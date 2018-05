MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Stärkere Kursbewegungen in zweiter Reihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Vortagesrally setzen sich die Kurse an den europäischen Börsen nur leicht. Die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend haben kaum neue Erkenntnisse gebracht. Am Markt wird mit dem nächsten, dem zweiten Zinsschritt in diesem Jahr, im Juni gerechnet. Im Blick steht eine Flut von Unternehmenszahlen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 12.780 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.543 nach unten.

Der Euro, der mit seinem Fall auf deutlich unter 1,20 Dollar nahe an das Jahrestief aus dem Januar heran am Mittwoch noch für Rückenwind in Europa sorgte, zeigt sich wieder etwas erholt. Er kostet gut 1,20 Dollar. Weiter offen ist, ob die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen insgesamt drei oder vier Mal angehoben werden. Nach der Fed-Sitzung bleibt diese Frage weiter unbeantwortet. An den Märkten wurden vier Schritte 2018 vor der Fed-Entscheidung mit rund 50 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Kursbewegungen meist nur moderat - Infineon überzeugt

Für Bayer geht es um 0,5 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern hat den Ausblick wegen negativer Währungseffekte zwar gesenkt, was allerdings für die Investoren nicht ganz überraschend kommt. Als stützend wird im Handel wahrgenommen, dass die Fusion mit Monsanto im zweiten Quartal abgeschlossen sein soll.

Tagesgewinner im DAX sind bislang Infineon mit einem Plus von 1,2 Prozent. "Ich gehe davon aus, dass hier einige auf dem falschen Fuss erwischt wurden", meinte ein Händler schon am Morgen. Vor allem bei der Marge habe das Unternehmen geliefert. Sie liege im zweiten Quartal deutlicher über der Erwartung der Analysten. Aber auch für das dritte Quartal wie das Geschäftsjahr 2017/18 zeigt sich Infineon optimistisch.

Adidas geben trotz starker Zahlen um 2 Prozent nach. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede getreu dem Börsenmotto: "Bei guten Nachrichten verkaufen". Positiv wird die Margenentwicklung kommentiert. Die operative Marge wurde im ersten Quartal auf 13,4 Prozent gesteigert und damit stärker als erwartet. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits um knapp 24 Prozent zugelegt habe, sei ein Teil der guten Nachrichten aber bereits eingepreist.

Als insgesamt leicht schwächer als erwartet werden die Quartalszahlen von Fresenius gewertet. In den Zahlen machen sich negative Währungseinflüsse stark bemerkbar. Fresenius geben um 0,8 Prozent nach. Nach endgültigen Zahlen verliert der Kurs der Tochter FMC 1,7 Prozent - das Papier hatte sich im Vorfeld gut entwickelt.

Vonovia geben trotz solider Quartalszahlen und eines erhöhten Ausblicks um 1,5 Prozent nach. Vonovia will in Schweden für 900 Millionen Euro zukaufen, was mit einer Kapitalerhöhung einhergehen könnte. Für die Analysten von Jefferies ist die Übernahme von Victoria Park "kein Schnäppchen". Victoria Park verteuern sich in Stockholm um 7,5 Prozent auf den Gebotspreis.

Pfeiffer Vacuum klarere Tagessieger im TecDAX

Für Smith & Nephew geht es in London um 6,5 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt hat. Für 2018 erwartet das Pharmaunternehmen nur noch ein Umsatzplus von 2 bis 3 Prozent, nach 3 bis 4 Prozent zuvor.

In Zürich haussieren Logitech um 7,3 Prozent. Vor allem im Bereich der hochmargigen Keyboards und beim Spielezubehör konnte das Schweizer Unternehmen bei den Umsätzen punkten.

In der zweiten deutschen Reihe verlieren Morphosys nach der Zahlenvorlage 1 Prozent. Das im TecDAX gelistete Biotechnologieunternehmen liegt mit Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal unter den Vorjahreswerten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf minus 19,0 Millionen Euro nach einem Minus von 14,9 Millionen Euro. Für Compugroup geht es ebenfalls im TecDAX nach dem Quartalsbericht um 3,5 Prozent nach oben, für Pfeiffer Vacuum sogar um über 8 Prozent. "Durch die Bank besser als erwartet", lautet der Kommentar an der Börse zu den Zahlen.

Erstmals seit dem Börsengang hat Siemens Healthineers berichtet. Die Aktie verliert 1,4 Prozent. Die Zahlen werden von der DZ Bank insgesamt im Rahmen der Erwartungen beschrieben, allerdings habe sich das Geschäft "Advanced Therapies" schwächer entwickelt.

Im SDAX geht es für König & Bauer um 1,2 Prozent nach unten. Als selbst unter den niedrigsten Schätzungen liegend werden im Handel die Zahlen des Unternehmens aus der Druckbranche bezeichnet. Schwache Zahlen seien allerdings erwartet worden, dürften also zum Teil eingepreist sein, heißt es. Nach guten Zahlen gewinnt dagegen die Aktie des Verkabelungsspezialisten Leoni 1,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.542,89 -0,31 -10,90 1,11

Stoxx-50 3.088,60 -0,26 -7,96 -2,81

DAX 12.769,93 -0,25 -32,32 -1,14

MDAX 26.332,68 0,07 18,88 0,50

TecDAX 2.693,11 -0,02 -0,55 6,49

SDAX 12.429,93 -0,11 -13,28 4,57

FTSE 7.541,61 -0,02 -1,59 -1,88

CAC 5.515,19 -0,25 -14,03 3,81

Bund-Future 158,49 -0,12 -0,46

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:49 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1996 +0,33% 1,1988 1,1968 -0,2%

EUR/JPY 131,60 +0,20% 131,43 131,56 -2,7%

EUR/CHF 1,1953 +0,10% 1,1944 1,1940 +2,1%

EUR/GBP 0,8813 +0,06% 0,8813 1,1369 -0,9%

USD/JPY 109,68 -0,15% 109,64 109,93 -2,6%

GBP/USD 1,3611 +0,26% 1,3602 1,3605 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 9.239,37 -0,0% 9.206,15 9.108,21 -32,4%

Anleiherenditen aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,59 0,04

Deutschland 10 Jahre 0,59 0,58 0,16

USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59

USA 10 Jahre 2,97 2,97 0,56

Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00

Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,08 67,93 +0,2% 0,15 +13,4%

Brent/ICE 73,49 73,36 +0,2% 0,13 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.308,77 1.305,03 +0,3% +3,74 +0,5%

Silber (Spot) 16,44 16,39 +0,3% +0,06 -2,9%

Platin (Spot) 900,00 895,00 +0,6% +5,00 -3,2%

Kupfer-Future 3,09 3,05 +1,3% +0,04 -6,9%

