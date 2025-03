MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Warten auf Fed, Verfall und deutsches Schulden-Paket

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen am Montag im frühen Geschäft. Stützend wirkt vor allem die marktbreite Erholung an der Wall Street vom Freitagabend. Dort ging es in fast allen Branchen nach oben, vor allem in den zuletzt schwachen Technologie-Titeln. Dazu kommen aus China positive Nachrichten.

Allerdings stellen sich Händler in vielen Aktien auf volatile Ausschläge im Wochenverlauf ein: Denn am Freitag ist der Große Verfalltag der März-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen. Da am Mittwoch bereits die wichtige Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht, dürften Investoren zusehen, den Verfall bereits vor dem Fed-Termin hinter sich zu bringen. Daneben stehen in Deutschland die Abstimmungen um das Milliarden-Schuldenpaket an. Der DAX verbessert sich um 0,2 Prozent auf 23.032 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,1 Prozent auf 5.410 Punkte.

Chinas Konsum überraschend erholt

Aus China stützen überraschend gute Wirtschaftsdaten: Sowohl bei der Industrieproduktion als auch beim Konsum ging es im Januar und Februar stärker noch oben als befürchtet. Dazu kommt noch die Ankündigung von lange erwarteten Konjunkturmaßnahmen durch die Regierung. China will aggressive Schritte starten, um die Konsumkraft der Haushalte zu steigern, unter anderem durch höhere Löhne. Details dazu sollen am Montag bekannt gegeben werden.

US-Notenbank-Treffen im Blick

Mit Blick auf die US-Notenbank gibt es derweil wenig Hoffnung, dass sie die Aktienmärkte stützen wird: "Mit den Aufwärtsrisiken der Inflation glauben wir nicht, dass es, trotz der jüngsten Aktienschwäche, die Chance auf einen 'Powell-Put' gibt", sagt Stephen Brown, US-Volkswirt von Capital Economics. Brown spielt damit auf das frühere Selbstverständnis der US-Börsen an, dass fallende Kurse von der Fed durch Zinssenkungen abgefangen werden. Mit einer Zinssenkung am Mittwoch rechnet zwar kein Marktteilnehmer, sehr wichtig werden aber Wortwahl und Ausblick der Fed.

Bei den Einzelaktien ist die Nachrichtenlage dünn. Immobilienaktien wie Vonovia (-2%) und LEG Immobilien (-2,4%) zeigen sich mit Abgaben. Hier belastet die Aussicht auf die explodierende Staatsverschuldung und dadurch langfristig höhere Zinsen.

Bei Thyssenkrupp geht es 4,6 Prozent höher nach der Absage des Verkaufs der Marine-Sparte an Rheinmetall. Der Aktien sinken um 1,7 Prozent.

Prosieben legen um 3,8 Prozent zu nach erneuten Berichten über einen Einstieg vom Finanzinvestor General Atlantic. Aufgrund der Häufigkeit solcher Treffen bzw Berichte darüber erwarten Händler, dass hier bald eine Ankündigung erfolgen wird.

