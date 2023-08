MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Jackson Hole hatte für alle was

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen zeigen sich am Montagmittag etwas fester und können nur einen Teil der frühen Gewinne halten. Der Markt verdaut die Aussagen vom Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom vergangenen Freitag. Die Analysten der Bank of America vergleiche die Aussagen mit einem "Rorschach-Test". Jeder könne hineininterpretieren was er wolle, falken- und taubenhafte Passagen hielten sich die Balance. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bekräftigt, das Inflationsziel von 2 Prozent erreichen zu wollen und ein vorsichtiges Vorgehen signalisiert. Zugleich begrüßte er den langsameren Preisanstieg, wies aber auch auf die widerstandsfähige US-Wirtschaft hin.

Dazu wurde erneut auf das datenabhängige Agieren bei künftigen Zinsentscheidungen hingewiesen. Damit rücken zunächst die Inflationsdaten aus der EU und ein wichtiges US-Preismaß am Donnerstag sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Fokus.

Weiter nicht gut sieht es für die deutsche Konjunktur aus, die Ifo-Exporterwartungen sind im August weiter gefallen auf minus 6,3 von minus 6,0 Punkten zuvor. "Die deutschen Exporteure kämpfen weiterhin mit einer schwachen Weltnachfrage", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Zudem beklagen immer mehr Unternehmen, dass ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit leide."

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.682 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.259 nach oben. An der Börse stellt man sich auf "higher for longer" bei den Leitzinsen ein. Die 10-jährigen US-Renditen ziehen leicht an, bei den deutschen Staatsanleihen geht es um 2 Basispunkte nach oben auf 2,58 Prozent mit der Rendite. Der Euro erholt sich leicht auf 1,0815 Dollar.

Technologieaktien vorne

Dessen ungeachtet liegen die als besonders zinsempfindlich geltenden Technologieaktien bei den Branchen an der Spitze mit einem Anstieg von 0,9 Prozent.

Der Terminkalender ist zum Wochenstart fast leer, auch Unternehmensnachrichten sind Mangelware. Gut kommen die Zahlen zum dritten Quartal des Börsenneulings Thyssenkrupp Nucera an. Der Kurs des Wasserstoffexperten steigt um 1,7 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Dazu erwartet Nucera weitere Umsatzwachstum erwartet.

Bayer zeigen sich kaum verändert. Die Forderung des Investors Artisan Partners, das Unternehmen aufzuspalten, wird im Handel als "nicht neu" bezeichnet. Auch dass das zum Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen Bluerock bei der Entwicklung einer Zelltherapie zur Behandlung der verbreiteten Parkinson-Erkrankung einen ersten Erfolg verzeichnet hat, sorgt für keinen Kursimpuls. Die Bayer-Aktie werde neben des Abschlags wegen der anhängigen Glyphosat-Klagen, ebenfalls mit einem Konglomerats-Abschlag bewertet, heißt es im Handel.

Erneute Diskussion um eine Mietpreisbremse

Zu den wenigen Aktien im Minus zählen Vonovia (-1,9%). Die deutsche Immobilienbranche wird von erneuten Diskussionen um eine Mietpreisbremse belastet. Die SPD will den Kampf gegen steigende Mieten verschärfen und fordert einen bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen für drei Jahre. TAG Immobilien verbilligen sich um 1,6 und LEG Immobilien um 0,6 Prozent.

Daneben sorgen Umstufungen für etwas Kursbewegung. Deutsche Pfandbriefbank legen um 1,3 Prozent zu, nachdem sie von Warburg in der Ersteinstufung mit "Buy" bewertet wurden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.258,56 +0,5% 22,31 +12,3%

Stoxx-50 3.937,87 +0,4% 15,91 +7,8%

DAX 15.682,29 +0,3% 50,47 +12,6%

MDAX 27.138,00 +0,5% 138,53 +8,0%

TecDAX 3.098,08 +0,5% 15,53 +6,1%

SDAX 13.080,16 +0,6% 80,38 +9,7%

FTSE 0,00 0% 0,00 -1,5%

CAC 7.267,25 +0,5% 37,65 +12,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,58 +0,02 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,22 -0,01 +0,34

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0818 +0,2% 1,0816 1,0787 +1,1%

EUR/JPY 158,55 +0,3% 158,32 157,75 +13,0%

EUR/CHF 0,9554 +0,1% 0,9549 0,9548 -3,5%

EUR/GBP 0,8595 +0,2% 0,8581 0,8578 -2,9%

USD/JPY 146,57 +0,1% 146,37 146,26 +11,8%

GBP/USD 1,2586 +0,0% 1,2606 1,2575 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,3029 +0,2% 7,2916 7,2958 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.942,71 -0,5% 25.953,35 25.952,34 +56,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,88 79,83 +0,1% +0,05 +2,0%

Brent/ICE 84,38 84,48 -0,1% -0,10 +2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,45 34,78 +1,9% +0,67 -57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.914,56 1.915,35 -0,0% -0,79 +5,0%

Silber (Spot) 24,19 24,23 -0,2% -0,04 +0,9%

Platin (Spot) 939,50 947,45 -0,8% -7,95 -12,0%

Kupfer-Future 3,76 3,76 +0,0% +0,00 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

