DAX24.145 +0,4%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.204 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest
Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Konjunkturoptimismus stützt

09.12.25 10:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,06 EUR -0,16 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
39,98 EUR -0,55 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
118,35 EUR 0,80 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
8,70 EUR -0,78 EUR -8,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Europas Börsen sind am Dienstag mit Aufschlägen gestartet. Leichter Konjunkturoptimismus stützt. Die deutschen Exporte sind im Oktober zum Vormonat zwar nur minimal um 0,1 Prozent gestiegen. Dabei wurden aber Exportrückgänge in die USA und China durch Zuwächse nach Europa ausgeglichen. "Dies macht Hoffnung, dass der Gegenwind vom Außenhandel auch in den kommenden Monaten nicht ganz so stark sein wird wie dies angesichts der Friktionen im Welthandel zu befürchten war", so die Commerzbank.

Wer­bung

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 24.154 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach oben. Der Euro zieht leicht an auf 1,1645 Dollar. An den Anleihemärkten geben die Kurse weiter nach, die Renditen steigen also. Dass der Zinsanstieg keinen Belastungsfaktor für die Börsen darstellt, dürfte nach Einschätzung von Teilnehmern vor allem darauf zurückzuführen sein, dass dieser Ausdruck eines gesteigerten Konjunkturoptimus ist.

Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürften sich Anleger insgesamt weiter zurückhalten. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt an den Märkten als ausgemacht. Allerdings könnte es eine größere Zahl an Abweichlern geben. Im Blick dürften allerdings vor allem die begleitenden Kommentare von Fed-Chairman Jerome Powell stehen. Analysten halten es für möglich, dass Powell hohe Hürden für weitere Zinssenkungen hervorheben wird, was auf eine Pause im Zinssenkungszyklus hindeutete.

Thyssenkrupp von schwachem Ausblick belastet

Thyssenkrupp brechen um 7,3 Prozent ein. Das bereinigte EBIT ist im vierten Quartal laut Jefferies zwar 19 Prozent über den Erwartungen ausgefallen, was allerdings vor allem auf Kostensenkungen und nicht etwa eine generelle Markterholung zurückzuführen sei. Belastend wirkt der Ausblick 2025/26. So wird ein EBIT von 500 bis 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt, dem steht aber eine Konsensschätzung von 920 Millionen Euro entgegen.

Wer­bung

Trotz einer Platzierung gewinnen Jost Werke 2 Prozent auf 52,10 Euro. Die Peter Möhrle Holding, der wichtigste Aktionär des Nutzfahrzeugzulieferers, hat am Vorabend mitgeteilt, sich von bis zu 1,5 Millionen Aktien der Jost Werke per Beschleunigtem Bookbuilding trennen zu wollen. Laut Angaben aus dem Handel wurden die Stücke zu 48,50 Euro platziert. Stützend könnte wirken, dass mit der Platzierung ein wichtiger Überhang aus der Aktie verschwunden ist.

Siemens Energy gewinnen 1,1 Prozent. Stützend wirkt ein Bericht der "FT". Danach soll der aktivistische Investor Ananym Capital eine "große Position" in Siemens Energy aufgebaut haben, heißt es mit Verweis auf Kreise. Der Investor fordere eine Abspaltung des schleppenden Windenergiegeschäfts. Evotec brechen um 10 Prozent ein. Im Handel wird auf einen Bloomberg-Artikel verwiesen, demzufolge Novo Nordisk ihre Beteiligung an Evotec reduzieren wolle.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.735,69 +0,2% 10,10 +16,9%

Stoxx-50 4.817,89 +0,1% 4,26 +11,7%

Wer­bung

DAX 24.154,01 +0,4% 108,00 +20,8%

MDAX 29.608,66 -0,2% -56,42 +15,9%

TecDAX 3.582,82 +0,0% 0,84 +4,8%

SDAX 16.857,83 -0,1% -21,17 +23,1%

CAC 8.101,97 -0,1% -6,46 +9,9%

SMI 12.972,26 -0,1% -9,16 +11,9%

ATX 5.111,41 +0,2% 11,73 +39,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD

EUR/USD 1,1645 +0,1% 1,1636 1,1625 +12,4%

EUR/JPY 181,92 +0,3% 181,42 181,16 +11,4%

EUR/CHF 0,9380 -0,1% 0,9389 0,9389 +0,1%

EUR/GBP 0,8725 -0,1% 0,8735 0,8729 +5,6%

USD/JPY 156,22 +0,2% 155,92 155,84 -0,9%

GBP/USD 1,3348 +0,2% 1,3320 1,3316 +6,5%

USD/CNY 7,0745 -0,1% 7,0802 7,0807 -1,8%

USD/CNH 7,0642 -0,1% 7,0708 7,0725 -3,6%

AUS/USD 0,6641 +0,3% 0,6621 0,6620 +7,1%

Bitcoin/USD 90.425,20 -0,5% 90.857,15 90.077,65 -4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,70 58,88 -0,3% -0,18 -18,3%

Brent/ICE 62,32 62,49 -0,3% -0,17 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.203,55 4.188,70 +0,4% 14,85 +59,7%

Silber 58,78 58,16 +1,1% 0,62 +101,4%

Platin 1.421,28 1.419,30 +0,1% 1,98 +61,7%

Kupfer 5,27 5,36 -1,8% -0,10 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 04:13 ET (09:13 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen