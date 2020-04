MÄRKTE EUROPA/Europa feiert - Hoffnung auf schnelles Comeback

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der DAX springt um über 300 Punkte oder 3,1 Prozent auf 10.618 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 2,9 Prozent auf 2.895 Zähler. Kurstreiber ist die Hoffnung auf ein schnelleres Wiederhochfahren der Wirtschaft als bislang befürchtet.

Denn in den USA wurden überraschend Erfolge mit einem Mittel zur Corona-Behandlung von Gilead vermeldet. In Deutschland sieht das Robert-Koch-Institut die Ansteckungsrate nur noch bei 0,7. Die Bundeskanzlerin hatte für weitere Lockerungsmaßnahmen eine Rate von 1,1 verlangt.

Der Erfolg des Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences bei einigen Corona-Behandlungen ließ die Aktien in den USA nachbörslich um 16 Prozent haussieren. Beide Nachrichten befeuern die Hoffnung, dass die globalen Volkswirtschaften viel früher wieder hochgefahren werden können. Damit würden auch die Gewinnschätzungen der Unternehmen vom Corona-Malus befreit. Die Kursrally erklären Händler mit dem Handlungszwang vieler institutioneller Anleger, die völlig untergewichtet seien: "Das Risiko ist für sie nun, nach oben nicht dabei zu sein", so ein Händler.

Die Hautverlierer der Viruskrise und damit vor allem konjunkturzyklische Werte legen daher kräftig zu: Im DAX springen MTU um 8 Prozent und Heidelbergcement um 6 Prozent. Siemens steigen 4,8 Prozent und BASF um 4,2 Prozent. Bei den Automobilwerten liegen BMW und Continental mit 5,3 Prozent Plus vorn. Airbus legen sogar 8,6 Prozent zu.

China-BIP nicht ganz so schlimm wie befürchtet

In den Reigen positiver Schlagzeilen reiht sich das chinesische BIP ein. Dieses ist im ersten Quartal 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie weniger deutlich als befürchtet eingebrochen: Im Jahresvergleich fiel es um 6,8 Prozent, Ökonomen hatten aber 8,3 Prozent befürchtet. Ähnlich die Industrieproduktion im März: Sie sank um 1,1 Prozent und damit längst nicht so stark wie mit 7,5 Prozent prognostiziert.

Am Nachmittag wird mit einem triumphierenden Auftritt von US-Präsident Donald Trump gerechnet, der das Antivirusmittel entsprechend als Erfolg seiner Politik verkaufen wird. Auch die Wall Street dürfte dann mit kräftigen Kursgewinnen weiterlaufen. Die Futures auf den Dow-Jones-Index liegen seit der Gilead-Nachricht über 400 Punkte im Plus. Bereits am Vortag hatte Trump einen Plan zur Wiedereröffnung der US-Wirtschaft vorgestellt.

Angesichts der Stimmungsverbesserung dürften kritische Stimmen ignoriert werden - so der Hinweis, dass auch andere Medikamente bereits so weit seien wie das Gilead-Produkt. Oder dass die Stadt Wuhan in China ihre Corona-Toten um 50 Prozent nach oben korrigiert hat und das US-Stützungsprogramm für Kleinunternehmen bereits ausgeschöpft ist. Dass der kleine Verfall am Terminmarkt am Freitag stattfindet, ist bei der Nachrichtenlage allenfalls noch Begleitmusik.

Gute China-Nachrichten für Konsumwerte von L'Oreal

Um 3,8 Prozent nach oben geht es nach Geschäftszahlen für L'Oreal. Der französische Kosmetik- und Konsumgüterkonzern berichtete zwar über ein schwieriges erstes Quartal; Analysten betonen aber das starke Wachstum im Onlinehandel um 52,6 Prozent. Positiv sei zudem, dass die Umsätze in China bereits wieder anzögen. Dies könne "als Blaupause" für den Rest der Welt genommen werden: Bereits im Mai und Juni könne der Umsatz wieder anziehen. Für Henkel geht es 2,8 Prozent nach oben, Beiersdorf und Reckitt-Benckiser steigen 1,7 Prozent.

Banken feiern EZB-Lockerung

Der Bankensektor in Europa springt um 3,8 Prozent nach oben. Hier feiert der Markt die Entscheidung der EZB, dass Banken ihre Risiken im Handelsgeschäft mit weniger Eigenkapital unterlegen müssen. Ein positiver Nebeneffekt sei, dass mit dem Schritt auch die Marktliquidität gewährleistet werden solle, heißt es im Handel. Positiv sei die Nachricht vor allem für die Häuser mit größeren Handelsabteilungen wie die Deutsche Bank. Deren Titel legen um 5,5 Prozent zu. In Paris gewinnen BNP Paribas und Societe Generale je über 5 Prozent.

Kräftige Kursgewinne zeigen die gebeutelten Aktien von Thyssenkrupp. Die Citi empfiehlt sie nun zum Kauf mit Ziel 8,50 Euro. Entsprechend schießen die Titel um 7,3 Prozent nach oben auf 5,80 Euro. Lonza legen nach Umsatzzahlen um 1,6 Prozent zu. Baader Helvea bezeichnet diese als im erwarteten Rahmen liegend.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.894,86 2,93 82,51 -22,70

Stoxx-50 2.830,80 2,43 67,14 -16,82

DAX 10.618,05 3,07 316,51 -19,86

MDAX 22.361,21 2,61 568,54 -21,02

TecDAX 2.865,42 1,73 48,77 -4,96

SDAX 10.108,38 2,31 228,64 -19,21

FTSE 5.770,29 2,52 141,86 -25,38

CAC 4.493,08 3,29 142,92 -24,84

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,46 0,01 -0,70

US-Zehnjahresrendite 0,64 0,02 -2,04

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34h Do, 17.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0834 -0,25% 1,0847 1,0844 -3,4%

EUR/JPY 116,73 -0,53% 116,85 116,83 -4,2%

EUR/CHF 1,0520 +0,00% 1,0523 1,0511 -3,1%

EUR/GBP 0,8705 +0,08% 0,8696 0,8713 +2,9%

USD/JPY 107,79 -0,24% 107,72 107,75 -0,9%

GBP/USD 1,2443 -0,33% 1,2473 1,2448 -6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0810 -0,03% 7,0837 7,0847 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.050,51 -0,38% 7.032,76 7.038,76 -2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 18,23 19,87 -8,3% -1,64 -69,6%

Brent/ICE 27,71 27,82 -0,4% -0,11 -56,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.696,76 1.716,80 -1,2% -20,05 +11,8%

Silber (Spot) 15,24 15,65 -2,6% -0,41 -14,6%

Platin (Spot) 778,45 787,60 -1,2% -9,15 -19,3%

Kupfer-Future 2,34 2,29 +2,0% +0,05 -16,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)

Werbung