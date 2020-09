MÄRKTE EUROPA/Euro scheitert zunächst an Marke von 1,20 Dollar

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen Europas Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. DAX und Euro-Stoxx-50 notierten nach einer Achterbahnfahrt wieder leicht im Plus: Der DAX stieg um gut 0,2 Prozent auf 12.974 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte knapp 0,2 Prozent auf 3.278 Punkte zu. Europäische Rohstoff-Titel und auch Technologie-Aktien setzten ihre Rally fort, mit den Reise- und Nahrungsmittel-Aktien sowie den Titeln der Banken ging es dagegen deutlich nach unten.

Zwischenzeitlich waren auch DAX und Euro-Stoxx-50 ins Minus gerutscht, weil der Euro erstmals seit zwei2 Jahren die Marke von 1,20 Dollar überstiegen hatte. Das wiederum hatte zu Gewinnmitnahmen von US-Anlegern geführt. Nach starken US-Konjunkturdaten kam es aber zu einem Rückschlag im Euro und zu einer Erholung der Aktienkurse.

Der ISM-Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes in den USA ist zuletzt stärker gestiegen als erwartet. Zudem zeigten die Einzelkomponenten starke Aufträge, steigende Preise und fallende Lagerbestände.

Euro hat Kampf um 1,20 Dollar noch nicht verloren

Auch in Europa und in Asien wurden Daten veröffentlicht. Während der chinesische Einkaufsmanager-Index positiv überraschte, wurde der Eurozone -Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Zweitlesung mit 51,7 für August minimal nach unten revidiert. Der italienische Einkaufsmanagerindex fiel derweil besser als erwartet aus. Mit Enttäuschung wurde dagegen der Einkaufsmanagerindex aus Spanien aufgenommen. "Da wurden nicht nur die Erholungshoffnungen enttäuscht, er ist auch noch unter 50 gerutscht", sagte ein Händler.

Der Euro ist nach den US-Daten zwar wieder etwas zurückgekommen. "Das liegt auch an der leicht überkauften Lage", so ein Marktteilnehmer. Nach einer kurzen Pause sei aber eine neuerliche Attacke auf die Marke von 1,20 Dollar drin, im Erfolgsfall ein Anstieg Richtung 1,25 Dollar. "Der Euro bremst zwar die Exportaussichten, sorgt aber auch für Währungsgewinne von Anlegern aus dem Dollar-Raum", so ein weiterer Händler. Allein im August hat der DAX auf Dollar-Basis 10 Prozent gewonnen und zeitweise - in Dollar gerechnet - neue Allzeithochs geschafft, kurzfristig reizt das US-Anleger zu Gewinnmitnahmen.

Weiter im Blick stand der französische Versorgersektor. Suez will sich nicht ohne weiteres von Veolia übernehmen lassen. Veolia plant, dem Energiekonzern Engie sein 29,9 Prozent schweres Suez-Paket für 2,9 Milliarden Euro als ersten Schritt für eine mögliche Übernahme abzukaufen. Die ablehnende Haltung von Suez gegen einen Einstieg und die folgende Übernahme durch Veolia müsse den Deal noch lange nicht scheitern lassen, hieß es im Handel. Suez schlossen unverändert.

Mediaset schwach - Fusion blockiert

In Mailand fielen Mediaset um 1,9 Prozent. Mediaset muss den Zusammenschluss seiner italienischen und spanischen Geschäfte zu einer paneuropäischen Medien-Holding namens MediaForEurope vorerst auf Eis legen. Wie der Medienkonzern mitteilte, hat ein Gericht in Amsterdam die Fusion blockiert. Es folgte dem Einwand des französischen Vivendi-Konzerns, der das Vorhaben unter der Begründung ablehnt, es missachte grundsätzliche Aktionärsrechte.

Im DAX konnten sich Index-Neuling Delivery Hero um 2,2 Prozent erholen. Heidelbergcement legten um 1,7 Prozent zu. Gestützt von generell weiter gefragten Technologie-Aktien stiegen Infineon um 1,5 Prozent. Dagegen verloren Continental 2,3 Prozent. BASF und Deutsche Börse gaben jeweils 0,8 Prozent ab.

