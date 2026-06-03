MÄRKTE EUROPA/Etwas fester nach EZB - Chipaktien erholen sich

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen den Handel beschlossen. Das Geschäft war weiter von Zurückhaltung geprägt. US-Präsident Donald Trump hat erneut gedroht, den Iran "sehr hart" zu treffen und die "vollständige Kontrolle" über die Öl- und Gasmärkte des Landes zu übernehmen - ein Zeichen dafür, dass er den diplomatischen Weg aufgegeben hat und darauf abzielt, Teheran zu einem Atomabkommen zu zwingen. Der Ölpreis zeigte sich hiervon wenig beeindruckt, ein Hinweis, dass die Börsianer weiter auf eine diplomatische Lösung setzen.

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Die EZB hat derweil wie erwartet wegen der stark gestiegenen Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöht und hält sich alle Optionen für das weitere geldpolitische Vorgehen offen. Die meisten Analysten erwarten, dass die EZB die Zinsen im laufenden Jahr ein weiteres Mal anheben wird. "Es gibt zwar ein Aufwärtsrisiko für die Inflation, aber eben auch ein Abwärtsrisiko für das Wachstum. Eine weitere Zinserhöhung im September, und das war's", glaubt die Deutsche Bank.

Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,8 Prozent auf 6.057 Punkte. Der DAX kam lediglich auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.210 Punkte, hier drückten vor allem die starken Kursverluste von SAP. An den Anleihemärkten blieb es ruhig. Der Euro gab etwas auf 1,1510 Dollar nach.

Auf Unternehmensseite bewegten zwei Übernahmeangebote: Hugo Boss zogen um 9,1 Prozent an auf 39,76 Euro, nachdem der Großaktionär Frasers ein Übernahmegebot von 38 Euro je Aktie abgegeben hatte. Der Modehersteller bezeichnet es als "nicht abgestimmt" und betont in einer Mitteilung die geringe Prämie von rund 4 Prozent auf den jüngsten Schlusskurs. Der Markt spekuliere aber auf ein erhöhtes Gebot, meinte ein Händler.

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Kontron stiegen um 5,8 Prozent auf 23,70 Euro. Der Großaktionär Ennoconn muss nach Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile ein öffentliches Angebot abgeben. Der österreichische IT-Konzern bietet mit 23,50 Euro in bar nur einen Tick mehr als den Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch von 22,40 Euro.

Softwareaktien standen europaweit erneut unter Druck. Für SAP ging es 6,6 Prozent nach unten, Capgemini büßten 4,2 Prozent ein, Temenos 3,8 Prozent und Sage 5,2 Prozent. Belastend wirkten weiter die Sorgen über die KI-Konkurrenz für softwarebasierte Geschäftsmodelle und Margendruck bei Oracle durch hohe Investitionen. Verschärfend kam hinzu, dass OpenAI seine Preise senken will, um den Konkurrenten Anthropic zu belasten.

Chip-Aktien waren dagegen auf Erholungskurs, nachdem der Sektor zuletzt unter Zweifeln an der Nachhaltigkeit des KI-Booms gelitten hatte. Infineon gewannen 2,6 Prozent oder Suss Microtec 4,7 Prozent. In Resteuropa gewannen ASML 4,6 Prozent oder STMicroelectronics 5,7 Prozent. Auch Siemens Energy erholten sich nach dem starken Kursrücksetzer um 6 Prozent. Das Unternehmen gilt als Profiteur der von Rechenzentren benötigten Energie.

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Die Augen der Anleger sind ferner fest auf SpaceX gerichtet. Das Unternehmen wird voraussichtlich am heutigen Donnerstag den Ausgabekurs für den am Freitag geplanten Börsengang bekanntgeben. SpaceX strebt einen Preis von 135 Dollar je Aktie an. Sollte es so kommen, würden rund 75 Milliarden In die Kasse des Raumfahrt- und KI-Konzerns gespült und SpaceX insgesamt auf eine Bewertung von etwa 1,7 Billionen Dollar kommen. Die entspräche einer extrem hohen Bewertung mit dem 93-fachen des Jahresumsatzes.

Etwas Unterstützung für die Börse kam von Versorgeraktien: RWE gewannen 3,4 Prozent und Eon 2,2 Prozent. Auch einige Rüstungsaktien erholten sich: Rheinmetall legten 1,9 Prozent und Hensoldt 1,3 Prozent. In Mailand gewannen Leonardo 2,7 Prozent und in Paris Thales 1,6 Prozent. Der immer brüchiger werdende Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran stützte das Sentiment.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.057 +0,8 +3,8

Stoxx-50 5.195 +0,8 +4,8

Stoxx-600 622 +0,5 +4,4

DAX 24.210 +0,1 -1,2

FTSE-100 London 10.255 +0,5 +3,3

CAC-40 Paris 8.162 +0,5 +0,2

AEX Amsterdam 1.052 +1,1 +10,6

ATHEX-20 Athen 6.017 +1,0 +12,4

BEL-20 Br ssel 5.599 +0,9 +10,2

BUX Budapest 132.231 +1,0 +19,1

OMXH-25 Helsinki 6.245 -0,0 +9,5

OMXC-20 Kopenhagen 1.509 +0,4 -6,2

PSI 20 Lissabon 8.897 +1,4 +7,7

IBEX-35 Madrid 18.143 +0,8 +4,8

FTSE-MIB Mailand 50.029 +1,0 +11,3

OBX Oslo 1.928 +1,3 +20,7

PX Prag 2.521 +0,3 -6,1

OMXS-30 Stockholm 3.054 +0,3 +5,9

WIG-20 Warschau 135.599 +1,0 +14,5

ATX Wien 5.969 +1,7 +12,1

SMI Z rich 13.463 +0,5 +1,5

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1509 -0,2 -0,0026 1,1535 1,1550

EUR/JPY 184,76 -0,2 -0,4400 185,2 185,3500

EUR/CHF 0,9215 -0,1 -0,0009 0,9224 0,9219

EUR/GBP 0,863 +0,1 0,0004 0,8626 0,8623

USD/JPY 160,53 0,0 0,0000 160,53 160,4600

GBP/USD 1,3331 -0,3 -0,0035 1,3366 1,3390

USD/CNY 6,7756 +0,0 0,0011 6,7745 6,7757

USD/CNH 6,7791 -0,0 -0,0030 6,7821 6,7786

AUS/USD 0,6993 -0,1 -0,0009 0,7002 0,7016

Bitcoin/USD 62.692,28 +1,5 942,70 61.749,58 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,93 +1,0 0,90 90,03

Brent/ICE 93,46 +0,4 0,36 93,10

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.092,98 +0,5 19,52 4.073,46

Silber 64,16 +0,7 0,47 63,69

Platin 1.677,45 +0,8 12,97 1.664,48

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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June 11, 2026 12:13 ET (16:13 GMT)