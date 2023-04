MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - SAP-Zahlen gemischt

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit Kursverlusten in den Freitag gestartet. Die internationalen Vorgaben seien von einer Mischung aus Zins- und Konjunktursorgen geprägt, heißt es im Handel. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 15.728, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,3 Prozent auf 4.372 nach. "Dem Markt wird klar, dass er schon wieder mit seinen Zinshoffnungen danebengelegen hat", sagt ein Händler mit Blick auf Aussagen von Philadelphia-Fed-Chef Patrick Harker. Er machte erneut klar, dass die Zinsen weiter steigen und auch dort für eine Weile verbleiben müssen.

Gemischte Signale von PMIs

Das Bild zunächst global durchwachsener Einkaufsmanager-Indizes (PMI) verdüstert sich mit Blick auf Europa. Frankreich hat zwar mit einem deutlich besser als erwarteten Service-Bereich überrascht. In der Industrie sah es jedoch mau aus. Auch in Deutschland liegt der Dienstleistungsbereich mit 55,7 Zählern deutlich über den Erwartungen im 53er-Bereich. Damit legt er deutlich zum Vormonat zu, wo er bei 53,7 lag. In der für Deutschland ungleich wichtigeren Industrie verschlechtert sich die Lage aber: Hier fällt der PMI auf 44,0 zurück nach 44,7 im Vormonat. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um einen Punkt erhofft. Vor allem Konjunkturwerte wie BASF und Siemens fallen darauf bis zu 1,2 Prozent.

Die Geschäftszahlen von SAP sind gemischt ausgefallen. Die Umsätze lagen 2 Prozent über den Schätzungen der Citigroup - Einnahmen aus Softwarelizenzen, Support und Services entwickelten sich besser. Das Cloud-Geschäft sei gemischt. Die operative Marge ist laut den Analysten besser als erwartet ausgefallen, der Free Cashflow dagegen schwächer. Der Ausblick des Softwareunternehmen bewege sich im Rahmen der Erwartungen, so die Citigroup. SAP-Aktien geben 0,2 Prozent nach.

Mercedes-Benz starten nach Zahlen 0,6 Prozent fester. Die vorläufigen Zahlen könnten die derzeit grassierenden Sorgen über Margendruck nach den Tesla-Aussagen etwas zurückdrängen, heißt es in Kommentaren aus dem Handel. "Mercedes zeigt, dass sie ihre Marge aus Marktsegmenten holen, in denen Tesla nicht präsent ist", sagt ein Händler mit Bezug auf große SUVs. Möglicherweise würden sich Autoaktien dadurch noch stärker in zwei Klassen aufteilen: Massenhersteller mit Margendruck und Premiumhersteller.

Holcim mit Margenrückgang

Für Holcim geht es um 2,4 Prozent nach unten. Der Gewinn von Holcim im ersten Quartal 2023 liegt laut der Citigroup über der Konsenserwartung und der Prognose der Analysten. Der Rückgang der Konzern-EBIT-Marge um 92 Basispunkte auf 8,6 Prozent sei bedingt durch die geschrumpfte Marge in Nordamerika, während die Marge in allen anderen Regionen gesteigert worden sei. Sartorius geben nach dem Kurseinbruch vom Vortag weiter nach und verlieren 2,2 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.383,25 -0,0% -1,61 +15,5%

Stoxx-50 4.060,85 +0,2% 7,38 +11,2%

DAX 15.769,26 -0,2% -26,71 +13,3%

MDAX 27.589,14 -0,6% -158,83 +9,8%

TecDAX 3.229,80 -0,4% -11,65 +10,6%

SDAX 13.452,88 -0,4% -57,12 +12,8%

FTSE 7.909,78 +0,1% 7,17 +6,1%

CAC 7.543,02 +0,1% 4,31 +16,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,47 +0,02 -0,10

US-Zehnjahresrendite 3,55 +0,01 -0,33

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:12 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0954 -0,1% 1,0962 1,0970 +2,3%

EUR/JPY 146,78 -0,3% 146,64 147,07 +4,6%

EUR/CHF 0,9800 +0,1% 0,9794 0,9812 -1,0%

EUR/GBP 0,8841 +0,3% 0,8820 0,8811 -0,1%

USD/JPY 133,95 -0,2% 133,87 134,07 +2,2%

GBP/USD 1,2395 -0,4% 1,2427 1,2451 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,8987 +0,2% 6,8960 6,8774 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 28.161,26 -0,2% 28.154,12 28.690,42 +69,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,31 77,37 -0,1% -0,06 -3,6%

Brent/ICE 80,72 81,10 -0,5% -0,38 -4,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,00 40,57 +1,1% +0,44 -47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,44 2.004,60 -0,9% -17,16 +9,0%

Silber (Spot) 25,06 25,38 -1,3% -0,32 +4,6%

Platin (Spot) 1.094,45 1.098,00 -0,3% -3,55 +2,5%

Kupfer-Future 4,00 4,03 -0,5% -0,02 +5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 03:58 ET (07:58 GMT)