DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 +4,2%Nas24.603 +1,4%Bitcoin67.322 +3,6%Euro1,1715 -0,2%Öl101,8 +2,7%Gold4.736 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- DroneShield mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation
So viel hätte eine Investition in Tether von vor 5 Jahren eingefahren So viel hätte eine Investition in Tether von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Hohe Ölpreise verhindern Gegenbewegung

22.04.26 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76,72 CHF 2,52 CHF 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIR France-KLM
9,86 EUR -0,24 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Akzo Nobel N.V.
53,52 EUR 0,54 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
834,20 EUR 6,60 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.249,80 EUR 5,00 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,55 EUR -1,47 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
49,50 EUR 1,80 EUR 3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,49 EUR -0,07 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
K+S AG
16,00 EUR 1,44 EUR 9,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,49 EUR -0,19 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schneider Electric S.A.
275,25 EUR 6,70 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
241,95 EUR 3,25 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
177,70 EUR 11,72 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
6,98 EUR -0,25 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den europäischen Börsen ist am Mittwoch nach den Verlusten der Vortage eine Gegenbewegung ausgeblieben, obwohl US-Präsident Trump den Waffenstillstand mit dem Iran verlängerte. Dieser soll nun so lange gelten, bis die "Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind". Bremsend wirkte der wieder auf über 100 Dollar gestiegene Preis für das Nordseeöl Brent vor dem Hintergrund der weiter nicht passierbaren Straße von Hormus. Und eine Öffnung der durch beide Kriegsparteien gesperrten Wasserstraße zeichnet sich derzeit nicht ab. "Die europäische Wirtschaft wird von den gestiegenen Energiepreisen stärker getroffen als die in den USA. Das preisen die Anleger gerade ein", kommentierten die Marktexperten von CMC, auch mit Blick auf die freundliche Tendenz an der Wall Street.

Der DAX büßte 0,3 Prozent auf 24.195 Punkte ein, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,3 Prozent auf 5.906 nach unten. Der Euro gab leicht auf 1,1722 Dollar nach, an den Anleihemärkten blieb es ruhig.

Bei Einzelwerten am Aktienmarkt lieferte auch die Berichtssaison Impulse. Positiv kamen neue Geschäftszahlen von ABB an, die Aktie legte um 3,4 Prozent zu und markierte ein Rekordhoch. Besonders der klar höher als erwartet ausgefallene Auftragseingang des Schweizer Industriekonzerns beeindruckte. Dazu kam eine Prognoseerhöhung. Die Kurse der Wettbewerber Siemens (unverändert) und Schneider (+0,7%) hielten sich im Sog von ABB zumindest besser als der breite Markt.

Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy mit einem Plus von 6,9 Prozent. Das Papier reagierte damit auf die Veröffentlichung starker Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers GE Vernova. Der Konzern glänzte erneut mit einem Quartal mit übertroffenen Erwartungen und einer Prognoseanhebung.

Auf positive Kursresonanz stießen die Quartalszahlen von Akzo Nobel, die Aktie legte um 2,6 Prozent zu. Das bereinigte operative Ergebnis übertraf die Konsensschätzung um 7 Prozent.

ASM International schossen um 7,1 Prozent nach oben. Die Ergebnisse und der kurzfristige Ausblick des Chipausrüsters dürften eine Anhebung der Konsensschätzungen nach sich ziehen, hieß es von den Citi-Analysten. Im Gefolge ging es für Infineon im DAX um 3,5 Prozent nach oben, für ASML um 1,0 Prozent.

Angebliche Fusionspläne zwischen Deutsche Telekom und der Tochter T-Mobile US durch Zusammenlegung des jeweiligen Aktienkapitals zu einem Holding-Konzern kamen nicht gut an. Die T-Aktie sackte um 4,8 Prozent ab. Der Plan ziele offenbar darauf ab, das höhere Bewertungsniveau der US-Tochter anzuzapfen, hieß es von Analysten. Die Hürden dafür seien aber hoch und es sei fraglich, ob in T-Mobile US engagierte US-Investoren davon zu begeistern seien.

