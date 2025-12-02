DAX23.698 +0,5%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.835 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,04 -0,5%Gold4.187 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Muss Strategy BTC verkaufen? -- Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Bayer haussieren mit US-Regierungsunterstützung

02.12.25 10:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159,70 EUR -1,75 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
191,94 EUR -1,64 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
33,37 EUR 3,14 EUR 10,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bilfinger SE
103,20 EUR 4,10 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
12,98 EUR -0,19 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
20,23 EUR -0,68 EUR -3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
116,50 EUR 3,65 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Dienstag. Stürzend wirkt die Entspannung an den Anleihemärkten nach dem deutlichen Renditeanstieg vom Vortag, Weiter als ausgemacht gilt derweil, dass in den USA am 10. Dezember die Zinsen gesenkt werden, was die Aktienmärkte übergeordnet stützt. Nach schwachen Einkaufsmanagerindizes in der Vorwoche untermauerte am Vortag auch der ISM-Index die Schwäche der US-Industrie, was die Zinssenkungsspekulation weiter verfestigte.

Wer­bung

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 23.700 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,5 Prozent nach oben. Nach dem durch Kommentare des japanischen Notenbankchefs Ueda ausgelösten weltweiten Renditeanstieg am Montag, ist es am Dienstag weitgehend ruhig an den Anleihemärkten. Analysten schätzen das Risiko, dass eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan, eine größere Auflösung von in Yen finanzierten ausländischen Anlagen zur Folge haben könnte, als begrenzt ein.

Klar im Fokus steht die Bayer-Aktie, die um 12 Prozent nach oben schießt. Treiber ist die Nachricht, dass die US-Regierung die Rechtsauffassung von Bayer in den Glyphosat-Streitigkeiten vor dem Obersten Gerichtshof unterstützt. Bayer vertritt den Standpunkt, dass Bundesrecht Vorrang vor einzelstaatlichen Klagen haben muss. Sollte sich Bayer mit Unterstützung der US-Regierung damit durchsetzen, könnte die Klagewelle eingedämmt werden. Insgesamt rund 67.000 Fälle sind hier noch offen.

Autoaktien zeigen sich unauffällig, auch wenn die aktuelle Entwicklung für die Branche im Handel positiv eingeschätzt wird. Die EU-Kommission bewege sich nun in die Richtung eines flexiblen Verbrennermotors, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf mehrere Kommissionsmitglieder. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien legt ganz leicht zu um 0,1 Prozent zu. Der Bankenindex gewinn 0,9 Prozent, hier stützt das jüngst erhöhte Renditeniveau an den Anleihemärkten, was höhere Zinsmargen verspricht. Für Immobilientitel ist das höhere Zinsniveau eine Belastung, entsprechend geben sie um leicht nach.

Wer­bung

Etwas erholen können sich Rüstungsaktien. Nach dem Rückgang um 3,1 Prozent am Vortag, geht es für den Subindex um 0,7 Prozent nach oben.

Positiv kommen Aussagen vom Kapitalmarkttag von Bilfinger an, die Aktie verteuert sich um 4 Prozent. Der Industriedienstleister will in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum die Marge bedeutend verbessern.

Airbus zeigen sich knapp behauptet. Angesichts technischer Probleme bei A320-Maschinen war der Kurs am Vortag stark gesunken, auch wenn er sich im Tagesverlauf zumindest von den Tiefs etwas hatte lösen können.

Wer­bung

Adidas fallen um 0,9 Prozent und Puma um 2,5 Prozent, nachdem RBC Capital Markets für beide Titel die Kursziele gesenkt hat. Evonik geben um 1,6 Prozent nach einer Abstufung auf "Reduce" durch Kepler. Siemens Energy legen um 3 Prozent zu nach einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.695,18 +0,5% 27,70 +15,8%

Stoxx-50 4.806,38 +0,1% 5,79 +11,5%

DAX 23.700,02 +0,5% 110,58 +19,7%

MDAX 29.422,94 -0,2% -52,88 +15,2%

TecDAX 3.544,02 -0,1% -3,40 +3,8%

SDAX 16.448,51 -0,2% -28,31 +20,2%

CAC 8.117,84 +0,3% 20,84 +9,7%

SMI 12.856,00 +0,0% 5,27 +10,8%

ATX 5.051,06 +0,1% 5,69 +37,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1612 +0,0% 1,1609 1,1634 +12,0%

EUR/JPY 181,10 +0,4% 180,46 180,51 +11,1%

EUR/CHF 0,9341 +0,0% 0,9337 0,9331 -0,5%

EUR/GBP 0,8788 +0,0% 0,8787 0,8779 +5,9%

USD/JPY 155,97 +0,3% 155,45 155,16 -0,7%

GBP/USD 1,3212 +0,0% 1,3211 1,3252 +5,7%

USD/CNY 7,0682 -0,0% 7,0691 7,0686 -1,9%

USD/CNH 7,0670 -0,1% 7,0721 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6553 +0,2% 0,6541 0,6557 +5,8%

Bitcoin/USD 86.429,35 -0,2% 86.603,20 84.553,05 -3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,34 59,32 +0,0% 0,02 -18,8%

Brent/ICE 63,12 63,17 -0,1% -0,05 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.212,93 4.232,20 -0,5% -19,27 +61,4%

Silber 57,12 57,98 -1,5% -0,85 +95,4%

Platin 1.419,82 1.430,49 -0,7% -10,67 +63,3%

Kupfer 5,19 5,22 -0,5% -0,03 +26,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 04:18 ET (09:18 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
24.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
08:01Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen