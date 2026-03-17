DAX22.465 -0,8%Est505.542 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 +0,5%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.494 +0,8%Euro1,1594 -0,2%Öl101,6 +1,6%Gold4.421 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- BTC, Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver
Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co. Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Puig haussieren mit Estee-Lauder-Interesse

24.03.26 09:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,32 EUR -1,01 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
58,92 EUR -1,26 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
69,20 EUR 1,00 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Puig Brands SA Registered Shs
17,85 EUR 1,45 EUR 8,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
148,68 EUR -4,74 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach der Erholung vom Vortag geht es mit den Kursen an Europas Börsen am Dienstag im frühen Handel wieder leicht nach unten. Der Preis für Brent steigt um Morgen um rund 2 Prozent auf 102 Dollar. Anleger stehen laut QC Partners weiterhin vor der schwierigen Aufgabe, zu beurteilen, wie lange der Krieg im Iran noch dauern werde. "Niemand kann aktuell seriös sagen, wie konkret und erfolgversprechend die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind. Der Begriff Entscheidungsfindung unter Unsicherheit war an den Börsen selten so zutreffend wie aktuell", so Stratege Thomas Altmann. Die vergangenen Tage hätten eindrucksvoll gezeigt, dass es teuer sein könne, im fallenden Markt investiert zu sein. "Sie haben aber auch gezeigt wie teuer es sein kann, im wieder steigenden Markt nicht dabei zu sein."

Wer­bung

"Positiv ist, dass der US-Präsident angesichts des jüngsten Deeskalationsversuchs offenbar weiter an einem 'Deal' interessiert ist. Hintergrund dürfte insbesondere der innenpolitische Druck sein, der ihm entgegenschlägt", heißt es bei der DZ Bank. Schließlich seien auch die Kraftstoffpreise in den USA deutlich gestiegen - mit Blick auf die im Herbst anstehenden Mid-Terms keine guten Voraussetzungen für die Republikaner. Die Reaktion auf die Meldung vorhandener "produktiver Gespräche" verdeutliche außerdem, dass die Kapitalmärkte bereit seien, wieder positiver in die Zukunft zu schauen, sofern greifbare Signale der Entspannung auftauchten.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 22.545 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach unten. Am Devisenmarkt gibt der Euro leicht nach auf 1,1592 Dollar. An den Anleihemärkten ist es am Morgen weitgehend ruhig.

Mit Blick auf die heute zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindizes der Eurozone dürften diese nach Einschätzung der Commerzbank wegen des Iran-Kriegs im März gefallen sein. Allerdings könnten Konsumenten aufgrund der gesprungenen Energiepreise ihre Ausgaben an anderer Stelle reduzieren und Unternehmen Invesititionen aufschieben. Dies dürfte den zusammengefassten Einkaufsmanagerindex sowie den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich, die ausschließlich die aktuelle Produktion widerspiegeln, nur geringfügig fallen lassen. Im Konsens wird für den Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes ein Rückgang auf 51,1 von 51,9 und für das verarbeitende auf 49,5 nach 50,8 Punkten erwartet.

Wer­bung

Als strategisch sinnvoll wird im Handel ein möglicher Kauf von Puig Brands durch Estee Lauder gewertet. Estee Lauder hat Gespräche mit Puig bestätigt, ohne Details zu nennen. Beide Unternehmen sollen laut dem Wall Street Journal über eine Kombination aus Bargeld und Aktien diskutiert haben, weitere Einzelheiten waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Die Gespräche von Estee Lauder kommen nach Einschätzung von JP Morgan überraschend, und es könnte potenzielles Interesse von anderen Branchenakteuren aufkommen. Ein potenzieller Deal könnte zudem kartellrechtliche Fragen für den US-Markt für Prestige-Make-up aufwerfen. Die Aktien von Estee Lauder schlossen an Wall Street 7,7 Prozent niedriger. Puig haussieren an der Madrider Börse mit Aufschlägen von 14,7 Prozent.

Mehrere Private-Equity-Firmen, darunter Apollo Global Management und Bain Capital, erwägen Gebote für die Industriesparte von Continental, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Demnach haben sich Advent und CVC Capital Partners zusammengetan, um für die Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech zu bieten. Die Sparte könne mit 3,5 bis knapp über 4 Milliarden Euro liegen. Banker arbeiteten derzeit an Kreditpaketen in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro, um eine Transaktion zu finanzieren. Im Handel erwartet man keine größere Kursreaktion in der Continental-Aktie auf die Nachricht. Dass verhandelt werde über die Sparte, sei seit längerem bekannt. Continental handeln wenig verändert.

Mit Abgaben von 4,4 Prozent führen SAP die Verliererliste im DAX an. Belastend wirkt eine Herunterstufung auf "Neutral" durch JP Morgan. Während die S/4HANA-Cloud-Migration weiterhin Umsätze generieren sollte, werde sich das aktuelle Cloud-Auftragsbestands-Wachstum wahrscheinlich weiter verlangsamen, so die Analysten. Im Handel wird zudem auf die schwer angeschlagene technische Lage der SAP-Aktie verwiesen.

Wer­bung

In Bayer läuft laut Angaben aus dem Handel eine kleinere Platzierung. Insgesamt sollen 8,5 Millionen Stücke angeboten worden sein, diese stammten aus dem Besitz von Inclusive Capital Partners. Die Platzierung dürfte bereits abgeschlossen sein, heißt es weiter, der Platzierungspreis sei aber noch nicht bekannt. Bayer verlieren 2,3 Prozent auf 37,58 Euro.

(Aus technischen Gründen entfällt die an dieser Stelle übliche Tabelle mit Indizes, Devisenkursen und Rohstoffpreisen)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 04:47 ET (08:47 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Estée Lauder Companies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen