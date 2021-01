MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Mit Stellantis entsteht neuer Autoriese

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem impulslosen Geschäft haben Europas Börsen am Montag mit leichten Gewinnen geschlossen. Wirtschaftsdaten aus China stützten grundsätzlich. Die dortigen Wirtschaft wuchs 2020 um 2,3 Prozent und wird wohl die einzige bedeutende Volkswirtschaft stellen, die für das vergangene Jahr auf ein Wachstum blicken könnte. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vierten Quartal um beeindruckende 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit zeigte das BIP im Schlussquartal das stärkste Quartalswachstum seit zwei Jahren.

Andererseits bremste die Pandemie die Stimmung: Am Dienstag wird ein neuer Bund-Ländergipfel in Deutschland über eine Verlängerung und eine mögliche Verschärfung des Lockdowns debattieren. "Damit werden die wirtschaftlichen Einbußen durch die Covid-19-Pandemie noch einmal größer", so QC Partners. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 13.848 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,1 Prozent auf 3.603 nach oben. Die US-Börsen blieben zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags geschlossen und lieferten keine Impulse.

Conte stellt die Vertrauensfrage

In Mailand stand auch die Politik im Blick: Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat vor einer Vertrauensabstimmung im Senat um Unterstützung für seine Regierung geworben. "Allen, denen das Schicksal Italiens am Herzen liegt, sage ich: Helft uns", wandte sich Conte an die Abgeordnetenkammer in Rom. Beobachter erwarten, dass Conte eine neue Regierung wird bilden können. Von daher fiel auch Mailand mit einem Plus von 0,5 Prozent nicht aus dem Rahmen.

Stellantis, der neu fusionierte Konzern aus Peugeot und Fiat Chrysler, feierte am Montag das Börsendebüt. Die Aktie gewann 7,6 Prozent. Stellantis ist der viertgrößte Autohersteller der Welt, gemessen am Umsatz sogar die Nummer drei. Er beschäftigt rund 400.000 Mitarbeiter. Zu dem Unternehmen gehören Marken wie Jeep und Ram in Amerika und Peugeot, Citroen und Opel in Europa bis hin zu Maserati und Alfa Romeo in der Luxusklasse.

Nicht erfreut zeigten sich Anleger bei Veolia (minus 1,8 Prozent) angesichts einer Gegenofferte von Ardian und Global Infrastructure Partners (GIP) für Suez (plus 3,2 Prozent). Die beiden Finanzinvestoren bieten 18 Euro je Aktie und damit das Gleiche wie Veolia. Veolia hält 29,9 Prozent der Suez-Stücke. Suez erachtet die Übernahmeofferte von Veolia als feindlich. Analysten schätzen die Erfolgsaussichten von Veolia als gering ein.

Als nicht realistisch stufte Equita wieder aufgekommene Gerüchte ein, Kering habe ein Interesse an Richemont. Zum einen glauben die Analysten nicht, dass für Kering die Stärkung des Luxussegments große Priorität besitze. Zum anderen machte es für Kering mehr Sinn, ein Single-Brand-Unternehmen zu übernehmen. Eine solches wäre leichter zu integrieren und bietet auch mehr Synergien aus Sicht der Analysten. An der Pariser Börse schlossen Kering 0,7 Prozent fester, Richemont lagen in Zürich 4,1 Prozent vorn. Richmont wurden gestützt durch zwei Hochstufungen durch UBS und Deutsche Bank jeweils auf "Kaufen".

Carrefour gaben 6,9 Prozent nach. Damit notierte die Aktie praktisch wieder auf dem Niveau, welches vor dem in der Zwischenzeit gescheiteren Übernahmegebot durch Couche-Tard zu beobachten gewesen war. Beide Konzerne hatten ihre Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss beendet. Eine Fusion ist am Widerstand der französischen Politik gescheitert. Hintergrund dürften die Präsidentschaftswahlen 2022 in Frankreich sein. Carrefour ist ein wichtiger Arbeitgeber in Frankreich und Paris fürchtet Arbeitsplatzverluste bei einer Fusion.

