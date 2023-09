MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - US-Daten im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Die Stimmung gilt als etwas verhagelt nach der überraschenden Verlängerung der Förderkürzung durch Saudi-Arabien. Dies hat die Energiepreise und damit auch die Bond-Renditen am langen Ende nach oben getrieben. Die Bewertungen am Aktienmarkt kommen dadurch unter Druck.

Der DAX gibt 0,3 Prozent ab auf 15.729 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 verliert deutlicher um 0,5 Prozent auf 4.246 Punkte. Hier belasten die noch höher gewichteten Finanzwerte, deren Branchen-Index mit 1,2 Prozent Minus einer der Hauptverlierer in Europa ist. Klar im Plus sind derzeit nur die Telecom-Werte mit 0,5 Prozent. Hier treibt das kräftige Plus von 2,6 Prozent bei der spanischen Telefonica, nachdem Saudi Telecom einen Anteil gekauft hat.

ISM im Fokus - Deutsche Auftragseingänge kräftig verzerrt

Im Fokus stehen vor allem Daten aus den USA. Am Abend legt die US-Notenbank ihr Beige Book zur wirtschaftlichen Entwicklung im Lande vor. Davor wird auf den wichtigen ISM-Index für den Service-Bereich geblickt. Von den Experten der Helaba heißt es dazu, im abgelaufenen Monat werde mit einer leichten Stimmungseintrübung oberhalb der Wachstumsschwelle gerechnet. Die Indikationen der regionalen Stimmungsbarometer des Servicesektors lieferten ein uneinheitliches Bild und eine Stimmungseintrübung. Die Helaba betont daher, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Zinserwartungen in den USA angeheizt werden.

Deutsche Aufträge brechen nur rechnerisch ein

Der Absturz der Auftragseingänge in Deutschland um 11,7 Prozent im Juli zum Vormonat lässt Volkswirte kalt. Die schwankungsanfälligen Großaufträge "wirbeln das Zahlenwerk mächtig durcheinander", betont Thomas Gitzel von der VP Bank. Diese hatten den Vormonat umgekehrt nach oben verzerrt. Ohne diese Großaufträge sei es dagegen im Juli sogar leicht nach oben gegangen um 0,3 Prozent, unter anderem dank der Autohersteller. Diese sammelten 2,7 Prozent mehr Aufträge als im Juni ein. Die Daten des Monats Juni waren durch die einmalige Verbuchung von über 900 Flugzeugen bei Airbus verzerrt worden.

Finanzwerte fallen weiter

Bei den meisten DAX-Werten geht es am Morgen nach unten. Vor allem setzt sich der Druck auf Finanzwerte fort. Nach zunächst deutlichem Minus fallen Commerzbank nun um 0,5 Prozent und Deutsche Bank um 0,6 Prozent. Allianz geben um 1,3 Prozent nach.

Vonovia stemmen sich wie erwartet mit plus 0,7 Prozent gegen den Markt. Hier stützen Kreiseberichte über Verkaufsvorbereitungen eines großen Portfolios an Wohnungen in Norddeutschland. Für rund 18.000 Wohnungen könnten rund 3 Milliarden Euro erzielt werden.

Bei Delivery Hero geht es 1,8 Prozent tiefer. Hier hat Morgan Stanley das Kursziel gesenkt.

Neue Index-Zusammensetzung in der DAX-Familie

Die Entscheidungen zur Index-Zusammensetzung stehen vor allem bei den kleineren Aktienwerten im Blick: So profitieren Energiekontor mit 1,6 Prozent Aufschlag vom Aufstieg in den TecDAX. Sie erhalten den Platz von Eckert & Ziegler, die um 3 Prozent fallen.

Prosieben können ihren MDAX-Platz verteidigen, geben jedoch um 0,8 Prozent nach. United Internet legen um 1,7 Prozent zu. Sie kommen in den MDAX und profitieren damit vom Rauswurf von Krones. Der Maschinenbauer notiert nach einem ersten Abrutscher nun wieder unverändert. Der Wechsel findet kommende Woche nach dem großen Verfalltag mit Wirkung zum 18. September statt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.245,80 -0,5% -23,36 +11,9%

Stoxx-50 3.936,79 -0,7% -27,50 +7,8%

DAX 15.729,04 -0,3% -42,67 +13,0%

MDAX 27.550,19 -0,4% -116,40 +9,7%

TecDAX 3.132,15 -0,3% -8,88 +7,2%

SDAX 13.221,42 -0,1% -10,40 +10,9%

FTSE 7.379,94 -0,8% -57,99 -0,2%

CAC 7.202,79 -0,7% -51,93 +11,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,64 +0,03 +0,07

US-Zehnjahresrendite 4,27 +0,01 +0,39

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0732 +0,1% 1,0724 1,0709 +0,3%

EUR/JPY 158,23 -0,1% 158,38 158,14 +12,7%

EUR/CHF 0,9545 +0,1% 0,9537 0,9521 -3,6%

EUR/GBP 0,8541 +0,1% 0,8532 0,8529 -3,5%

USD/JPY 147,45 -0,2% 147,69 147,68 +12,5%

GBP/USD 1,2566 -0,0% 1,2568 1,2555 +3,9%

USD/CNH 7,3155 +0,2% 7,3025 7,3092 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 25.755,07 +0,1% 25.725,79 25.700,77 +55,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,33 86,69 -0,4% -0,36 +10,2%

Brent/ICE 89,63 90,04 -0,5% -0,41 +9,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,40 34,45 -0,2% -0,05 -57,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,01 1.926,11 -0,1% -2,10 +5,5%

Silber (Spot) 23,37 23,55 -0,8% -0,18 -2,5%

Platin (Spot) 922,55 931,00 -0,9% -8,45 -13,6%

Kupfer-Future 3,80 3,83 -0,6% -0,02 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2023 03:50 ET (07:50 GMT)