MÄRKTE EUROPA/Euro-Stoxx-50 auf Jahreshoch - Bankentitel gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Montag mit Gewinnen geschlossen. Gute ökonomische Vorlagen kamen aus Asien. Dort sind die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für die Industrie in China, Japan und Indien besser als befürchtet ausgefallen. Gute US-Einkaufsmanagerindizes unterstützten derweil die Erwartung, dass die US-Notenbank in dieser Woche ein Rückfahren der Wertpapierkäufe bekannt geben wird. Das dürfte an den Märkten aber weitgehend eingepreist sein. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.806 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,7 Prozent auf 4.280 Punkte zu - bei 4.292 wurde ein neues Jahreshoch erzielt.

G20-Treffen enttäuscht

Das G20-Treffen ist dagegen auf ganzer Linie enttäuschend verlaufen mit wenig konkreten Ergebnissen. Das Treffen habe wenig gegen den Klimawandel getan, dafür sehr viel für die Public-Relations-Industrie, merkte UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan an. Unter anderem gab man auf dem Treffen eher ein Lippenbekenntnis ab, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken - nannte aber keine konkreten Maßnahmen, Regeln oder Aktionspläne.

Der Bankensektor war zu Wochenbeginn gesucht und legte 1,4 Prozent zu. Der Sektor profitierte von der Erwartung steigender Zinsen. Die Bank of England könnte bereits in der laufenden Woche die Zinsen anheben, während die US-Notenbank vermutlich eine Reduzierung der Wertpapierkäufe bekannt geben wird. An den Märkten wird zudem eine Zinserhöhung durch die EZB im kommenden Jahr eingepreist. Deutsche Bank gewannen 1,4 Prozent und Commerzbank 0,8 Prozent. BNP gewannen 3,1 Prozent.

Mit festen Kursen zeigten sich auch Stahlaktien. Thyssen legten 2,4 Prozent und Salzgitter 1,9. Der Kurs des Stahlhändlers Klöckner & Co gewann 2,9 Prozent. Kurstreiber war die Abschaffung der US-Strafzölle auf europäischen Stahl. Dafür verzichtet die EU auf Strafzölle für Whisky, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder.

Für Hapag-Lloyd ging es um 6,9 Prozent nach oben auf 198,70 Euro. Hier hatte die Deutsche Bank das Kursziel auf 324 Euro erhöht von 265 Euro, weil die Analysten mit einem herausragenden Jahr für die Containerschifffahrt rechnen.

BT Group stiegen an der Londoner Börse 4,4 Prozent. Die Aktie wurde gestützt von Medienberichten, laut denen der Telekomkonzern am Donnerstag über gute Fortschritte bei den Kostensenkungsmaßnahmen berichten wird. Die Sparziele sollen früher als geplant erreicht werden.

Nach dem Abgang des CEO von Barclays, Jes Stasley, ging es für die Aktie gegen den Sektortrend um 0,7 Prozent nach unten. Stasley hatte Kontakt zu dem Sexualstraftäter und Finanzinvestor Jeffrey Epstein, der sich 2019 das Leben nahm. Staley soll seine Beziehungen falsch dargestellt haben.

Der Ausblick von Pandora enttäuscht

Für Pandora ging es um 5,8 Prozent nach unten - trotz etwas besser als erwartet ausgefallener Drittquartalszahlen. Skeptisch sahen die Anleger den Ausblick. Dieser wurde als zu konservativ eingestuft. Das Unternehmen hat etwa das Ziel für die EBIT-Marge auf 24 bis 24,5 Prozent erhöht - die Konsensschätzung liegt allerdings bereits bei 24,5 Prozent. Ryanair schlossen in London 0,7 Prozent im Plus. Die weitgehend ausgeglichenen Ergebnisse und die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 von Ryanair wurden von der Citigroup als positiv bezeichnet.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.280,47 +29,91 +0,7% +20,5%

Stoxx-50 3.707,93 +19,61 +0,5% +19,3%

Stoxx-600 478,87 +3,36 +0,7% +20,0%

XETRA-DAX 15.806,29 +117,52 +0,7% +15,2%

FTSE-100 London 7.288,62 +51,05 +0,7% +12,0%

CAC-40 Paris 6.893,29 +62,95 +0,9% +24,2%

AEX Amsterdam 811,74 +0,83 +0,1% +30,0%

ATHEX-20 Athen 2.187,87 +16,67 +0,8% +13,1%

BEL-20 Bruessel 4.306,19 +27,71 +0,6% +18,9%

BUX Budapest 0,00 0,00 0,0% +28,7%

OMXH-25 Helsinki 5.396,95 +8,38 +0,2% +17,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.653,74 +18,03 +1,1% +1,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.851,97 +6,30 +0,3% +26,4%

PSI 20 Lissabon 5.732,03 +94,28 +1,6% +18,9%

IBEX-35 Madrid 9.182,60 +124,90 +1,4% +13,7%

FTSE-MIB Mailand 27.206,00 +330,04 +1,2% +20,9%

RTS Moskau 1.866,98 +23,15 +1,3% +34,6%

OBX Oslo 1.075,14 +18,95 +1,8% +25,2%

PX Prag 1.332,86 +6,76 +0,5% +29,8%

OMXS-30 Stockholm 2.302,26 +11,40 +0,5% +22,8%

WIG-20 Warschau 0,00 0,00 0,0% +21,2%

ATX Wien 3.782,98 +61,79 +1,7% +32,8%

SMI Zuerich 12.216,33 +108,16 +0,9% +14,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,10 +0,01 +0,47

US-Zehnjahresrendite 1,58 +0,02 +0,67

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1595 +0,3% 1,1554 1,1557 -5,1%

EUR/JPY 132,34 +0,3% 132,10 131,84 +5,0%

EUR/CHF 1,0558 -0,3% 1,0588 1,0597 -2,3%

EUR/GBP 0,8487 +0,5% 0,8461 0,8441 -5,0%

USD/JPY 114,14 -0,0% 114,34 114,07 +10,5%

GBP/USD 1,3660 -0,2% 1,3657 1,3694 -0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3941 -0,2% 6,4015 6,4057 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 60.957,51 -0,8% 62.161,31 62.429,26 +109,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,15 83,57 +0,7% 0,58 +76,5%

Brent/ICE 84,61 83,72 +1,1% 0,89 +67,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,88 1.780,85 +0,7% +12,03 -5,5%

Silber (Spot) 23,99 23,80 +0,8% +0,19 -9,1%

Platin (Spot) 1.067,70 1.023,37 +4,3% +44,33 -0,3%

Kupfer-Future 4,39 4,37 +0,5% +0,02 +24,6%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2021 13:11 ET (17:11 GMT)