Aareal mit positiver Dividendenüberraschung

Nach vorläufigen Geschäftszahlen ging es für Aareal Bank um 7,7 Prozent nach oben. Die Wiesbadener rechnen wegen einer höher als erwartet ausgefallenen Risikovorsorge für 2020 mit einem operativen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe. Die deutliche Prognosesenkung der Bank kam für die Analysten von Warburg aber nicht unerwartet. Eine positive Überraschung sei jedoch, dass die Bank für 2020 eine Dividende von insgesamt 1,50 Euro je Aktie zahlen wolle.

Neben einer Kaufempfehlung wurden Thyssenkrupp nach Einschätzung aus dem Handel auch von einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gestützt. Laut diesem erwägt der Konzern mit Verweis auf Kreise einen Börsengang seiner Stahlsparte. Hintergrund sei der wachsende Widerstand gegen einen Verkauf an den Branchenkollegen Liberty Steel. Thyssenkrupp gewannen 7 Prozent. Tagesgewinner im DAX waren Adidas mit einem Plus von 4,8 Prozent. Im Handel war von einer Gegenbewegung auf verfallsbedingte Abgaben am Freitag die Rede.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.602,67 +3,12 +0,1% +1,4%

Stoxx-50 3.184,25 -1,42 -0,0% +2,4%

Stoxx-600 408,68 +0,83 +0,2% +2,4%

XETRA-DAX 13.848,35 +60,62 +0,4% +0,9%

FTSE-100 London 6.720,65 -15,06 -0,2% +4,3%

CAC-40 Paris 5.617,27 +5,58 +0,1% +1,2%

AEX Amsterdam 650,30 -1,43 -0,2% +4,1%

ATHEX-20 Athen 1.879,06 -5,28 -0,3% -2,9%

BEL-20 Brüssel 3.745,33 +29,64 +0,8% +3,4%

BUX Budapest 44.755,59 +551,14 +1,2% +6,3%

OMXH-25 Helsinki 4.739,85 +25,04 +0,5% +3,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.682,67 +28,83 +1,7% +2,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.463,76 +3,99 +0,3% -0,1%

PSI 20 Lissabon 5.038,24 +21,10 +0,4% +3,3%

IBEX-35 Madrid 8.254,50 +23,80 +0,3% +2,2%

FTSE-MIB Mailand 22.498,89 +117,54 +0,5% +0,7%

RTS Moskau 1.474,86 +0,58 +0,0% +6,3%

OBX Oslo 885,32 +3,99 +0,5% +3,1%

PX Prag 1.074,97 +1,44 +0,1% +4,7%

OMXS-30 Stockholm 1.962,43 +7,72 +0,4% +4,7%

WIG-20 Warschau 2.023,74 +38,06 +1,9% +2,0%

ATX Wien 2.989,87 +41,91 +1,4% +6,0%

SMI Zürich 10.888,54 +11,48 +0,1% +1,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,53 0,02 -0,77

US-Zehnjahresrendite 1,09 0,00 -1,59

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Fr, 17:34h % YTD

EUR/USD 1,2074 -0,04% 1,2080 1,2098 -1,1%

EUR/JPY 125,17 -0,22% 125,32 125,56 -0,7%

EUR/CHF 1,0757 -0,03% 1,0767 1,0762 -0,5%

EUR/GBP 0,8887 -0,05% 0,8907 0,8899 -0,5%

USD/JPY 103,67 -0,17% 103,74 103,79 +0,4%

GBP/USD 1,3586 +0,01% 1,3561 1,3596 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4973 +0,26% 6,4908 6,4791 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 36.198,75 +0,02% 36.052,25 35.968,65 +24,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,29 52,36 -0,1% -0,07 +7,8%

Brent/ICE 54,92 55,10 -0,3% -0,18 +6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,32 1.828,41 +0,5% +9,91 -3,1%

Silber (Spot) 25,02 24,78 +1,0% +0,24 -5,2%

Platin (Spot) 1.084,15 1.082,33 +0,2% +1,83 +1,3%

Kupfer-Future 3,63 3,60 +0,7% +0,02 +3,2%

===

