MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Großer Verfall am Mittag

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kleineren Abgaben in den Handel am Freitag gestartet. Die Märkte folgen damit dem Stimmungsumschwung an der Wall Street. Zinsempfindliche Technologieaktien verlieren 0,9 Prozent, Autowerte gleich 1,3 Prozent. Dazu kommt der Große Verfalltag der Dezember-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen, der für ein volatiles Geschäft sorgen könnte. Am Mittag laufen in den meisten Ländern die Kontrakte auf Börsen-Indizes aus, zum Handelsschluss dann die auf Einzelaktien.

Der DAX gibt um 0,2 Prozent nach auf 15.602 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.190 Punkte nach unten. Den nächsten Impuls könnte die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex setzen. Hier wird im Dezember mit einem Rückgang auf 95,4 nach 96,5 gerechnet.

Auch wenn einige Analysten der Europäischen Zentralbank (EZB) ein zu zaghaftes Vorgehen im Kampf gegen die Inflation vorwerfen, ist laut der DWS ein erster deutlicher Schritt in Richtung Normalisierung getan. "Ob er ausreicht wird dabei entscheidend von der tatsächlichen Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten abhängen", heißt es. Eine zukünftig schärfere Vorgehensweise der Notenbanken könnten den zinssensitiven Tech-Sektor vor Herausforderungen stellen.

Beim DAX-Verfall steht das Niveau um 15.600 im Blick

Für Kursbewegung könnte am Freitag auch der Große Verfall sorgen. Der Dezember-Termin ist der größte und wichtigste Verfalltermin des Jahres, so QC Partners. Mit größeren und scheinbar zufälligen Ausschlägen müsse daher immer gerechnet werden. An keinem Tag im Jahr würden mehr Kontrakte fällig als am Dezember-Verfall. Beim DAX laute die entscheidende Zahl 15.600. Bei diesem Basispreis werde sowohl auf der Put- als auch auf der Call-Seite eine große Position fällig. Gerade das könnte für Bewegung sorgen.

Nach den Zahlen von Fedex geht es für die Aktie der Deutschen Post um 0,1 Prozent nach oben. Sie seien besser als erwartet ausgefallen und die Prognose leicht erhöht worden. Dies könnte auch der Post-Aktie einen Schub nach oben geben, da sie seit fast einem halben Jahr nur noch seitwärts laufe. "Umgekehrt wäre es ein negatives Signal, wenn die Post so eine Vorlage nicht annimmt", sagt ein Händler: Dies wäre ein Zeichen, dass in der Aktie alles Gute eingepreist sei.

Mit einem volatilen Geschäft rechnen Marktteilnehmer besonders bei Daimler. "Da sind für einen Verfalltag noch ziemlich viele Positionen offen", sagt ein Händler. Zudem gebe es noch den Daimler-Truck-Basket aus der Abspaltung der Truck-Sparte. Daimler-Aktien fallen um 1,8 Prozent auf 70,44 Euro. Das Hauptvolumen der Call- und Put-Kontrakte mit Dezember-Termin liege aber bei 72 und 68 Euro, so dass ein volatiler Handel dazwischen zu erwarten sei. Daimler Truck reduzieren sich um 1,1 Prozent auf 32,25 Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.190,02 -0,3% -11,85 +17,9%

Stoxx-50 3.744,81 -0,2% -8,21 +20,5%

DAX 15.602,31 -0,2% -34,09 +13,7%

MDAX 34.518,51 +0,1% 45,57 +12,1%

TecDAX 3.815,85 -0,3% -11,61 +18,8%

SDAX 15.951,75 -0,4% -65,85 +8,0%

FTSE 7.282,01 +0,3% 21,40 +12,4%

CAC 7.007,41 +0,0% 2,34 +26,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,37 -0,01 +0,21

US-Zehnjahresrendite 1,42 +0,00 +0,50

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Do,17:36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1333 +0,0% 1,1332 1,1311 -7,2%

EUR/JPY 128,71 -0,1% 128,72 128,61 +2,1%

EUR/CHF 1,0411 -0,1% 1,0413 1,0428 -3,7%

EUR/GBP 0,8505 +0,0% 0,8508 0,8491 -4,8%

USD/JPY 113,59 -0,1% 113,58 113,71 +10,0%

GBP/USD 1,3325 +0,0% 1,3319 1,3320 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3824 +0,0% 6,3772 6,3776 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 47.021,61 -1,7% 47.205,04 48.420,09 +61,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,65 72,38 -1,0% -0,73 +50,9%

Brent/ICE 74,43 75,02 -0,8% -0,59 +47,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,67 1.799,60 +0,6% +10,07 -4,7%

Silber (Spot) 22,67 22,50 +0,7% +0,17 -14,1%

Platin (Spot) 945,11 940,90 +0,4% +4,21 -11,7%

Kupfer-Future 4,33 4,30 +0,5% +0,02 +22,9%

===

