MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Gute Laune nach Nordex-Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Nachrichtenlage ist zunächst noch dünn, viele Aktien im DAX notieren im Nullkomma-Bereich. Bewegende Themen für den Index gibt es nicht, der Markt wartet mit Spannung auf die US-Inflationsdaten am Dienstag.

Unterstützung für die Börsen kommt daher von der Wall Street, wo am Freitag die jährliche Revision der US-Verbraucherpreise (CPI) die Zinsängste am Markt gelindert hatte. Sie bestätigte, dass sich der Preisauftrieb im zweiten Halbjahr in dem Tempo abgeschwächt hat, das bereits die vorläufigen Daten gezeigt hatten. Das wurde am Markt mit Erleichterung aufgenommen.

Der DAX klettert um 0,3 Prozent auf 16.972 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich ebenfalls um 0,3 Prozent auf 4.729 Punkte.

Auch wenn die Berichtssaison am Montag wenig zu bieten hat, so bleibt deren guter Verlauf derzeit der Stabilitätsanker an den Börsen. "In der aktuellen Berichtssaison liefern Unternehmen erneut starke Ergebnisse und widerlegen damit einen übertriebenen Pessimismus, der vermeintlich in den Rekordkursen eingepreist ist", heißt es von der DZ Bank. Das gelte nicht nur für Tech-Werte, sondern auch für Zykliker. "Wir erachten die Kurse auf beiden Seiten des Atlantiks durch die bisherigen Ergebnisse als unterstützt", so die Analysten.

SAP braucht neuen AR-Chef

Bei den DAX-Werten im Fokus stehen SAP mit überraschenden Veränderungen im Aufsichtsrat. Die Aktien geben gegen den Markt um 0,7 Prozent nach. Am Wochenende teilte das Unternehmen mit, sich von Punit Renjen zu trennen. Grund waren "unterschiedliche Vorstellungen" über die Rolle als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender, für die er vorgesehen war. Renjen legt sein Mandat im SAP-Aufsichtsrat sofort nach der SAP-Hauptversammlung am 15. Mai 2024 nieder. Nachfolger soll der ehemalige Nokia-Manager Pekka Ala-Pietilä werden.

Top-Performer im DAX sind Siemens Energy mit plus 4,4 Prozent. Hier treiben Zahlen von Nordex und ein auf 16 nach 15 Euro erhöhtes Kursziel durch Barclays. Dies zeige Zuversicht, heißt es.

Bei Nordex waren die Zahlen zunächst skeptischer gesehen worden. Jedoch setzt sich die positive Einschätzung durch, die Aktien legen um 5,2 Prozent zu. Die Citigroup spricht von einem "anständigen" vierten Quartal. Der Umsatz habe sich besser als erwartet entwickelt, das EBITDA etwas besser als die Citi-Schätzung, aber unter der Konsenserwartung. Die Zahlen dürften für eine gewisse Erleichterung sorgen mit Blick auf das neue Jahr, heißt es.

Banken sind europaweit gesucht. Bei Commerzbank geht es 1,5 Prozent und bei Deutsche Bank um 1,8 Prozent nach oben. Auch Vonovia legen um 2,1 Prozent zu. Händler sehen Finanztitel als Gewinner der US-Inflationsdaten, da sie baldige Zinssenkungen ermöglichen dürften.

Bei Rheinmetall geht es 2,4 Prozent höher. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Berichtstag eine neue Fabrik für Artilleriemunition eröffnen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.728,57 +0,3% 12,70 +4,6%

Stoxx-50 4.221,52 +0,1% 5,93 +3,1%

DAX 16.972,42 +0,3% 45,92 +1,3%

MDAX 26.062,63 +1,3% 333,79 -4,0%

TecDAX 3.426,26 +0,3% 11,52 +2,7%

SDAX 13.852,14 +1,1% 150,16 -0,8%

FTSE 7.573,81 +0,0% 1,23 -2,1%

CAC 7.678,22 +0,4% 30,70 +1,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,36 -0,02 -0,21

US-Zehnjahresrendite 4,16 -0,00 +0,28

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0779 -0,1% 1,0780 1,0764 -2,4%

EUR/JPY 160,68 -0,2% 160,98 160,83 +3,3%

EUR/CHF 0,9423 -0,1% 0,9429 0,9413 +1,6%

EUR/GBP 0,8535 -0,1% 0,8533 0,8537 -1,6%

USD/JPY 149,07 -0,1% 149,34 149,41 +5,8%

GBP/USD 1,2629 +0,0% 1,2633 1,2610 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2178 -0,0% 7,2137 7,2164 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 48.177,96 +0,1% 46.248,62 45.272,72 +10,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,36 76,84 -0,6% -0,48 +5,8%

Brent/ICE 81,55 82,19 -0,8% -0,64 +6,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,22 26,80 -2,2% -0,58 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.025,54 2.024,75 +0,0% +0,79 -1,8%

Silber (Spot) 22,90 22,61 +1,3% +0,29 -3,7%

Platin (Spot) 880,83 875,00 +0,7% +5,83 -11,2%

Kupfer-Future 3,68 3,68 -0,1% -0,00 -5,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

