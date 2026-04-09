DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5300 +0,6%Nas22.873 +0,2%Bitcoin62.056 +1,1%Euro1,1717 +0,1%Öl96,93 +0,5%Gold4.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte: DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown-Forman im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
DroneShield erweitert Aktienbasis: Neue Papiere an der ASX zugelassen - Experte bleibt bullish DroneShield erweitert Aktienbasis: Neue Papiere an der ASX zugelassen - Experte bleibt bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Rüstungswerte unter Druck

10.04.26 18:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
10,21 EUR 0,48 EUR 4,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
169,66 EUR -2,08 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Buzzi Unicem S.p.A.
48,76 EUR 2,84 EUR 6,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
44,25 EUR -0,06 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
36,20 EUR 1,40 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
76,96 EUR -4,36 EUR -5,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
72,52 CHF 2,94 CHF 4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
42,73 EUR 0,15 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
36,80 EUR -1,31 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
56,46 EUR -2,95 EUR -4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,06 EUR 0,12 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
327,80 EUR -5,90 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.458,20 EUR -87,60 EUR -5,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sodexo S.A.
40,70 EUR -3,76 EUR -8,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einem leichten Plus haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise setzten keinen Impuls - sie fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Der Inflationsdruck in den USA hat im März wie erwartet deutlich zugenommen. Insgesamt herrschte bei den Investoren eine erhöhte Zurückhaltung im Vorfeld der am Wochenende beginnenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die am Mittwoch vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe hielt derweil. Während der DAX kaum verändert bei 23.804 Punkten schloss, legte der Euro-Stoxx-50 um 0,5 Prozent auf 5.926 Punkte zu.

Alles hänge weiter von der Wiederaufnahme des freien Schiffs- und Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus ab, die am zweiten Tag des US-Iran-Waffenstillstands weiter im Fokus stand, hieß es. Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert. Für ein Barrel der Sorte Brent mussten mit 97,09 Dollar 1,2 Prozent mehr bezahlt werden.

Kräftige Verluste verzeichneten die Rüstungswerte. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf Äußerungen eines ranghohen ukrainischen Beamten, der Hoffnungen weckte, dass der Krieg mit Russland einer Lösung näherkommen könnte, wie Bloomberg News berichtete. Trotz bislang begrenzter sichtbarer Fortschritte in den öffentlichen Verhandlungen sagte Kyrylo Budanow, der oberste ukrainische Verhandlungsführer mit Russland, die Gespräche bewegten sich auf eine mögliche Einigung zu und deutete an, dass der Zeitrahmen für einen Deal kürzer sein könnte als erwartet. Leonardo, Rheinmetall, Hensoldt und Kongsberg reduzierten sich um bis zu 5,9 Prozent.

Im Gegenzug stiegen Baustoffwerte wie Buzzi, Holcim und Heidelberg Materials zwischen 3,0 und 5,7 Prozent, weil die Teilnehmer darauf setzten, dass Fortschritte in Richtung Frieden in der Ukraine den Wiederaufbau und die Nachfrage nach Infrastruktur in der Region unterstützen könnten.

Der europäische Technologie-Sektor war mit einem Plus von 1,2 Prozent größter Gewinner. Teilnehmer begründeten dies mit den starken Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC). Nach Börsenschluss in Taiwan hatte der Zulieferer von Unternehmen wie Apple und Nvidia einen Umsatz von 1,134 Billionen Taiwan-Dollar (ca 35,71 Milliarden Dollar) für das erste Quartal mitgeteilt. Mit dem Umsatzplus von 35 Prozent wurde die Markterwartung übertroffen. Die Aktien von Infineon legten um 1,0 Prozent zu.

Ein kräftiges Minus von 10,6 Prozent verzeichneten Sodexo. Der französische Catering- und Kantinenbetreiber hat den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Nach Angaben des CEO hat man sogar schlechter abgeschnitten als der Markt und die Wettbewerber. Sodexo rechnet nur noch mit 0,5 bis 1,0 Prozent beim organischen Wachstum nach zuvor 1,5 bis 2,5 Prozent.

Die Aktien von Daimler Truck schlossen nach enttäuschenden Absatzzahlen 0,6 Prozent niedriger. Die Analysten von RBC zeigten sich relativ entspannt: Vor allem in den USA hätten die Nutzfahrzeugverkäufe 7 Prozent unter Konsens gelegen. Allerdings würden Auslieferungen im ersten Quartal überwiegend auf Orders zurückgehen, die vor dem Nachfrageanstieg zum Ende 2025 platziert worden seien.

Airbus fielen um 0,8 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank bezeichneten die Auslieferungen im März als "enttäuschend". Mit den Aktien des Triebwerksherstellers MTU ging es als Airbus-Zulieferer um 0,9 Prozent nach unten. Hier hatte die UBS das Kursziel deutlich gesenkt.

Gesucht waren auch Aktien von Fluggesellschaften. So stiegen Air France-KLM um 2,3 Prozent und Lufthansa erhöhten sich um 1,0 Prozent. Lufthansa City Airlines und die Gewerkschaft Verdi haben sich zudem nach monatelangen Verhandlungen auf eine Ersttarifierung für das fliegende Personal geeinigt.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.926 0,51 1,81

Stoxx-50 5.108 0,24 3,62

Stoxx-600 615 0,37 3,44

DAX 23.804 -0,01 -2,79

FTSE-100 London 10.603 -0,03 6,77

CAC-40 Paris 8.246 0,17 1,18

AEX Amsterdam 1.005 0,51 5,66

ATHEX-20 Athen 5.829 -2,83 8,93

BEL-20 Brüssel 5.417 0,71 6,67

BUX Budapest 128.031 3,79 15,31

OMXH-25 Helsinki 6.164 0,51 8,08

OMXC-20 Kopenhagen 1.431 1,27 -11,01

PSI 20 Lissabon 9.485 -0,28 14,78

IBEX-35 Madrid 18.105 0,55 4,61

FTSE-MIB Mailand 47.328 0,59 5,30

OBX Oslo 2.018 -0,93 26,28

PX Prag 2.606 1,72 -2,97

OMXS-30 Stockholm 3.079 0,99 6,81

WIG-20 Warschau 131.303 1,30 10,56

ATX Wien 5.656 2,80 6,18

SMI Zürich 13.160 0,18 -0,81

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:47 Uhr

EUR/USD 1,1721 +0,2 0,0022 1,1699 1,1709

EUR/JPY 186,7 +0,4 0,7600 185,94 185,8600

EUR/CHF 0,925 +0,1 0,0006 0,9244 0,9232

EUR/GBP 0,8711 +0,1 0,0007 0,8704 0,8707

USD/JPY 159,26 +0,2 0,3200 158,94 158,7400

GBP/USD 1,3452 +0,1 0,0019 1,3433 1,3445

USD/CNY 6,8278 -0,1 -0,0036 6,8314 6,8314

USD/CNH 6,8247 -0,0 -0,0028 6,8275 6,8280

AUS/USD 0,7073 -0,1 -0,0006 0,7079 0,7085

Bitcoin/USD 72.546,09 +0,2 127,86 72.418,23 71.854,26

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,30 +1,5 1,43 97,87

Brent/ICE 97,09 +1,2 1,17 95,92

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.755,98 -0,2 -7,64 4.763,62

Silber 75,93 +1,1 0,85 75,07

Platin 2.048,35 -2,6 -54,69 2.103,04

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 12:24 ET (16:24 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Heidelberg Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen