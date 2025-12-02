MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Bayer haussieren mit US-Regierungsunterstützung

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Dienstag. Stürzend wirkt die Entspannung an den Anleihemärkten nach dem deutlichen Renditeanstieg vom Vortag, Weiter als ausgemacht gilt derweil, dass in den USA am 10. Dezember die Zinsen gesenkt werden, was die Aktienmärkte übergeordnet stützt. Nach schwachen Einkaufsmanagerindizes in der Vorwoche untermauerte am Vortag auch der ISM-Index die Schwäche der US-Industrie, was die Zinssenkungsspekulation weiter verfestigte.

Wer­bung Wer­bung

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 23.700 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,5 Prozent nach oben. Nach dem durch Kommentare des japanischen Notenbankchefs Ueda ausgelösten weltweiten Renditeanstieg am Montag, ist es am Dienstag weitgehend ruhig an den Anleihemärkten. Analysten schätzen das Risiko, dass eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan, eine größere Auflösung von in Yen finanzierten ausländischen Anlagen zur Folge haben könnte, als begrenzt ein.

Klar im Fokus steht die Bayer-Aktie, die um 12 Prozent nach oben schießt. Treiber ist die Nachricht, dass die US-Regierung die Rechtsauffassung von Bayer in den Glyphosat-Streitigkeiten vor dem Obersten Gerichtshof unterstützt. Bayer vertritt den Standpunkt, dass Bundesrecht Vorrang vor einzelstaatlichen Klagen haben muss. Sollte sich Bayer mit Unterstützung der US-Regierung damit durchsetzen, könnte die Klagewelle eingedämmt werden. Insgesamt rund 67.000 Fälle sind hier noch offen.

Autoaktien zeigen sich unauffällig, auch wenn die aktuelle Entwicklung für die Branche im Handel positiv eingeschätzt wird. Die EU-Kommission bewege sich nun in die Richtung eines flexiblen Verbrennermotors, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf mehrere Kommissionsmitglieder. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien legt ganz leicht zu um 0,1 Prozent zu. Der Bankenindex gewinn 0,9 Prozent, hier stützt das jüngst erhöhte Renditeniveau an den Anleihemärkten, was höhere Zinsmargen verspricht. Für Immobilientitel ist das höhere Zinsniveau eine Belastung, entsprechend geben sie um leicht nach.

Wer­bung Wer­bung

Etwas erholen können sich Rüstungsaktien. Nach dem Rückgang um 3,1 Prozent am Vortag, geht es für den Subindex um 0,7 Prozent nach oben.

Positiv kommen Aussagen vom Kapitalmarkttag von Bilfinger an, die Aktie verteuert sich um 4 Prozent. Der Industriedienstleister will in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum die Marge bedeutend verbessern.

Airbus zeigen sich knapp behauptet. Angesichts technischer Probleme bei A320-Maschinen war der Kurs am Vortag stark gesunken, auch wenn er sich im Tagesverlauf zumindest von den Tiefs etwas hatte lösen können.

Wer­bung Wer­bung

Adidas fallen um 0,9 Prozent und Puma um 2,5 Prozent, nachdem RBC Capital Markets für beide Titel die Kursziele gesenkt hat. Evonik geben um 1,6 Prozent nach einer Abstufung auf "Reduce" durch Kepler. Siemens Energy legen um 3 Prozent zu nach einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.695,18 +0,5% 27,70 +15,8%

Stoxx-50 4.806,38 +0,1% 5,79 +11,5%

DAX 23.700,02 +0,5% 110,58 +19,7%

MDAX 29.422,94 -0,2% -52,88 +15,2%

TecDAX 3.544,02 -0,1% -3,40 +3,8%

SDAX 16.448,51 -0,2% -28,31 +20,2%

CAC 8.117,84 +0,3% 20,84 +9,7%

SMI 12.856,00 +0,0% 5,27 +10,8%

ATX 5.051,06 +0,1% 5,69 +37,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1612 +0,0% 1,1609 1,1634 +12,0%

EUR/JPY 181,10 +0,4% 180,46 180,51 +11,1%

EUR/CHF 0,9341 +0,0% 0,9337 0,9331 -0,5%

EUR/GBP 0,8788 +0,0% 0,8787 0,8779 +5,9%

USD/JPY 155,97 +0,3% 155,45 155,16 -0,7%

GBP/USD 1,3212 +0,0% 1,3211 1,3252 +5,7%

USD/CNY 7,0682 -0,0% 7,0691 7,0686 -1,9%

USD/CNH 7,0670 -0,1% 7,0721 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6553 +0,2% 0,6541 0,6557 +5,8%

Bitcoin/USD 86.429,35 -0,2% 86.603,20 84.553,05 -3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,34 59,32 +0,0% 0,02 -18,8%

Brent/ICE 63,12 63,17 -0,1% -0,05 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.212,93 4.232,20 -0,5% -19,27 +61,4%

Silber 57,12 57,98 -1,5% -0,85 +95,4%

Platin 1.419,82 1.430,49 -0,7% -10,67 +63,3%

Kupfer 5,19 5,22 -0,5% -0,03 +26,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 04:18 ET (09:18 GMT)