MÄRKTE EUROPA/Euro-Stoxx-50 auf Jahreshoch - Kurseinbruch bei Qiagen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitagnachmittag weiter in einer freundlichen Verfassung. Der Euro-Stoxx-50 markiert neue Jahreshöchststände, er steigt um 0,2 Prozent auf 3.784 Punkte. Der DAX zieht um 0,4 Prozent auf 13.346 Punkte an, damit steht der deutsche Leitindex noch ein gutes halbes Prozent unter seinem Jahreshöchststand. Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von den Rekordvorlagen der Wall Street. Alle drei großen Leitindizes liegen am Freitag im frühen Geschäft erneut auf Rekordkurs. Für positive Stimmung sorgen zudem die Aussichten auf einen baldigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Einzelhandelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft.

Zwar sind die Umsätze in Europa am Brückentag zwischen den Jahren vergleichsweise dünn. Unverändert ist aber viel Liquidität am Markt, die angelegt werden will. Nicht nur die Aktien steigen. Fester tendierten zwischenzeitlich auch die Ölpreise, Brent markierte dabei den höchsten Stand seit sieben Monaten. Dies hilft auch den Aktien aus dem Sektor, für die europäischen Öl- und Gaswerte geht es um 0,2 Prozent nach oben. Der Sektor der Minenwerte stellt mit einem Plus von 0,9 mit den größten Gewinner.

Qiagen brechen ein - Prämie wird ausgepreist

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Qiagen bricht um 18,5 Prozent ein und belastet damit MDAX wie auch TecDAX. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen will sich nun doch nicht übernehmen lassen. Wie der Konzern mitteilte, ist die Gesellschaft nach Prüfung potenzieller strategischer Alternativen zu dem Schluss gekommen, "dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotenzials darstellt". Anleger zeigen sich enttäuscht und eine erwartete Verkaufsprämie wird an der Börse ausgepreist.

Im DAX stehen Fresenius Medical Care mit einem Plus von 2,6 Prozent an der Gewinnerspitze. MTU und Deutsche Post folgen mit jeweils gut 1 Prozent Plus.

Vergleichsweise resistent gegen die neuen Streikdrohungen zeigen sich Lufthansa, die 0,2 Prozent fester notieren. "Die Parteien scheinen momentan keine Lösung zu finden", so ein Teilnehmer zu der Entwicklung bei der Lufthansa. Der Flugbegleitergewerkschaft Ufo zufolge steht "wahrscheinlich in den nächsten Tagen" ein weiterer Streik bevor. Abzuwarten bleibe, wie groß ein Streik ausfalle und wieviele Flüge davon betroffen seien, so der Marktteilnehmer. Jüngst habe die Lufthansa die Flugausfälle gut kompensieren können.

Die Aktie von Teamviewer notiert seit diesem Freitag im MDAX und gerät damit stärker in den Fokus der Anleger. Für sie geht es um 4,9 Prozent nach oben. Im SDAX steigen Amadeus Fire um 5,2 Prozent. Damit hält das Kaufinteresse an, das von der Übernahme von Comcave ausgelöst worden war.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.783,61 0,24 9,22 26,06

Stoxx-50 3.436,56 0,20 6,82 24,51

DAX 13.345,61 0,34 44,63 26,39

MDAX 28.498,61 -0,16 -46,68 32,01

TecDAX 3.027,75 -0,97 -29,80 23,57

SDAX 12.515,65 0,83 102,57 31,62

FTSE 7.638,40 0,08 6,16 13,44

CAC 6.043,18 0,23 13,63 27,74

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,25 0,00 -0,49

US-Zehnjahresrendite 1,88 -0,01 -0,80

DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8:47 Uhr Do, 22.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1160 +0,57% 1,1125 1,1102 -2,7%

EUR/JPY 122,17 +0,48% 121,83 121,72 -2,8%

EUR/CHF 1,0887 -0,04% 1,0898 1,0895 -3,3%

EUR/GBP 0,8518 -0,20% 0,8543 0,8540 -5,4%

USD/JPY 109,48 -0,09% 109,51 109,64 -0,2%

GBP/USD 1,3101 +0,80% 1,3023 1,3000 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,9927 -0,00% 6,9949 6,9919 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.178,26 -0,15% 7.182,26 7.219,01 +93,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,49 61,68 -0,3% -0,19 +26,5%

Brent/ICE 67,86 67,92 -0,1% -0,06 +22,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.510,34 1.510,80 -0,0% -0,46 +17,8%

Silber (Spot) 17,89 17,90 -0,1% -0,01 +15,5%

Platin (Spot) 947,35 946,85 +0,1% +0,50 +18,9%

Kupfer-Future 2,82 2,86 -1,0% -0,03 +6,3%

December 27, 2019 09:52 ET (14:52 GMT)

