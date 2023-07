MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - US-Arbeitsmarktdaten bewegen kaum

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagnachmittag. Der mit Spannung erwartete offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Juni hat nichts an der Einschätzung geändert, dass die US-Notenbank die Zinsen Ende Juli weiter erhöhen dürfte. Zwar wurden deutlich weniger Stellen geschaffen als im Mai und auch weniger als von Ökonomen erwartet, doch zeugen die niedrige Arbeitslosenquote und der Anstieg der Löhne von einem nach wie vor angespannten Arbeitsmarkt und einem damit einhergehenden höheren Inflationsrisiko, wie die Commerzbank anmerkt.

Nachdem die Wall Street in der ersten Handelsstunde wenig verändert tendiert und somit keine frischen Impulse sendet, tut sich auch in Europa wenig. Der DAX hält die Gewinne, die er schon vor den Daten innehatte, er steigt um 0,5 Prozent auf 15.602 Punkte. Der Euro-Stoxx steigt um 0,4 Prozent auf 4.240 Stellen.

Am Vortag unterschritt der DAX die wichtige Unterstützung des März-Hochs bei 15.709 Punkten deutlich, nachdem der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP einen überraschend kräftigen Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft ausgewiesen und damit Zinserhöhungsängste geschürt hatte. "Der gestrige Handelstag hat viel Porzellan zerschlagen und insbesondere das Chartbild des DAX eingetrübt", kommentiert ein Teilnehmer.

Weiter trübe präsentiert sich die Lage der deutschen Wirtschaft. Hatte der Auftragseingang im Mai am Vortag als Ausreißer noch positiv überrascht, zeigte am Freitag die Produktion im produzierenden Gewerbe wieder das gewohnte Bild einer mauen Konjunktur. Statt des erwarteten leichten Plus wurde ein Rückgang gemeldet. "Es lässt sich nicht leugnen, dass der Konjunkturmotor weiterhin untertourig läuft", urteilt die LBBW.

Kion schwach - Chemieaktien fest - Erfolgreicher Nucera-Börsengang

Stärker unter Druck stehen Kion. Die Aktie wird verkauft auf die Nachricht, dass der Finanzchef das Unternehmen verlässt. Kion betonte allerdings, dass er "im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch" gehe. Zudem ist ein Nachfolger bereits ernannt. Die Aktie büßt dennoch 3,7 Prozent ein.

Clariant liegen 4,1 Prozent fester im Markt. Der Spezialchemiekonzern hat zwar die Prognose gesenkt, doch ist dies Analysten zufolge nach schwachen Zahlen von Wettbewerbern keine Überraschung mehr. Zudem ist das operative Ergebnis laut Baader immer noch besser als befürchtet ausgefallen. Chemiewerte zeigen sich am Freitag auf breiter Front im Aufwind: BASF gewinnen 4,8 Prozent, Covestro 2,6 Prozent, Evonik 3,9 Prozent und Wacker Chemie 3,8 Prozent. Der Stoxx-Chemiesektor steigt um 1,3 Prozent; erc kann damit das noch kräftigere Minus vom Vortag nur zum Teil wettmachen..

United Internet verlieren 2,2 Prozent, HSBC soll die Aktie laut Angaben aus dem Handel abgestuft haben.

Helma Eigenheimbau bekommt von Banken bis Oktober Zeit für eine Restrukturierung, worauf der Kurs um 19 Prozent nach oben schnellt. Nach längeren Verhandlungen des unter einem geschäftlichen Einbruch leidenden Massivhaus-Anbieters mit den wesentlichen Finanzierungspartnern ist jetzt eine Vereinbarung zur künftigen Finanzierung geschlossen worden.

Erfolgreich gestaltet sich das Börsendebüt der von Nucera. Die Aktie wird mit 23,34 Euro gehandelt, 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 20 Euro - trotz des schwierigen Umfelds. Der Börsengang der Wasserstofftochter von Thyssenkrupp ist der zweitgrößte in Europa in diesem Jahr nach dem des italienischen Lottounternehmens Lottomatica. Thyssenkrupp verteuern sich um über 4 Prozent. Nucera wurde zum Börsenstart mit 2,53 Milliarden Euro bewertet, Thyssenkrupp sollen rund 600 Millionen Euro zufließen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.240,11 +0,4% 17,02 +11,8%

Stoxx-50 3.867,75 -0,0% -0,22 +5,9%

DAX 15.601,68 +0,5% 73,14 +12,1%

MDAX 26.963,54 +1,0% 255,10 +7,4%

TecDAX 3.098,19 +0,3% 9,18 +6,1%

SDAX 13.181,59 +0,7% 93,82 +10,5%

FTSE 7.264,68 -0,2% -15,82 -2,3%

CAC 7.114,53 +0,5% 32,24 +9,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,65 +0,02 +0,08

US-Zehnjahresrendite 4,07 +0,03 +0,19

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0912 +0,2% 1,0893 1,0874 +2,0%

EUR/JPY 155,71 -0,7% 156,45 156,70 +10,9%

EUR/CHF 0,9745 -0,1% 0,9753 0,9745 -1,5%

EUR/GBP 0,8537 -0,1% 0,8548 0,8542 -3,5%

USD/JPY 142,72 -0,9% 143,73 144,12 +8,8%

GBP/USD 1,2784 +0,3% 1,2740 1,2731 +5,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2376 -0,3% 7,2498 7,2628 +4,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.428,48 +0,7% 30.202,38 30.224,68 +83,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,68 71,80 +1,2% +0,88 -8,4%

Brent/ICE 77,25 76,52 +1,0% +0,73 -7,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,90 32,35 +1,7% +0,55 -59,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,35 1.911,05 +0,5% +10,30 +5,4%

Silber (Spot) 22,90 22,78 +0,5% +0,12 -4,5%

Platin (Spot) 912,70 906,50 +0,7% +6,20 -14,5%

Kupfer-Future 3,76 3,73 +1,0% +0,04 -1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