Nach starken Geschäftszahlen ging es im MDAX für K+S um 8,7 Prozent nach oben. Der Düngemittelhersteller meldete ein vorläufiges operatives Ergebnis im ersten Quartal von 280 Millionen Euro, was laut Jefferies 25 Prozent über dem Konsens liegt. Auch der bereinigte freie Cashflow übertraf die Markterwartungen deutlich.

Die Tui-Aktie gab um weitere 3,5 Prozent nach. Nachdem zuletzt der höhere Ölpreis auf den Kurs gedrückt hatte, kam nun eine Prognosesenkung für das Geschäftsjahr 2025/26 wegen den Folgen des Iran-Krieges dazu. Der Touristikkonzern rechnet nun mit einem bestenfalls stabilen operativen Ergebnis und setzt die Umsatzprognose vorübergehend aus.

Für Lufthansa ging es um 2,9 Prozent nach unten. Die Fluglinie hatte am Vorabend mitgeteilt, bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm zu nehmen und dadurch 40.000 Tonnen Kerosin einzusparen. Dazu wird die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate nun überarbeitet. Vor dem Hintergrund der Kerosin-Thematik schlossen aber auch andere Branchenwerte wie IAG (-3,4%) oder Air France-KLM (-1,7%) sehr schwach.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.906 -0,3 2,40

Stoxx-50 5.060 -0,2 3,18

Stoxx-600 614 -0,3 4,03

DAX 24.195 -0,3 -0,90

FTSE-100 London 10.498 -0,2 5,71

CAC-40 Paris 8.236 -1,0 1,06

AEX Amsterdam 1.019 0,2 7,12

ATHEX-20 Athen 5.749 -1,5 7,43

BEL-20 Brüssel 5.431 -0,8 6,95

BUX Budapest 135.644 0,5 22,17

OMXH-25 Helsinki 6.254 -0,6 9,66

OMXC-20 Kopenhagen 1.458 0,0 -9,31

PSI 20 Lissabon 9.136 0,5 10,56

IBEX-35 Madrid 18.143 -0,8 4,82

FTSE-MIB Mailand 47.903 -0,3 6,58

OBX Oslo 1.940 0,3 21,42

PX Prag 2.656 -0,5 -1,10

OMXS-30 Stockholm 3.133 -0,2 8,68

WIG-20 Warschau 132.735 -0,3 13,61

ATX Wien 5.852 -0,7 9,88

SMI Zürich 13.134 -0,5 -1,01

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:02

EUR/USD 1,1714 -0,2 -0,0028 1,1742 1,1741

EUR/JPY 186,8 -0,2 -0,3300 187,13 187,2400

EUR/CHF 0,9175 +0,1 0,0007 0,9168 0,9168

EUR/GBP 0,8673 -0,2 -0,0018 0,8691 0,8697

USD/JPY 159,43 +0,0 0,0600 159,37 159,4600

GBP/USD 1,3501 -0,0 -0,0005 1,3506 1,3494

USD/CNY 6,8275 +0,1 0,0067 6,8208 6,8208

USD/CNH 6,8303 +0,0 0,0025 6,8278 6,8272

AUS/USD 0,7161 +0,1 0,0010 0,7151 0,7150

Bitcoin/USD 79.455,14 +4,9 3.713,46 75.741,68 75.799,81

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,90 +3,6 3,23 89,67

Brent/ICE 101,74 +3,3 3,26 98,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.732,61 +0,4 20,94 4.711,67

Silber 77,93 +1,6 1,23 76,70

Platin 2.075,55 +1,9 38,76 2.036,79

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
16:01Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
11:56Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:31Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
08:36Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16:01Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
11:56Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:31Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
08:36Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen