MÄRKTE EUROPA/Etwas fester dank China - BMW unter Druck

DOW JONES--Leicht nach oben geht es am Freitag an den europäischen Börsen. Allerdings dürfte sich das volatile Geschäft fortsetzen, erwarten Händler. Die Märkte seien weiterhin getrieben von den willkürlichen Wendungen bei den US-Strafzöllen, heißt es. Dazu kommt bereits der Blick auf die Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch und der große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am nächsten Freitag. All das stufen Marktteilnehmer als "Risk Events" ein, in deren Vorfeld neue Anlagen riskant sind.

Angesichts positiver Vorgaben aus Asien in der Hoffnung auf neue Stimuli aus Peking geht es im frühen Handel erst einmal nach oben. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 22.650 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 5.358 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0849 Dollar. Gold bleibt in dem Umfeld gefragt und notiert knapp unter der Marke von 3.000 Dollar je Feinunze.

Derweil steigen die Chancen auf eine Last-Minute-Einigung im US-Haushaltsstreit. "Der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer hat seinen Widerstand gegen den Vorschlag der Republikaner aufgegeben. Jetzt ist wahrscheinlich, dass genügend Demokraten mit den Republikanern stimmen, um die notwendige Mehrheit von 60 Prozent zu erreichen", so QC Partners. Sollte es wirklich zu einer Last-Minute-Einigung kommen, dürfte dies vor allem bei den zuletzt so gebeutelten US-Indizes zu einem Aufatmen führen.

BMW mit schwacher Marge

Unternehmenszahlen gibt es aus dem Automobilsektor. Erwartet schwach sind die Zahlen von BMW (-1,8%) für das vierte Quartal ausgefallen. "Bei allen Auto-Herstellern war das letzte Quartal schwach", sagt ein Händler. Daher überrasche es nicht, auch wenn der Markt wohl gehofft haben dürfte, dass die Marge im Autogeschäft besser als die Konsenserwartung von 5,5 Prozent hereinkomme. Die für 2025 angepeilte Marge von 5 bis 7 Prozent sei aber "viel zu gering", heißt es.

Stützend für den Kurs von Daimler Truck wirkt die mit 1,90 Euro unveränderte Dividende. Auch sei der Auftragseingang einen Tick besser als befürchtet gewesen. "Ansonsten stehen Daimler und die gesamte Branche voll im Kreuzfeuer der erratischen US-Politik", sagt ein Händler. Für das Papier geht es um 1,3 Prozent nach oben.

Für Dermapharm geht es nach anfänglichen Verlusten nun um 2,5 Prozent nach oben. Die vorläufigen Zahlen sind laut Jefferies zwar besser als erwartet ausgefallen, die Anleger stören sich aber am Ausblick. Diesen stufen die Analysten als konservativ ein. Für 2025 erwartet das SDAX-Unternehmen weiteres Ergebniswachstum, hält beim Umsatz aber auch einen leichten Rückgang für möglich.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.358,27 +0,6% +29,9% +9,5%

Stoxx-50 4.609,23 +0,5% +23,3% +6,3%

DAX 22.650,09 +0,4% +83,0% +13,9%

MDAX 28.627,11 +0,6% +157,0% +12,1%

TecDAX 3.719,45 +0,4% +16,2% +9,4%

SDAX 15.351,89 +0,9% +129,7% +11,6%

CAC 7.989,50 +0,6% +51,3% +8,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,0849 -0,0% 1,0853 1,0857 +5,2%

EUR/JPY 161,4780 +0,6% 160,5575 160,4750 -1,0

EUR/CHF 0,9588 +0,1% 0,9580 0,9610 +2,7%

EUR/GBP 0,8391 +0,1% 0,8379 0,8392 +1,6%

USD/JPY 148,8410 +0,6% 147,9395 147,8020 -5,9

GBP/USD 1,2930 -0,2% 1,2952 1,2939 +3,5%

USD/CNY 7,1689 +0,0% 7,1679 7,1669 -0,7%

USD/CNH 7,2332 -0,2% 7,2474 7,2452 -1,2%

AUS/USD 0,6308 +0,3% 0,6287 0,6290 +2,2%

Bitcoin USD 82.562,80 +1,5% 81.360,70 80.992,30 -10,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,02 66,55 +0,7% 0,47 +0,2%

Brent/ICE 70,7 70,15 +0,8% 0,55 -5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.990,86 2.987,00 +0,1% 3,86 +11,9%

Silber (Spot) 31,33 31,22 +0,4% 0,11 +9,4%

Platin (Spot) 917,92 921,06 -0,3% -3,14 +3,6%

===

