXS-30 Stockholm 2.630,30 +5,80 +0,2% +9,7%

WIG-20 Warschau 2.530,08 +1,28 +0,1% +8,0%

ATX Wien 3.715,27 -31,85 -0,8% +8,8%

SMI Zuerich 11.960,57 +28,87 +0,2% +7,4%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,55 -0,03 -0,02

US-Zehnjahresrendite 4,47 0 +0,59

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:54 Uhr Fr, 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0860 +0,1% 1,0850 1,0850 -1,7%

EUR/JPY 170,35 +0,1% 170,15 170,29 +9,5%

EUR/CHF 0,9919 -0,0% 0,9926 0,9921 +6,9%

EUR/GBP 0,8502 -0,1% 0,8514 0,8514 -2,0%

USD/JPY 156,87 -0,0% 156,82 156,95 +11,4%

GBP/USD 1,2773 +0,3% 1,2744 1,2744 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2600 -0,0% 7,2570 7,2621 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 70.346,84 +2,8% 68.415,01 68.164,32 +61,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,71 77,72 +1,3% +0,99 +8,5%

Brent/ICE 83,17 82,12 +1,3% +1,05 +8,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35 33,97 +3,0% +1,03 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.352,38 2.334,00 +0,8% +18,38 +14,1%

Silber (Spot) 31,68 30,36 +4,4% +1,32 +33,2%

Platin (Spot) 1.054,13 1.029,05 +2,4% +25,08 +6,3%

Kupfer-Future 4,83 4,75 +1,6% +0,08 +23,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

