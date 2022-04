MÄRKTE EUROPA/Fest dank überzeugender Berichtssaison

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkten sind am Donnerstag fest in den Handel gestartet. Der DAX notiert 1,6 Prozent höher bei 14.021 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,6 Prozent auf 3.795 Punkte zu. "Die positiven Geschäftszahlen locken einige Käufer an. Angesichts der guten Unternehmensergebnisse sehen einige Anlegerinnen und Anleger den jüngsten Abverkauf als zu stark an. Jetzt werden die günstigeren Kurse wieder zum Einstieg genutzt", heißt es von QC Partners.

Gestützt wird die Stimmung zudem von vergleichsweise guten Vorlagen aus Asien, vor allem aus China und Japan. In Tokio profitierte der Markt von einem fallenden Yen, die Bank of Japan will die 10-Jahres-Renditen deckeln: "immerhin Gegenwind für den weltweiten Zinsanstieg", wie ein Marktteilnehmer sagt. Allerdings liege der japanische Rentenmarkt auch fast ausschließlich in inländischen Händen. Aber auch der Euro notiert am Morgen schwach und fiel kurzfristig unter die Marke von 1,05 Dollar.

Im Blick stehen neben der laufenden Berichtssaison neue Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland. Die Börsen erwarteten eine im Jahresvergleich konstante Inflationsrate. Ein Rückgang der Inflationsrate wäre für die Börsen eine positive Überraschung, ein weiterer Anstieg dagegen eine negative. Am Nachmittag werden erste Zahlen zur Entwicklung der US-Wirtschaft im ersten Quartal veröffentlicht.

Nokia mit soliden Zahlen

Nokia (+3,0%) legte solide Zahlen für das erste Quartal vor. Die Umsätze fielen mit 5,35 Milliarden Euro leicht über der Schätzung von 5,27 Milliarden Euro aus. Der bereinigte Gewinn übertraf mit 409 Millionen Euro ebenfalls die Erwartung von 340 Millionen Euro. Die bereinigte Bruttomarge blieb mit 40,7 Prozent über der Jefferies-Schätzung von 40,1 Prozent. Das Unternehmen ist zuversichtlich, die Ziele für das laufende Jahr zu erreichen, warnte aber zugleich vor anhaltenden Lieferkettenproblemen.

Die Aktie von Standard Chartered legt nach Vorlage überzeugender Zahlen um 11,4 Prozent zu. Vor allem der Gewinn vor Steuern wird positiv gewertet, er ist mit 1,5 Milliarden Dollar rund 35 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Der Gewinn stieg dank der erholenden Zinserträge und einer besseren Kosteneffizienz, obwohl die Bank die Wertberichtigungen auf Kredite stark erhöhte, um das Risiko des chinesischen Immobiliensektors und die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges widerzuspiegeln.

Sainsbury notieren nach ihren Zahlen sehr schwach. Der Kurs fällt um 5,5 Prozent. Die Zahlen für das am 5. März abgelaufene Geschäftsjahr sind zwar laut Marktteilnehmern gut ausgefallen. Auf die Stimmung drückt aber ein schwacher Ausblick: Das Unternehmen stellt den Markt auf einen kräftigen Gewinnrückgang ein. Der zu Grunde liegende Vorsteuergewinn soll im Geschäftsjahr 2023 auf 630 bis 690 Millionen von 730 Millionen Pfund zurückgehen.

Delivery-Hero-Zahlen lösen keine nachhaltige Erholung aus

"Ein neuer Aufwärtstrend ist nicht in Sicht", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf Delivery Hero. "Die Zahlen liegen insgesamt im Rahmen der Erwartungen", sagt er. Den Ausblick hat der Lieferdienst bekräftigt. Die Zahlen zeigen, dass die Wachstumsdynamik stark zurückgeht. Das hat das Unternehmen aber auch so geplant, um die Ertragssituation zu stabilisieren. Nach einem Start mit einem deutlichen Plus notiert die Aktie nun 4,6 Prozent im Minus.

Hellofresh setzen die Vortagesrally fort und gewinnen weitere 4,4 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vortag kurz vor Handelsschluss besser als erwartete Erstquartalszahlen vorgelegt. Aus Sicht von Jefferies ist die Bestätigung der Unternehmensprognose besonders wichtig. Im Handel heißt es, dass auch Shorteindeckungen eine Rolle spielen dürften. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast die Hälfte an Wert verloren.

Die Zahlen für das erste Quartal sowie der Orderbestand von Deutz werden an der Börse positiv beurteilt. So liege das EBIT mit 15,8 Millionen Euro rund 30 Prozent über der Markterwartung. Aber auch das Book-to-Bill Ration von 1,14 stimme für die kommenden Monate zuversichtlich. Für die Aktie geht es um 4,0 Prozent nach oben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.795,49 +1,6% 60,85 -11,7%

Stoxx-50 3.708,15 +1,1% 39,80 -2,9%

DAX 14.020,71 +1,6% 226,77 -11,7%

MDAX 30.133,81 +1,1% 317,49 -14,2%

TecDAX 3.123,32 +1,0% 32,27 -20,3%

SDAX 13.807,25 +0,9% 122,68 -15,9%

FTSE 7.484,19 +0,8% 58,58 +0,6%

CAC 6.553,94 +1,7% 108,68 -8,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,78 -0,02 +0,96

US-Zehnjahresrendite 2,80 -0,03 +1,29

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0547 -0,1% 1,0518 1,0537 -7,2%

EUR/JPY 137,40 +1,3% 136,78 135,30 +5,0%

EUR/CHF 1,0222 -0,0% 1,0198 1,0217 -1,5%

EUR/GBP 0,8395 -0,2% 0,8399 0,8415 -0,1%

USD/JPY 130,29 +1,4% 130,05 128,38 +13,2%

GBP/USD 1,2564 +0,2% 1,2523 1,2514 -7,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6265 +0,6% 6,6463 6,5935 +4,3%

Bitcoin

BTC/USD 39.504,66 +0,7% 39.324,57 38.737,08 -14,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,55 102,02 -0,5% -0,47 +38,4%

Brent/ICE 104,80 105,32 -0,5% -0,52 +36,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,68 1.886,41 -0,0% -0,73 +3,1%

Silber (Spot) 23,29 23,28 +0,1% +0,02 -0,1%

Platin (Spot) 925,23 921,05 +0,5% +4,18 -4,7%

Kupfer-Future 4,44 4,47 -0,7% -0,03 -0,4%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 03:46 ET (07:46 GMT)