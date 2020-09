MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Hausse bei Altice

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich Europas Aktien am Freitagmittag. Händler stellen aber als positiv heraus, dass sich die hiesigen Aktien dabei erneut der Schwäche der US-Technologiewerte entziehen können. Sie standen an der Wall Street abermals unter Druck. Große Hoffnungen auf Schnäppchenkäufe gibt es bislang auch nicht: "Der Freitagnachmittag an der US-Börse ist eher für Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende bekannt", sagt ein Händler.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage eher dünn, oft sorgen Analystenstimmen für größere Kursauschläge. Der DAX gibt 0,2 Prozent ab auf 13.190 Punkte, der Euro-Stoxx verliert 0,1 Prozent auf 3.309 Zähler.

Knorr-Bremse nach Platzierung tief im Minus

Die Aktie von Knorr-Bremse sackt um 8,2 Prozent ab. Händler verweisen hier auf eine massive Platzierung von Aktien durch die Großaktionärin KB Holding. Hinter ihr steht Heinz Hermann Thiele, der 10 Millionen Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro bei Investoren platziert hat. Der gewährte Abschlag von gut 8 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss wird von Marktteilnehmern als "auffallend hoch" eingestuft. Zum einen ist verständlich, dass Thiele die Aktien bei Kursen nahe dem Allzeithoch verkauft. Gleichzeitig fragt man sich an der Börse, ob er das Geld nun woanders investieren will.

Bayer fester -- Hausse bei Altice

Bayer-Aktien stemmen sich dagegen mit 1,3 Prozent Plus deutlich gegen den Gesamtmarkt. Positiv kommen Aussagen über Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA an. Die Details des überarbeiteten Konzepts sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden.

Auf Hausse-Kurs gehen die Aktien von Altice Europe. Sie springen um 24 Prozent auf 4,11 Euro nach einem Übernahmeangebot von Patrick Drahi. Der Gründer und Mehrheitsaktionär bietet 2,5 Milliarden Euro oder 4,11 Euro je Stammaktie. In der Folge plant Drahi, der bereits rund 77,58 Prozent an Altice besitzt, ein Delisting des an der Amsterdamer Börse notierten Telekom-Unternehmens.

Mit der Aktie des Spieleentwicklers Ubisoft geht es 5,2 Prozent höher. Die Analysten von Jefferies haben die Titel auf "Kaufen" hochgestuft. Auch bei Fuchs Petrolub treibt eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank den Kurs um 4 Prozent nach oben. Wegen der Erholung der Fahrzeugproduktion in China setzen die Analysten auf bessere Verkäufe bei Fuchs.

Gewinner in Europa sind unter den Sektoren die Haushaltsgüter-, aber auch die Minen-Aktien. Banken, Reiseaktien und Öl- und Gaswerte stellen dagegen unter den Sub-Indizes die Schlusslichter. Ölwerte waren mit 3,6 Prozent bereits am Vorabend an Wall Street größter Verlierer, da der Ölpreis wieder unter 40 Dollar gerutscht war.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.309,23 -0,11 -3,54 -11,64

Stoxx-50 2.980,43 0,14 4,09 -12,42

DAX 13.189,59 -0,15 -19,30 -0,45

MDAX 27.344,62 -0,50 -137,29 -3,42

TecDAX 3.071,86 -0,06 -1,71 1,89

SDAX 12.350,04 -0,65 -81,40 -1,29

FTSE 6.029,75 0,44 26,43 -20,41

CAC 5.020,52 -0,07 -3,41 -16,02

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,46 -0,03 -0,70

US-Zehnjahresrendite 0,69 0,01 -1,99

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1860 +0,33% 1,1836 1,1886 +5,8%

EUR/JPY 125,94 +0,37% 125,66 126,17 +3,3%

EUR/CHF 1,0783 +0,18% 1,0769 1,0778 -0,7%

EUR/GBP 0,9256 +0,25% 0,9229 0,9221 +9,4%

USD/JPY 106,19 +0,03% 106,17 106,17 -2,4%

GBP/USD 1,2814 +0,10% 1,2825 1,2889 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8372 -0,10% 6,8384 6,8320 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.298,26 -0,44% 10.246,01 10.374,51 +42,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,35 37,30 +0,1% 0,05 -34,8%

Brent/ICE 39,91 40,06 -0,4% -0,15 -35,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,10 1.956,10 -0,6% -11,00 +28,2%

Silber (Spot) 26,84 26,93 -0,3% -0,09 +50,4%

Platin (Spot) 934,18 929,10 +0,5% +5,08 -3,2%

Kupfer-Future 3,03 2,99 +1,3% +0,04 +7,2%

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 06:37 ET (10:37 GMT)

