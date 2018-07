MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Tech-Sektor resistent

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas schwächer sind Europas Aktienmärkte am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Belastend wirken vor allem die Gewinnmitnahmen an Wall Street vor dem Wochenende und der entsprechend schwächere Start am Morgen in Asien. Auffallend am US-Markt sei besonders das kräftige Minus in den Chip-Werten von über 2 Prozent gewesen. Demgegenüber zeigen sich die europäischen Pendants aber relativ unbelastet, was Händler als Zeichen von Stärke werten. Unter den Sektoren stellen die rohstoffnahen Titel die Hauptverlierer. Die Tech-Sektoren weisen hingegen nur 0,8 Prozent Minus auf. Der DAX zeigt sich kaum verändert und notiert nur 0,1 Prozent tiefer bei 12.841 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,2 Prozent nach auf 3.518 Zähler. Im Fokus im DAX steht weiter die 200-Tage-Linie, die bei 12.769 Punkten verläuft.

Enttäuschungen bei US-Techkonzernen häufen sich

Belastungsfaktor Nummer Eins sind die zuletzt enttäuschenden Zahlen der US-Technologiewerte. Angesichts ihrer extrem hohen Bewertung muss auch ein starker Wachstumspfad eingehalten werden. Schon kleinste Abweichungen reichen ansonsten für scharfe Kurskorrekturen nach unten. Zunächst hatte hier Netflix enttäuscht, gefolgt von Facebook und zuletzt kam zu Ende der Woche Intel, die um fast 9 Prozent einbrachen. Die Angst wächst nun, dass auch Apple mit ihren bevorstehenden Daten enttäuscht. Zudem blieb auch das Wachstum in den USA hinter den Erwartungen: Das BIP stieg nur um 4,1 Prozent, während 4,4 Prozent erwartet worden waren.

Doch zunächst blickt Europa auf die Inflationsdaten aus Deutschland. Sie werden als wichtigster Indikator für die europäischen Teuerungszahlen gesehen, die erst am Dienstag vorgelegt werden. Sorgen bestehen auch hier vor einem noch stärkeren Anstieg, da die 2-Prozent-Marke immer öfter übertroffen wird. Aktuell rechnen Volkswirte im Juli mit einem Anstieg um 2,1 Prozent zum Vorjahr. Das Land Sachsen hat bereits gemeldet und liegt wie vielfach befürchtet mit 2,2 Prozent über den Prognosen.

Gea überrascht positiv - Heineken enttäuscht

Kräftige Kursreaktionen gibt es auf die Vorlage von Quartalszahlen. So haben Siemens Healthineers enttäuscht, ein gesundes Absatzwachstum wurde durch Dollarbelastungen aufgefressen. Die Aktien fallen 3,4 Prozent. Umgekehrt springen Gea im MDAX um 8 Prozent. "Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Gea positiv überrascht", applaudiert ein Händler. Die Prognosen für die Quartalszahlen seien teils um gut 10 Prozent übertroffen worden. Der Margendruck halte aber an.

Thyssenkrupp führen die Verliererliste im DAX an. Der Kurs fällt um 1,3 Porzent. Die Krupp-Stiftung hat noch einmal eine Aufspaltung des Konzerns ausgeschlossen.

In Europa überwiegen negative Interpretationen der Quartalszahlen. So brechen die Aktien von Bierbrauer Heineken um 6 Prozent ein. Denn während der Umsatz im ersten Halbjahr auf organischer Basis um gut 5 Prozent wuchs, legte der operative Gewinn nur um 1,3 Prozent zu. "Das Unternehmen hat die Kosten nicht in Griff", sagte ein Marktteilnehmer. Die Prognose für die operative Marge hat Heineken um 20 Basispunkte gesenkt.

Auch bei Air Liquide kommen die Zahlen nicht so gut an, die Aktien fallen 2,5 Prozent. Auf Linde im DAX strahlen sie jedoch nicht aus, die nur 0,3 Prozent mit dem Markt nachgeben. Im TecDAX geben Morphosys um 1,5 Prozent nach. Hier hat die Deutsche Bank ihr Votum "Buy" zurückgenommen und empfiehlt nur noch ein "Hold".

