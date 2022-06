MÄRKTE EUROPA/Europas Börsen knüpfen an Vortagesgewinne an - Nordex schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. In Erwartung steigender Kurse in New York nach dem langen Wochenende könne sich auch der DAX heute Morgen weiter stabilisieren, heißt es bei CMC. Die viel diskutierten negativen Nachrichten von Inflation über den Krieg in der Ukraine bis hin zur zügigen geldpolitischen Wende seien bekannt und rissen niemanden mehr vom Hocker. Der DAX gewinnt 1,1 Prozent auf 13.410, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,3 Prozent auf 3.513 nach oben.

Lage in den Unternehmen nicht so schlimm wie die Stimmung

"Die Lage in den Unternehmen ist nicht so schlecht wie die Stimmung", so CMC weiter. Es sei auffällig, dass sich die Zahl der Gewinnwarnungen aus den Unternehmen stark in Grenzen halte. "Wenn man sich die Stimmung ansieht, dann müsste es um die Firmen eigentlich sehr schlecht stehen. Sie sind aber im Großen und Ganzen gut in der Lage, die gestiegenen Preise an ihre Kunden weiterzureichen. Wenn die Inflation nicht noch weiter dynamisch steigt, könnte damit auch der Aktienmarkt in eine Phase mit einem gewissen Gewöhnungseffekt eintreten."

Im Fokus stehen unverändert die Renditen in Italien. Die Zehnjahresrendite gibt am Morgen leicht nach und liegt derzeit bei 3,74 Prozent. Der Datenkalender ist relativ dünn besetzt, vorgelegt wurde die Handelsbilanz der Schweiz. Im weiteren Verlauf folgt die Leistungsbilanz der Eurozone . Aus den USA kommen der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) für Mai und der Verkauf bestehender Häuser.

Kräftig nach oben geht es mit 7,7 Prozent für die Aktien von Leonardo in Mailand. Das italienische Rüstungsunternehmen hat die Fusion seines US-Geschäfts Leonardo DRS mit der israelischen Rada Electronic Industries bekanntgegeben. "Kurstreibend wirkt vor allem, dass ein Listing der neuen Firma geplant ist", kommentiert ein Händler. Angesichts der weltweiten Aufrüstung dürfte dies gute Aktienbewertungen erzielen. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms schiebt derweil Fuchs Petrolub um 2,2 Prozent an.

Nordex-Zahlen bereiten keine Freude

Keine Freude machen im Handel die Zahlen von Nordex (-9,8%) zum ersten Quartal. "Die Marge liegt ja nochmal deutlich unter der Gewinnwarnung vom Mai", sagt ein Händler. Nordex hatte da die EBITDA-Margenerwartung auf bis zu minus 4 Prozent für das Gesamtjahr gesenkt, nun wurden minus 5,6 Prozent im Quartal vorgelegt, was die Zielerreichung aufs Jahr gesehen weiter erschwere. Dazu sei die Nettoliquidität deutlich gefallen auf rund 315 nach 424 Millionen Euro im Vorquartal. "Das Risiko einer baldigen Kapitalerhöhung dürfte damit weiter steigen", so der Händler.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.513,25 +1,3% 43,42 -18,3%

Stoxx-50 3.431,72 +1,0% 32,63 -10,1%

DAX 13.410,02 +1,1% 144,42 -15,6%

MDAX 27.810,37 +1,2% 327,16 -20,8%

TecDAX 2.857,02 +0,8% 21,83 -27,1%

SDAX 12.552,31 +1,2% 148,34 -23,5%

FTSE 7.161,61 +0,6% 39,80 -3,6%

CAC 6.000,85 +1,4% 80,76 -16,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,73 -0,02 +1,91

US-Zehnjahresrendite 3,28 +0,05 +1,77

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0551 +0,4% 1,0512 1,0529 -7,2%

EUR/JPY 142,65 +0,4% 142,02 142,16 +9,0%

EUR/CHF 1,0173 +0,1% 1,0342 1,0181 -2,0%

EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8582 0,8595 +2,1%

USD/JPY 135,23 +0,1% 135,11 135,02 +17,5%

GBP/USD 1,2295 +0,4% 1,2250 1,2251 -9,1%

USD/CNH 6,6933 +0,1% 6,6896 6,6893 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.147,55 +3,7% 20.394,54 20.706,92 -54,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,82 109,56 +1,2% 1,26 +52,3%

Brent/ICE 115,29 114,13 +1,0% 1,16 +52,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 126,25 122,70 +4,7% 5,62 +51,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,32 1.838,80 -0,2% -3,49 +0,3%

Silber (Spot) 21,65 21,61 +0,2% +0,04 -7,1%

Platin (Spot) 944,51 935,50 +1,0% +9,01 -2,7%

Kupfer-Future 4,04 4,01 +0,7% +0,03 -9,0%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

