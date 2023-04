MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Hoffen auf Zins-Entspannung

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind Europas Börsen am Gründonnerstag aus dem Handel gegangen. Der DAX verfehlte die 15.600er-Marke nur haarscharf und schloss 0,5 Prozent höher bei 15.598 Zählern, der Euro-Stoxx-50 zog um 0,3 Prozent auf 4.310 Punkte an.

Die Aktienmärkte setzen weiter auf eine Entspannung an der Zinsfront. Nach einer Reihe schwächerer US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf sieht man nun rezessive Tendenzen für die Wirtschaft - und damit ein baldiges Ende der globalen Zinserhöhungsrunden. Anleihen und zinssensitive Titel wie Immobilien- und Finanzaktien waren gesucht, konjunkturnahe Titel wie Siemens standen eher unter Druck.

Generell zeigten sich Anleger aber vorsichtig: Denn mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag werden die wichtigsten Daten der Woche an einem Feiertag veröffentlicht. Europas Anleger können darauf erst am Dienstag reagieren.

Anleihen gesucht - Hoffen auf schwache Daten

Die Aussicht auf eine gebremste US-Konjunktur bis hin zur Rezession ließ Anleihekurse steigen und die Rendite umgekehrt sinken. Am US-Anleihenmarkt sanken die 10-jährigen Renditen mit 3,294 Prozent auf den niedrigsten Stand seit September. Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen gemischt aus und enthielten indes keine Neuigkeiten für den Markt.

Auch in Europa dürfte die EZB dann der US-Notenbank folgen, so zumindest die Hoffnung der Anleihe-Bullen. Der Bond-Markt habe sich auf eine Rezession eingestellt, selbst ein positiver US-Arbeitsmarkt am Freitag dürfte ihn nicht mehr davon abbringen, hieß es von den Analysten der Commerzbank.

Siemens unter Druck - Immobilien kräftig erholt

Die Aussicht auf eine Konjunkturabkühlung setzte vor allem Siemens unter Druck. Das DAX-Schwergewicht fiel 2 Prozent. Zudem litten sie unter einer Abstufung durch Barclays auf "Underweight".

Gewinner eines erhofften Endes der Zinserhöhungen waren die gebeutelten Immobilienwerte: Im DAX ging es für Vonovia 6 Prozent nach oben. Auch LEG Immobilien sprangen um 3,6 Prozent und TAG um 6,6 Prozent. Analysten sehen bei Titeln wie Vonovia mittlerweile Bewertungsabschläge von bis zu 70 Prozent auf ihren Nettoinventarwert. In Amsterdam stiegen Unibail-Rodamco um 2,4 Prozent an.

T-Aktie holt Dividendenabschlag fast auf

Deutsche Telekom schlossen nur optisch mit minus 1,9 Prozent oder 0,45 Euro. Denn die Aktie schüttete 0,70 Cent Dividende aus und lag damit eigentlich im Plus. Symrise legten 4 Prozent zu. JP Morgan hat die Aktie auf "Overweight" von "Neutral" angehoben.

Beiersdorf gaben 1,2 Prozent ab. Einige Marktteilnehmer bezweifeln, dass sich die am Vortag erhöhte Umsatzprognose noch durch weitere Preiserhöhungen durchsetzen lässt.

Gerresheimer fielen um 4,3 Prozent. Zwar wurden die vorgelegten Geschäftszahlen als stark bezeichnet, nur hatten einige Anleger auch noch eine erhöhte Prognose erwartet. Nach einem Umsatzanstieg im ersten Geschäftsquartal um 21 Prozent und einem EBITDA-Anstieg um knapp ein Viertel bestätigten Gerresheimer den Ausblick aber nur.

Grenke stiegen nach den Zahlen vom Mittwoch um 9 Prozent. Hier hat nun Deutsche Bank die Aktie zum Kauf empfohlen. Die Zeal-Tochter Lotto24 AG darf künftig virtuelle Automatenspiele im Internet veranstalten. Für die Zeal-Aktie ging es um 7,2 Prozent nach oben.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.309,45 +11,09 +0,3% +13,6%

Stoxx-50 3.981,99 +14,69 +0,4% +9,0%

Stoxx-600 458,94 +2,35 +0,5% +8,0%

XETRA-DAX 15.597,89 +77,72 +0,5% +12,0%

FTSE-100 London 7.741,56 +78,62 +1,0% +2,8%

CAC-40 Paris 7.324,75 +8,45 +0,1% +13,2%

AEX Amsterdam 759,84 +4,08 +0,5% +10,3%

ATHEX-20 Athen 2.597,68 +9,42 +0,4% +15,4%

BEL-20 Bruessel 3.807,06 +37,31 +1,0% +2,9%

BUX Budapest 44.217,85 +339,19 +0,8% +1,0%

OMXH-25 Helsinki 4.760,67 +16,18 +0,3% -1,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 5.414,02 -8,37 -0,2% -8,9%

PSI 20 Lissabon 6.082,12 +36,20 +0,6% +6,9%

IBEX-35 Madrid 9.312,30 +57,70 +0,6% +13,2%

FTSE-MIB Mailand 27.213,86 +346,47 +1,3% +13,3%

PX Prag 1.381,33 +14,53 +1,1% +15,0%

OMXS-30 Stockholm 2.184,73 +9,79 +0,5% +6,9%

WIG-20 Warschau 1.754,24 -2,71 -0,2% -2,1%

ATX Wien 3.195,70 +25,98 +0,8% +2,2%

SMI Zuerich 11.230,07 +114,67 +1,0% +4,7%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0924 +0,2% 1,0892 1,0920 +2,1%

EUR/JPY 143,89 +0,5% 143,10 143,00 +2,5%

EUR/CHF 0,9878 -0,1% 0,9881 0,9879 -0,2%

EUR/GBP 0,8774 +0,2% 0,8753 0,8757 -0,9%

USD/JPY 131,69 +0,3% 131,32 130,95 +0,4%

GBP/USD 1,2452 -0,1% 1,2452 1,2471 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,8835 -0,0% 6,8829 6,8806 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 28.130,73 -0,2% 28.024,82 28.008,18 +69,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,61 80,61 0% 0 +0,2%

Brent/ICE 85,06 84,99 +0,1% +0,07 +0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,10 44,58 -3,3% -1,48 -41,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.011,62 2.020,84 -0,5% -9,22 +10,3%

Silber (Spot) 24,90 25,03 -0,5% -0,12 +3,9%

Platin (Spot) 1.008,28 1.002,00 +0,6% +6,28 -5,6%

Kupfer-Future 3,99 3,99 +0,2% +0,01 +4,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

