MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - MTU nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit einem kleinen Kursplus in den Handel gestartet. Nach einem Jahreshoch am Vortag bei 15.903 wird beim DAX zunächst mit einem Konsolidierungstag gerechnet. Der Index gewinnt 0,3 Prozent auf 15.835 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.382 nach oben. Die Berichtssaison dürfte nun langsam stärker in den Fokus treten. Aus den USA liefern diese Woche 60 Unternehmen aus dem S&P-500-Index die Quartalszahlen, aus Deutschland haben seit dem Vortagesschluss MTU und Drägerwerk Zahlen vorgelegt.

Weiterhin ist die Zinspolitik der großen Notenbanken ein Taktgeber für die Börsen. "Ich denke, der Markt hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Fed im Mai wieder anheben wird", sagt Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank. Was auf den Fed-Sitzungen im Juni und darüber hinaus passiert, bleibe ungewiss. Aber die Rednerliste der Fed in dieser Woche könnte einige Anhaltspunkte liefern, sagte sie.

Weiter günstige Wirtschaftsdaten aus China

Weiter günstige Wirtschaftsdaten kommen aus China. Im ersten Quartal wuchs dort das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, erwartet wurde ein Anstieg um 4 Prozent. Für das zweite Quartal wird mit einem stärkeren Wachstum gerechnet. An der Börse wird darauf gesetzt, dass die europäischen Unternehmen mit einem hohen China-Exposure davon profitieren.

Bei MTU (+3%) hat vor allem die EBIT-Entwicklung im ersten Quartal Analysten beeindruckt. Dieses ist laut Jefferies und der Citi rund 23 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Der FCF lag Jefferies zufolge im Rahmen der Erwartung. Das EBIT lieferte einen Quartalsrekord, obwohl das Startquartal in der Regel nur durchschnittlich ausfalle. Würden die kommenden drei Quartale eine gleichbleibende Performance abliefern, ergäbe dies ein 2023er EBIT rund 9 Prozent oberhalb des Konsens. Nach einem unveränderten Ausblick wird die Aktie am Dienstag im Plus erwartet.

Für Ericsson geht es gleich um 4,2 Prozent nach unten. Für die Citi-Analysten hat der schwedische Telekommunikationsausrüster für das erste Quartal Ergebnisse geliefert, die über den Erwartungen liegen. Der Ausblick auf das zweite Quartal enttäusche dagegen leicht. Das Erreichen der Talsohle bei den Margen dauere wohl länger als angenommen. Für kommendes Jahr zeige sich Ericsson dann wieder optimistischer und rechne mit einer EBITA-Marge zwischen 15 und 18 Prozent, hier wiederum liegt der Konsens mit 12 Prozent darunter.

Drägerwerk mit guten Zahlen

"Auf den ersten Blick machen die Q1-Zahlen einen guten Eindruck", so ein Aktienhändler am Morgen zu den Zahlen zum ersten Quartal von Drägerwerk (+4,9%). Gegenüber dem Vorjahr präsentierten sich die Zahlen überzeugend. So liege die EBIT-Marge bei 3,8 Prozent, für das Gesamtjahr rechnet der Medizintechnikkonzern mit einer EBIT-Marge von 0,0 bis 3,0 Prozent. Allerdings sank der Auftragseingang leicht, wenn auch von einem hohen Niveau, zudem seien die Zahlen gegenüber dem Vorquartal nicht so überzeugend wie auf den ersten Blick.

Als leicht positiv wird an der Börse die Entwicklung von Sika (+1,6%) zum Jahresbeginn gewertet. Nachdem das Management jüngst darauf verwiesen habe, dass das erste Quartal wahrscheinlich schwierig werde, wird die stabile Geschäftsentwicklung nun positiv aufgenommen. So heißt es von den Analysten von Baader, dass der leicht rückläufige Konsens jüngst den Aktienkurs belastet habe. Zahlen im Rahmen der Erwartungen und positive Margenindikationen dürften dem Aktienkurs am Dienstag helfen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.987,18 +0,3% 100,71 +2,5%

S&P-500 4.151,32 +0,3% 13,68 +8,1%

Nasdaq-Comp. 12.157,72 +0,3% 34,26 +16,2%

Nasdaq-100 13.087,71 +0,1% 8,20 +19,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,19 -0,8 4,20 -23,0

5 Jahre 3,70 -0,9 3,71 -30,2

7 Jahre 3,65 -0,4 3,65 -32,3

10 Jahre 3,60 -0,8 3,60 -28,3

30 Jahre 3,81 -0,1 3,81 -15,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:02 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0960 +0,3% 1,0944 1,0919 +2,4%

EUR/JPY 147,23 +0,2% 147,00 146,84 +4,9%

EUR/CHF 0,9842 +0,2% 0,9823 0,9812 -0,6%

EUR/GBP 0,8826 -0,0% 0,8825 0,8829 -0,3%

USD/JPY 134,34 -0,1% 134,32 134,47 +2,5%

GBP/USD 1,2418 +0,3% 1,2402 1,2367 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,8828 -0,0% 6,8758 6,8838 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 29.748,09 +0,9% 29.598,67 29.431,26 +79,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,10 80,83 +0,3% +0,27 +0,8%

Brent/ICE 85,09 84,76 +0,4% +0,33 +0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,82 41,13 +1,7% +0,69 -46,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.001,73 1.990,93 +0,5% +10,80 +9,8%

Silber (Spot) 25,15 25,08 +0,3% +0,07 +4,9%

Platin (Spot) 1.056,30 1.052,75 +0,3% +3,55 -1,1%

Kupfer-Future 4,08 4,07 +0,4% +0,02 +7,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

