MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börsen hoffen auf Kriegsende

DOW JONES--Mehrheitlich etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt leicht. Die Positionen lägen "eng beieinander", erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Das Nachrichtenportal Axios hatte am Vortag berichtet, beide Länder hätten sich grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump müsse allerdings noch zustimmen.

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Die Schlagzeilen werden mit etwas Zurückhaltung im Handel zur Kenntnis genommen. Anleger wollten erst konkrete Fakten sehen, heißt es. Dennoch setzt der Ölpreis seine Abwärtsbewegung fort, der Brent-Preis fällt 1,4 Prozent. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 25.077 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben auf 6.077 Zähler. Ihn stützen vor allem die höheren Aufschläge im Banksektor, der 1,2 Prozent zulegt. Leichten Druck gibt es angesichts der sinkenden Ölpreise auf Energiewerte, die 0,4 Prozent fallen.

Der europäische Technologiesektor zieht um 1,2 Prozent an. Es treiben die euphorisch gefeierten Geschäftszahlen von Dell. Der Aktienkurs schießt vorbörslich fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz für Rechenzentren. Zudem stützen Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

Bei Konjunkturdaten im Blick stehen neue Inflationszahlen aus der Eurozone : In Frankreich stiegen die Preise im Mai harmonisiert wie erwartet um 2,8 Prozent gegenüber Vorjahr. Um 2,8 Prozent sollen auch die Preise in Deutschland gestiegen sein, diese werden um 14:00 Uhr erwartet. Das Preisniveau läge damit weiter über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Es wird erwartet, dass die EZB-Währungshüter auf ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werden. Sorgen macht vor allem der Preisdruck aus dem Ausland: So sprangen die deutschen Importpreise um 5,3 Prozent zum Vorjahr an. Im Fokus am Nachmittag steht in den USA der Einkaufsmanager-Index Chicago.

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Am deutschen Markt haussieren CTS Eventim nach Erstquartalszahlen um 11 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Baader Helvea herausragend ausgefallen. Im Handel heißt es, einziger Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick.

Vivendi springen in Paris um 5,5 Prozent. Positive Signale von einem Gericht stützen - nach der großen Zerlegung des alten Konzerns muss den aktuellen Minderheitsaktionären doch ein Pflichtangebot unterbreitet werden. Der ehemalige Medienkonzern wurde Ende 2024 zerlegt in TV-Sender Canal+, Werbeagentur Havas, Verlag Louis Hachette Group und den Restbestand bei Vivendi.

Siemens Energy setzen die seit Tagen andauernde Korrektur fort. Im Händler verweisen auf die hohe Aktienbewertung, die den Energieausrüster in die Nähe von Chip-Werten gebracht habe. Die Aktien fallen um 1,5 Prozent. Mit optischen Minuszeichen zeigen sich viele Aktien wegen ihrer Dividendenausschüttung: So unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.077,04 +0,4 21,93 6.055,11 4,9

Stoxx-50 5.210,74 +0,5 24,54 5.186,20 6,0

DAX 25.076,83 -0,1 -15,42 25.092,25 2,4

MDAX 33.414,48 +0,5 174,59 27.039,42 9,1

TecDAX 4.144,66 +0,5 19,40 3.091,28 14,4

SDAX 19.252,75 +0,9 163,04 13.062,07 12,1

FTSE 10.446,01 +0,2 20,05 10.425,96 5,2

CAC 8.236,62 +0,6 47,75 8.188,87 1,1

SMI 13.590,86 +0,6 86,10 13.504,76 2,4

ATX 6.157,26 +1,9 114,82 6.042,44 15,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29

EUR/USD 1,1644 -0,1 -0,0007 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,49 -0,0 -0,0200 185,51 185,5300

EUR/CHF 0,9107 -0,3 -0,0025 0,9132 0,9132

EUR/GBP 0,8675 +0,1 0,0011 0,8664 0,8667

USD/JPY 159,27 +0,0 0,0400 159,23 159,2100

GBP/USD 1,3419 -0,2 -0,0024 1,3443 1,3440

USD/CNY 6,7672 -0,2 -0,0124 6,7796 6,7796

USD/CNH 6,7659 -0,1 -0,0067 6,7726 6,7726

AUS/USD 0,7163 0,0 0,0000 0,7163 0,7164

Bitcoin/USD 73.423,82 -0,1 -48,86 73.472,68 73.277,82

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,69 -1,4 -1,21 88,9

Brent/ICE 92 -1,8 -1,71 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.527,09 +0,8 35,16 4.491,93

Silber 75,53 -0,1 -0,11 75,64

Platin 1.919,08 -0,2 -3,67 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 07:42 ET (11:42 GMT)