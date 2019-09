MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufwärtstendenz an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Freitag fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Die Nachrichtenlage sei weiter eindeutig auf Entspannung gerichtet, heißt es aus dem Handel. Vor allem die leichte Deeskalation im US-chinesischen Handelskonflikt habe eine derartige Tragweite, dass es noch Tage brauche, um diesen Risikofaktor auszupreisen. Institutionelle Anleger seien wegen der Risiken zu stark in Aktien untergewichtet gewesen. Das globale "Risk On" sollte daher noch länger für Aktienkäufe durch Fonds sorgen.

Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,3 Prozent auf 12.157 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.488 Punkte nach oben. Stützend wirken auch positive Konjunktursignale. So lagen die US-Daten um den ADP- und den wichtigen ISM-Service-Index am Vortag deutlich über der Erwartung. Vor allem die starken Arbeitsmarktkomponenten machen Hoffnung, dass auch der offizielle monatliche US-Arbeitsmarktbericht für August am Nachmittag nicht enttäuscht. Hier wird mit einem Aufbau von 150.000 neuen Stellen außerhalb des Agrarbereichs gerechnet. Die Arbeitslosenquote sollte bei 3,7 Prozent verharren.

Dagegen gab es aus Deutschland erneut schwache Daten. So ist die Industrieproduktion im Juli um 0,8 Prozent gesunken. Am Vortag hatten bereits der deutsche Auftragseingang für Juli und auch die VDMA-Daten enttäuscht. Die Schwäche der deutschen Industrie ist Hauptgrund für die gebremste Entwicklung in Europa.

Daneben steht bereits die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag im Fokus. Hier wird mit einer Zinssenkung von 0,20 Prozentpunkten auf minus 0,60 Prozent beim Einlagensatz gerechnet. Auch neue Maßnahmen wie quantitative Lockerungen (QE) dürften angekündigt werden. Die Analysten von Pictet Wealth Management erwarten ein QE-Programm im Umfang von rund 600 Milliarden Euro.

Thyssenkrupp hat Interessenten für Aufzugssparte

Thyssenkrupp legen um weitere 1,2 Prozent zu, nachdem sich wie vom Markt erwartet der Konkurrent Kone interessiert an der Aufzugssparte gezeigt hat. "Die Situation bei Thyssenkrupp ist sehr interessant für uns", sagte der Chef des finnischen Aufzugsherstellers, Henrik Ehrnrooth, der Rheinischen Post: "Die Aufzugssparte von Thyssenkrupp würde perfekt zu Kone passen." Allerdings erwarten Händler, dass Kone sehr hart verhandeln werde: "Ein IPO der Aufzugssparte hätte sicherlich höhere Bewertungen gebracht als ein Verkauf an Kone", so ein Händler. Analysten hatten die Thyssen-Sparte bislang immer mit den Multiples von Kone bewertet, diese dürften damit die Deckelung nach oben darstellen.

Die Deutsche Post steigt in China mit dem Elektro-Transporter StreetScooter in den Markt ein und hat dafür einen prominenten Partner gefunden. Zusammen mit dem Autohersteller Chery will die Tochter des DAX-Konzerns laut eigener Mitteilung ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung eines E-Transporters für den internationalen Markt gründen. Dazu gehörten auch die lokale Fertigung und Beschaffung sowie der landesweite Vertrieb und Service. Die Aktie der Deutschen Post zeigt sich kaum verändert.

Keine Belastung für die RWE-Aktie ist der endgültige Ausstieg durch die Stadt Bochum, den diese am Vorabend vermeldet hat. Die Kommune hatte schon vor Jahren angekündigt, schrittweise auszusteigen. Die starken Kursgewinne der Aktie seit einem Jahr hätten dies attraktiv gemacht, heißt es. Für die RWE-Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.488,36 0,11 3,66 16,22

Stoxx-50 3.177,68 -0,06 -1,84 15,13

DAX 12.157,42 0,25 30,64 15,14

MDAX 25.941,04 0,28 73,66 20,16

TecDAX 2.856,72 0,38 10,75 16,59

SDAX 11.034,11 0,43 47,61 16,04

FTSE 7.264,05 -0,10 -7,12 8,07

CAC 5.595,19 0,03 1,83 18,27

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,61 -0,02 -0,85

US-Zehnjahresrendite 1,57 0,00 -1,11

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1042 +0,06% 1,1042 1,1048 -3,7%

EUR/JPY 118,13 +0,09% 118,15 118,20 -6,1%

EUR/CHF 1,0903 +0,23% 1,0897 1,0896 -3,1%

EUR/GBP 0,8970 +0,22% 0,8951 0,8963 -0,3%

USD/JPY 106,98 +0,03% 107,00 107,00 -2,4%

GBP/USD 1,2311 -0,17% 1,2335 1,2325 -3,5%

USD/CNY 7,1276 -0,29% 7,1453 7,1519 +3,6%

Bitcoin

BTC/USD 10.730,00 +1,71% 10.730,00 10.546,25 +188,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,29 56,30 -0,0% -0,01 +17,2%

Brent/ICE 60,95 60,95 0% 0,00 +10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.511,56 1.519,20 -0,5% -7,65 +17,9%

Silber (Spot) 18,40 18,66 -1,4% -0,26 +18,8%

Platin (Spot) 941,95 964,25 -2,3% -22,30 +18,3%

Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,6% -0,02 -1,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2019 03:30 ET (07:30 GMT)