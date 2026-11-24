DOW JONES--Nach der Erleichterungsrally am Montag in Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag weiter mit kleinen Abgaben. Das Comeback von Huang hat an den Märkten einstweilen die zuletzt immer mehr zunehmende Skepsis über den KI-Boom wieder zurückgedrängt. Laut den Marktexperten von XTB verkörpert Huang "die Nvidia-Story, die KI-Vision, die Kundenbeziehungen und die Rockstar-Aura des Konzerns stärker als jede andere Person". Nach dem scharfen Abverkauf der vergangenen Tage nach seinem Rücktritt sei die gesehene heftige Gegenbewegung deshalb geradezu klassisch.

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"Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen", kommentieren die Marktexperten von CMC. Huang müsse jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren", so CMC. Die Anleger harren nun mit großer Spannung der weiteren Entwicklung an den US-Börsen. Der Technologiesektor dürfte mit Abgaben von mehr als 1 Prozent starten.

Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 25.135 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 6.032 Punkte nach unten. Der am Montag rund 5 Prozent festere Technologie-Subindex in Europa büßt 2,0 Prozent ein. Unter Druck steht auch der Rohstoffsektor. Auf die Kurse drückt der fortgesetzte Rückgang der Metallpreise, insbesondere des Kupferpreises, der um 3,4 Prozent fällt. Nach der Erholung am Vortag nach der Nachricht über das Comeback von Nvidia-CEO hat das Metall den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufgenommen. Erwartungen an eine weitere US- Zinserhöhung im Dezember trüben die Aussichten ebenso wie anhaltende Unsicherheiten rund um US-Importzölle sowie die Sorgen um die Nachhaltigkeit von Investitionen in Rechenzentren.

Hinzu kommt eine Gewinnwarnung von Aurubis, worauf die Aktie ihr Anfangsminus auf 11,7 Prozent ausbaut. Antofagasta verlieren 7,0 und Rio Tinto 3,0 Prozent. Thyssenkrupp geben um 3,4 Prozent nach, Salzgitter trifft es mit einem Abschlag von 8,8 Prozent härter, das Unternehmen ist an Aurubis beteiligt. Der Euro kann sich von seinem neuen 19-Monats-Tief erholen, er geht mit 1,0954 Dollar um. An den Anleihemärkten sinken die Marktzinsen leicht.

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Positiv für die Börsen ist der anhaltende Ölpreis-Rückgang, was unter anderem Inflationssorgen dämpft. Brent bleibt unter 90 Dollar. Die Öltransporte durch die Straße von Hormus bewegen sich trotz der jüngsten iranischen Angriffe offenbar weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Auch haben sich die Pläne für eine neue großflächiger US-Offensive gegen den Iran nicht weiter konkretisiert.

Vom Ifo-Geschäftsklimaindex geht kaum ein Impuls aus. Im November lag der Index bei 90,6, minimal höher als von Ökonomen mit 90,5 geschätzt. Im November hatte er 90,1 betragen.

Unternehmensseitig kommen Neuigkeiten aus dem Pharmasektor. Sanofi nimmt 41 Milliarden Dollar in die Hand für die Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Insmed und baut damit sein Portfolio in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten aus. Sanofi bietet 175 Dollar je Aktie. Insmed hatten am Montag an der Wall Street mit knapp 150 Dollar geschlossen. Über Übernahmeinteresse hatte es zuvor bereits Berichte gegeben, offenbar fiel der Gebotspreis nun aber höher als spekuliert aus. Positiv dürfte zur Kenntnis genommen werden, dass Sanofi auf eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung verzichtet, heißt es im Handel dazu, dass es für die Sanofi-Aktie 5,9 Prozent aufwärts geht.

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Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA Wilserdly der Roche-Tochter Genentech für eine neue Hormontherapie bei Brustkrebs im Frühstadium zugelassen hat, stützt nicht. Die Analysten von RBC werten die Entwicklung zwar positiv, bemerken aber auch, dass die Zulassung weitgehend erwartet worden sei. Die Aktie der Genentech-Mutter Roche kann davon nicht profitieren - sie fällt um 0,2 Prozent zurück.

Im Blick haben die Akteure auch BASF (-1,5%) mit dem Kapitalmarkttag. Nach den gescheiterten Übernahmeversuch von Evonik richtet sich die Aufmerksamkeit nun wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten. BASF hat die grundsätzliche Ausrichtung seiner vor zwei Jahren vorgestellten Strategie Winning Ways sowie das Ziel bestätigt, das Agrargeschäft bis Mitte nächsten Jahres zu Börsenreife zu führen.

Aixtron knicken um 11,1 Prozent ein. Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers leidet unter einer Abstufung der UBS auf "Sell". Die Analysten rechnen damit, dass sich der Ausbau der Laserkapazitäten 2028 verlangsamen wird und das Geschäft mit Leistungshalbleitern diesen Rückgang nicht ausgleichen kann. Selbst nach dem jüngsten Kursrückgang preise der Markt auf dem aktuellen Niveau ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr von 2026 bis 2029 ein. Die eigene Schätzung liege dagegen bei 18 Prozent.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.032,05 -0,7 -42,42 6.074,47 4,2

Stoxx-50 5.264,48 -0,4 -21,46 5.285,94 7,0

DAX 25.134,50 -0,8 -202,77 25.337,27 2,6

MDAX 29.010,49 -1,0 -285,77 27.039,42 -5,2

TecDAX 3.846,25 -1,0 -39,69 3.091,28 6,2

SDAX 17.058,81 -0,4 -74,32 13.062,07 -0,7

FTSE 10.465,64 -0,1 -15,18 10.480,82 5,4

CAC 8.048,08 +0,0 3,24 8.044,84 -1,2

SMI 14.721,52 -0,1 -14,12 14.735,64 11,0

ATX 6.311,76 -0,5 -30,25 6.342,01 18,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,0950 +0,5 0,0049 1,0901 1,0882

EUR/JPY 174,29 +0,6 0,9500 173,34 173,3300

EUR/CHF 0,9184 +0,1 0,0011 0,9173 0,9178

EUR/GBP 0,8368 +0,1 0,0009 0,8359 0,8362

USD/JPY 159,16 +0,1 0,1600 159 159,2600

GBP/USD 1,3079 +0,4 0,0048 1,3031 1,3012

USD/CNY 6,664 0,0 -0,0003 6,6643 6,6643

USD/CNH 6,6626 -0,1 -0,0038 6,6664 6,6679

AUS/USD 0,6637 +0,2 0,0011 0,6626 0,6616

Bitcoin/USD 60.240,44 -1,7 -1.052,15 61.292,59 61.410,97

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,38 +0,3 0,21 80,17

Brent/ICE 89,59 +0,3 0,22 89,37

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.623,40 -0,2 -8,28 3.631,68

Silber 42,21 -2,0 -0,85 43,06

Platin 1.294,83 -2,3 -30,17 1.325,00

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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November 24, 2026 07:20 ET (12:20 GMT)