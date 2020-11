MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - BBVA und Sabadell beenden Fusionsgespräche

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren auch am Freitagmittag bei ruhigem Geschäft mit kleinen Gewinnen. Von der Wall Street fehlen mit dem Thanksgiving-Feiertag am Vortag und dem verkürzten Handel am "Black Friday" die Impulse. Mit dem Black Friday startet derweil das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase. "Jetzt wird sich zeigen, ob das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel ein bisher schwieriges Jahr 2020 noch retten kann", so Thomas Altmann von QC Partner. Im Pandemie-Jahr seien auch im Weihnachtsgeschäft die Online-Riesen im Vorteil.

Für Zurückhaltung sorgt unverändert die aktuelle Corona-Welle. In Deutschland ist die Marke von einer Million Corona-Infektionen überschritten worden. Binnen 24 Stunden wurden 22.806 neue Ansteckungsfälle in Deutschland registriert, die Zahl der Corona-Toten stieg um 426 auf 15.586. In Ländern wie Frankreich und Italien sind die Zahlen nach wie vor deutlich höher. Der DAX notiert in diesem Umfeld 0,3 Prozent höher bei 13.323 Zählern, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.526 Zähler nach oben.

Spanische Banken im Blick

Für die Aktie der spanischen Banco de Sabadell geht es um 12,2 Prozent nach unten. Die erst vor zwei Wochen bekanntgewordenen Fusionsgespräche zwischen der BBVA und der sehr viel kleineren Banco de Sabadell sind gescheitert. Es sei keine Einigkeit über das Tauschverhältnis bei einem Zusammenschluss erzielt worden, heißt es zur Begründung. Bei den BBVA-Aktionären scheint das gut anzukommen - für das Papier geht es an der Madrider Börse kräftiger um 2,1 Prozent nach oben.

Positiv für die Aktie der EDF wertet die Citigroup die steigende Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Einigung zwischen der französischen Regierung und der EU-Kommission über die Reform der Preisgestaltung für Atomkraft kommt. Bereits am Vortag hatten die Analysten von Jefferies wegen anhaltender Medien-Spekulationen über eine neue Atomverordnung das EDF-Kursziel auf 14 Euro angehoben. Für die EDF-Aktie geht es an der Pariser Börse um 8,9 Prozent auf 12,75 Euro nach oben.

Medios haussieren mit Übernahme

Als "wertsteigernd" stufen die Analysten von Jefferies den Zukauf des pharmazeutischen Großhändlers Cranach Pharma durch Medios ein. Zudem verbreitere sich die Wachstumsbasis von Medios dadurch erheblich. Cranach konzentriere sich auf Pharmazeutika in den Bereichen Neurologie, Hämophilie, Augenheilkunde, Rheumatologie und Onkologie. Die Übernahme sollte Medios in die Lage versetzen, sich stärker als Full-Service-Anbieter im Bereich Specialty Pharma zu positionieren. Medios gewinnen 21 Prozent.

Zum Wochenschluss findet am Abend noch ein Wechsel in den Stoxx-Blue-Chip-Indizes statt. Nach der Zusammenlegung der Unilever N.V. und der Unilever PLC fallen erstere aus den Stoxx-Indizes heraus. Im Euro-Stoxx-50 werden sie durch Flutter Entertainment ersetzt, im Stoxx-50 durch Prosus.

