MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Warten auf Powell-Rede

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen geht es am Freitagnachmittag unmittelbar vor der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell mit den Indizes leicht nach oben. Der enttäuschend ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex verpufft. Sowohl die Lagebeurteilung wie auch die Geschäftserwartungen haben die Prognose verfehlt. Allerdings dürfte dies nach den zuletzt teils sehr schwachen europäischen Einkaufsmanagerindizes für die meisten Akteure auch keine wirkliche Überraschung mehr gewesen sein.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 15.691 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent nach oben auf 4.254. Am Anleihemarkt geben die Kurse leicht nach, die Renditen steigen also etwas. Der Euro zeigt sich zum Vortag kaum verändert mit 1,0805 Dollar.

Marktteilnehmer bleiben vor den mit Spannung erwarteten Aussagen auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in Deckung. Die Deutsche Bank glaubt derweil nicht, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede (16.05 Uhr MESZ) klare Signale über den weiteren geldpolitischen Pfad aussenden wird. Interessant dürfte die Einschätzung Powells zur Inflationsentwicklung werden, und auch, ob er eine Rückkehr zum Inflationsziel nur durch eine Schwäche der Wirtschaft und eine höhere Arbeitslosigkeit für erreichbar hält.

Erst um 21.00 Uhr wird sich EZB-Chefin Christine Lagarde äußern. Nach den schwachen Einkaufsmanagerindizes sind die Zinserhöhungserwartungen im Euroraum gefallen - die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung im September ist laut der Deutschen Bank auf 32,5 Prozent gesunken.

Kursdebakel für Watches of Switzerland

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite ist weiter sehr dünn. In London stürzen Watches of Switzerland um 20 Prozent ab. Sehr negativ für das Geschäftsmodell kommt an, dass Rolex 100 Geschäfte des Uhreneinzelhändlers Bucherer übernimmt, von denen bislang etwa die Hälfte Rolex-Uhren führt. Laut den Analysten von Jefferies spielt Bucherer für den Umsatz mit Rolex-Uhren in der gleichen Liga wie Watches of Switzerland. Die Analysten von Shore Capital sind der Meinung, dass die Übernahme kurzfristig keine Auswirkungen auf Watches of Switzerland haben wird, weil es kaum geografische Überschneidungen gebe. Dennoch werfe es Fragen insbesondere für die Strategie in den USA auf.

Die Novartis-Aktie zeigt sich unbeeindruckt davon, dass die Tochter Sandoz die US-Zulassung für ein Multiple-Sklerose-Medikament erhalten hat. Es ist das erste Generikum für diese Anwendung. Novartis liegen praktisch unverändert im Markt.

Mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 5,54 Euro notieren Tui knapp über dem am Vormittag aufgestellten Allzeittief. Die Aussichten des Tourismuskonzerns werden trübe gesehen. Weil Europa wohl auf eine Rezession zusteuert, dürfte in den kommenden Quartalen beim Urlaub gespart werden. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist der Kurs um 17 Prozent gesunken.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.254,36 +0,5% 22,14 +12,2%

Stoxx-50 3.933,15 +0,2% 8,78 +7,7%

DAX 15.691,48 +0,4% 69,99 +12,7%

MDAX 27.127,59 +0,1% 22,53 +8,0%

TecDAX 3.095,24 +0,3% 8,05 +6,0%

SDAX 13.063,87 +0,5% 64,05 +9,5%

FTSE 7.363,13 +0,4% 29,50 -1,6%

CAC 7.260,87 +0,6% 46,41 +12,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,55 +0,04 -0,02

US-Zehnjahresrendite 4,25 +0,01 +0,37

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0803 -0,1% 1,0785 1,0830 +0,9%

EUR/JPY 157,90 +0,1% 157,63 157,79 +12,5%

EUR/CHF 0,9562 -0,0% 0,9557 0,9558 -3,4%

EUR/GBP 0,8577 -0,0% 0,8583 0,8573 -3,1%

USD/JPY 146,16 +0,2% 146,14 145,69 +11,5%

GBP/USD 1,2598 -0,1% 1,2565 1,2632 +4,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2942 +0,1% 7,2903 7,2850 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.136,11 +0,2% 26.034,77 26.040,60 +57,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,02 79,05 +1,2% +0,97 +2,2%

Brent/ICE 84,40 83,36 +1,2% +1,04 +2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,10 31,94 +6,8% +2,16 -61,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.913,64 1.917,80 -0,2% -4,16 +4,9%

Silber (Spot) 24,11 24,18 -0,3% -0,06 +0,6%

Platin (Spot) 947,93 938,35 +1,0% +9,58 -11,2%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,3% -0,01 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

