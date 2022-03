MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Telecom Italia haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Donnerstagnachmittag weiter leicht ins Minus. Die Anleger warten auf neue Impulse. Der Markt hofft nach Händlerangaben weiter auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges, bei der bisherigen Eskalationsstufe sei ein Gewöhnungseffekt eingetreten. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 14.244 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,3 Prozent auf 3.856 Punkte nach.

Solide Einkaufsmanagerindizes belasten Anleihemärkte

Für einen kräftigen Einbruch an den globalen Renten-Märkten sorgen die deutlich besseren Einkaufsmanager-Indizes. "Die haben jeden Gedanken an Rezession ad acta gelegt", sagt ein Händler: "Dadurch ist ein rigider Zinserhöhungskurs der Notenbanken wahrscheinlich". Die 10-jährigen US-T-Bonds springen im Tageshoch auf fast 2,40 Prozent.

Für Telecom Italia geht es an der Mailänder Börse um 9,9 Prozent nach oben. US-Finanzinvestor KKR hat sein Interesse an der Telecom Italia Medienberichten zufolge bekräftigt. KKR habe in einem Brief bestätigt, weiterhin an einer Übernahme des ehemaligen Staatsmonopolisten interessiert zu sein, berichten Bloomberg und Reuters. Der Investor führe Gespräche mit den Behörden zu dem Thema. Im November war KKR schon einmal an Telecom Italia wegen einer Übernahme und einem Rückzug von der Börse herangetreten. In dem Vorschlag wurde der Konzern mit 10,8 Milliarden Euro bewertet.

Kräftig nach oben um 7,8 Prozent geht es auch bei Daimler Truck. Als überraschend positiv beurteilen Marktteilnehmer den Ausblick: So liege die Umsatzerwartung etwa 5 Prozent über den Erwartungen. Auch die Prognose für die EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent sehe verglichen mit der Markterwartung von 7,7 Prozent gut aus.

Delticom rauschen dagegen nach Vorlage der Zahlen 23 Prozent ins Minus. Delticom warnte, die Folgen des Kriegs in der Ukraine, etwa der Einfluss steigender Preise an den Tankstellen auf die Reifennachfrage, ließen sich noch nicht abschätzen. Weder in der Ukraine noch in Russland ist Delticom vertrieblich aktiv.

Morphosys gewinnen 7,8 Prozent auf 25,77 Euro. Berenberg hat die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro gestartet. Mit der Akquisition von Constellation wandele sich Morphosys von einem Biotechnologie-Unternehmen auf Basis von Antikörpern in ein auf Blutkrebs fokussiertes Biopharma-Unternehmen.

Für Renault geht es an der Pariser Börse um 1,4 Prozent nach unten. Grund ist der Produktionsstopp des russischen Werks des Autobauers. Nach Einschätzung von Stifel könnte dies den Auftakt bilden für einen vollständigen Rückzug der Franzosen aus Russland. Renault prüft derzeit Optionen für seine Beteiligung an Avtovaz, dem Hersteller von Lada. Renault hält 68 Prozent.

Wenig konkretes sehen Händler im Ausblick von Online-Apotheke Zur Rose, der Mutter von Doc Morris. Die Aktien setzen ihren Kursabsturz daher um weitere 15,8 Prozent fort. Zur Rose hänge weiterhin an der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. "Die Voraussetzung für eine Neubewertung sind gut, aber erst wenn es richtig los geht", so ein Händler.

"Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab", so ein Marktteilnehmer zur Credit Suisse. Die Bank hat einen Gerichtsprozess auf den Bermudas verloren, der sie nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen US-Dollar kosten wird. Die schweizerische Großbank prüft nun, ob getätigte Rückstellungen ausreichen. Die Aktien fallen 1,1 Prozent.

Rational fester nach Ausblick

Rational legen 1,2 Prozent zu nach ihrem Ausblick. Der Markt habe mit einem deutlichen Umsatzanstieg gerechnet, aber wegen der Kostensteigerungen auch mit Margendruck. Insofern komme der Ausblick nun nicht überraschend. Warburg rechnet bei Rational mit einer sich beschleunigenden Erholung in diesem Jahr. Die Vorzeichen dafür seien positiv, denn der Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten habe offenkundig einen zusätzlichen Chip-Zulieferer gefunden.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.856,28 -0,3% -12,94 -10,3%

Stoxx-50 3.686,12 +0,1% 4,74 -3,5%

DAX 14.243,80 -0,3% -39,85 -10,3%

MDAX 31.388,04 -0,5% -153,81 -10,6%

TecDAX 3.253,58 -0,8% -24,62 -17,0%

SDAX 14.447,36 -1,1% -163,92 -12,0%

FTSE 7.475,00 +0,2% 14,37 +1,0%

CAC 6.554,59 -0,4% -26,84 -8,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,52 +0,06 +0,70

US-Zehnjahresrendite 2,35 +0,06 +0,84

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:16 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0997 -0,1% 1,0988 1,1001 -3,3%

EUR/JPY 134,09 +0,7% 133,49 133,17 +2,5%

EUR/CHF 1,0243 -0,0% 1,0246 1,0242 -1,3%

EUR/GBP 0,8337 -0,0% 0,8333 0,8333 -0,8%

USD/JPY 121,95 +0,7% 121,52 121,05 +5,9%

GBP/USD 1,3191 -0,0% 1,3187 1,3201 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3822 -0,1% 6,3813 6,3878 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 43.334,17 +1,9% 43.015,58 42.692,30 -6,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,07 114,93 -0,7% -0,86 +54,3%

Brent/ICE 119,60 121,60 -1,6% -2,00 +55,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.962,04 1.945,23 +0,9% +16,80 +7,2%

Silber (Spot) 25,79 25,16 +2,5% +0,63 +10,6%

Platin (Spot) 1.033,77 1.024,44 +0,9% +9,33 +6,5%

Kupfer-Future 4,76 4,76 -0,2% -0,01 +6,5%

===