Zalando mit Kaufempfehlung fest - Rocket Internet plant Delisting

In der zweiten Reihe zogen Zalando um 5,3 Prozent auf 77 Euro an. Goldman Sachs hat die Aktien zum Gewinner der Corona-Pandemie erklärt und mit einem Kursziel von 87 Euro auf die Kaufliste gesetzt.

Für Überraschung am Markt sorgten die Pläne von Rocket Internet für ein Delisting. "Es ist interessant, dass das fast auf den Tag genau ein Jahr später kommt, nachdem schon mal darüber spekuliert und es dementiert wurde", sagte ein Händler. Attraktiv dürfte es vor allem deshalb sein, weil die Marktkapitalisierung hauptsächlich den Kassenbestand widerspiegle. Rocket Internet will nun 18,57 Euro je eigene Aktie zahlen, die Titel verloren 0,5 Prozent auf 18,86 Euro.

Freenet stiegen um 1 Prozent. Kurstreiber war die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Aroundtown gewannen 1,6 Prozent auf 4,65 Euro, nachdem das Unternehmen eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms angekündigt hatte. Aroundtown will Aktien in der Spanne von 4,60 zu 5,00 Euro zurückkaufen. Der Rückkauf soll vom 3. bis zum 16. September laufen.

.===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.277,58 +5,07 +0,2% -12,5%

Stoxx-50 2.947,61 -6,94 -0,2% -13,4%

Stoxx-600 365,23 -1,28 -0,3% -12,2%

XETRA-DAX 12.974,25 +28,87 +0,2% -2,1%

FTSE-100 London 5.862,05 -101,52 -1,7% -20,9%

CAC-40 Paris 4.938,10 -9,12 -0,2% -17,4%

AEX Amsterdam 552,22 +3,02 +0,5% -8,7%

ATHEX-20 Athen 1.529,80 +16,41 +1,1% -33,4%

BEL-20 Bruessel 3.314,23 -18,30 -0,5% -16,2%

BUX Budapest 34.499,90 -351,39 -1,0% -25,1%

OMXH-25 Helsinki 4.301,70 -7,10 -0,2% +1,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.222,19 +10,69 +0,9% -12,0%

OMXC-20 Kopenhagen 1.310,48 -10,76 -0,8% +15,4%

PSI 20 Lissabon 4.301,08 +6,04 +0,1% -17,4%

IBEX-35 Madrid 6.956,90 -12,60 -0,2% -27,2%

FTSE-MIB Mailand 19.595,02 -38,67 -0,2% -15,6%

RTS Moskau 1.274,50 +15,90 +1,3% -17,7%

OBX Oslo 756,06 +1,16 +0,2% -10,4%

PX Prag 903,33 -0,16 -0,0% -19,0%

OMXS-30 Stockholm 1.769,44 +3,11 +0,2% -0,1%

WIG-20 Warschau 1.772,61 -27,60 -1,5% -17,6%

ATX Wien 2.219,48 +2,43 +0,1% -29,4%

SMI Zuerich 10.188,85 +53,29 +0,5% -4,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,42 -0,02 -0,66

US-Zehnjahresrendite 0,69 -0,01 -1,99

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1947 +0,07% 1,1990 1,1957 +6,5%

EUR/JPY 126,62 +0,15% 126,65 126,64 +3,9%

EUR/CHF 1,0839 +0,47% 1,0794 1,0773 -0,2%

EUR/GBP 0,8907 -0,28% 0,8936 0,8938 +5,2%

USD/JPY 106,00 +0,10% 105,67 105,91 -2,6%

GBP/USD 1,3414 +0,35% 1,3409 1,3378 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8336 -0,23% 6,8238 6,8505 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 12.023,87 +3,38% 11.797,26 11.737,76 +66,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,14 42,61 +1,2% 0,53 -24,7%

Brent/ICE 45,89 45,28 +1,3% 0,61 -25,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.973,55 1.970,15 +0,2% +3,40 +30,1%

Silber (Spot) 28,40 28,28 +0,5% +0,13 +59,1%

Platin (Spot) 946,65 934,13 +1,3% +12,53 -1,9%

Kupfer-Future 3,01 3,04 -1,1% -0,03 +6,6%

.===

