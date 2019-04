MÄRKTE EUROPA/Europas Aktien in der China-Rally

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Starker Start der europäischen Börsen ins zweite Quartal: Der DAX gewinnt am Montagmittag 1,1 Prozent auf 11.652 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent an auf 3.371 Punkte. Händler sprechen von einer China-Rally: In China stieg der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor im März auf den höchsten Stand seit sechs Monaten und zugleich wieder über die Expansionsschwelle von 50. Das treibt nun in Europa die konjunkturabhängigen Werte - besonders die, die zuletzt noch unter der Sorge um eine Schwäche Chinas gelitten hatten.

In Europa zieht der Stoxx-Branchenindex der Autoaktien um 2,7 Prozent an. Noch stärker im Markt liegt nur der Index der Rohstoff-Aktien mit einem Plus von 3 Prozent.

Im DAX springen Infineon um 5,2 Prozent nach oben. "Infineon müssen als Autozulieferer betrachtet werden und nicht als klassischer Chip-Wert", sagt ein Händler. Da Vorstandschef Ploss im Rahmen der Infineon-Warnung vergangene Woche besonders auf den beschleunigten Rückgang des Autoabsatzes in China im Februar als Problemquelle hingewiesen habe, trieben nun umgekehrt auch die Hoffnungen auf eine Erholung in China den Kurs besonders.

Entsprechend zeigt sich die gleiche Bewegung bei anderen Autozulieferern wie Valeo und Faurecia, die je 5,3 Prozent steigen. Conti legen um 3,7 Prozent zu. Thyssenkrupp stehen nun sowohl als Stahl- als auch als Automotive-Wert im Blick, der Kurs gewinnt 4,1 Prozent.

Flieger-Aktien im Tiefflug

Im Minus liegen die Aktien der Fluggesellschaften. Gegen den positiven Gesamtmarkt fallen die Aktien von Easyjet um 7 Prozent und ziehen auch andere Aktien der Reisebranche nach unten. Da Easyjet die eigene Zurückhaltung vor allem mit dem Brexit begründet, verlieren besonders die englandlastigen Werte. Ryanair geben 3,7 Prozent ab und Thomas Cook 5,5 Prozent. Lufthansa stellen mit einem Minus von 1,1 Prozent den größten DAX-Verlierer.

Wenig gefragt sind Aktien aus vergleichsweise konjunkturunabhängigen Branchen. So verliert der Stoxx-Index der europäischen Versorger 0,4 Prozent. Auch der Index der Nahrungsmittel-Werte liegt geringfügig im Minus.

Dänische DSV übernimmt Panalpina für 4,6 Milliarden Franken

Der dänische Logistikkonzern DSV hat sich mit der Schweizer Panalpina nach wochenlangen Ringen nun auf eine Übernahme im Volumen von 4,6 Milliarden Franken geeinigt. Die Dänen haben ihre Offerte für Panalpina erneut verbessert. Laut Panalpina ist jetzt auch die Ernst Göhner Stiftung bereit, dem Zusammengehen zuzustimmen. Im Gegensatz zu Cevian Capital und Artisan Partners hatte die Stiftung, die 46 Prozent der Panalpina-Aktien hält, eine Übernahme zunächst abgelehnt. Panalpina legen um 14 Prozent zu, DSV fallen um 1,5 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.370,59 0,56 18,88 12,30

Stoxx-50 3.136,73 0,63 19,72 13,65

DAX 11.651,77 1,09 125,73 10,35

MDAX 24.929,02 0,84 207,00 15,48

TecDAX 2.711,85 1,50 40,17 10,68

SDAX 11.025,47 0,85 93,21 15,95

FTSE 7.322,47 0,59 43,28 8,19

CAC 5.378,22 0,52 27,70 13,69

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,05 0,03 -0,29

US-Zehnjahresrendite 2,44 0,04 -0,24

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:47 Uhr Fr, 17:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1237 +0,06% 1,1238 1,1225 -2,0%

EUR/JPY 124,72 +0,09% 124,87 124,37 -0,8%

EUR/CHF 1,1173 -0,01% 1,1188 1,1176 -0,7%

EUR/GBP 0,8578 -0,44% 0,8594 0,8625 -4,7%

USD/JPY 111,01 +0,08% 111,11 110,80 +1,2%

GBP/USD 1,3098 +0,47% 1,3075 1,3015 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 4.117,14 +0,69% 4.122,51 4.081,76 +10,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,56 60,14 +0,7% 0,42 +30,2%

Brent/ICE 68,44 67,58 +1,3% 0,86 +24,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.289,89 1.292,32 -0,2% -2,42 +0,6%

Silber (Spot) 15,07 15,14 -0,4% -0,06 -2,7%

Platin (Spot) 845,75 850,01 -0,5% -4,26 +6,2%

Kupfer-Future 2,95 2,94 +0,4% +0,01 +11,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2019 06:35 ET (10:35 GMT)