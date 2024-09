MÄRKTE EUROPA/Fest - DAX auf Rekordhoch - Wieder Impuls aus China

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben geht es am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX schießt um 1,2 Prozent nach oben und hat im Tageshoch mit 19.154 Punkten ein neue Rekordhoch erreicht - 110 Punkte über dem alten. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,5 Prozent auf 4.990 Punkte. Der Euro erholt sich leicht nach seinem Rücksetzer am Vortag, er kostet 1,1147 Dollar, am Anleihemarkt ist die Tendenz leicht aufwärtsgerichtet, die Zinsen sinken also etwas.

Erneut kommt ein positiver Impuls aus Asien. Nach den Stimuli der chinesischen Notenbank vom Montag für die maue chinesische Konjunktur wurde nun überraschend eine Sitzung des Politbüros einberufen, um über Konjunkturmaßnahmen zu beraten. Chinas höchstes Entscheidungsgremium versprach, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stärkere fiskal- und geldpolitische Unterstützung zukommen zu lassen. An den Börsen in China schießen die Indizes darauf um rund 4 Prozent nach oben, massive Kursgewinne verzeichnen Aktien aus dem kriselnden Immobiliensektor.

Dazu lebt die KI-Fantasie wieder auf, nachdem nachbörslich am Mittwoch in den USA Micron Technology mit besseren Zahlen als erwartet aufgewartet hatte und zudem einen positiven Ausblick gab. Der Halbleiterhersteller sprach von einer "robusten Nachfrage nach künstlicher Intelligenz".

Weiter intakt ist der globale Zinssenkungszyklus. Die Schweizer Nationalbank hat wie erwartet den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt, erneut um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent. Derweil wird zunehmend ein weiterer großer Zinsschritt nach unten durch die US-Notenbank im November eingepreist. Und mit Blick auf die EZB wird eine neuerliche Zinssenkung im Oktober immer wahrscheinlicher.

BASF-Aktie bleibt zurück

Tagesfavoriten sind mit den Nachrichten aus China und von Micron zum einen Aktien aus dem Rohstoffsektor (Stoxx-Subindex +3,2%) und zum anderen aus dem Technologiesegment (+2,8%). Am Ende rangieren Öl- und Gastitel (-2,7%), die mit fast 3 Prozent niedrigeren Ölpreisen verkauft werden.

Schlusslicht im DAX sind BASF (-2,4%) zum Kapitalmarkttag des Chemieriesen. Für Enttäuschung sorgt, dass BASF in den nächsten Jahren sein Gesamtausschüttungsniveau an die Aktionäre beibehalten und nicht etwa steigern will.

Die Commerzbank will ihre Rendite in den kommenden Jahren stärker steigern als bislang geplant. Die Eigenkapitalrendite soll 2027 auf über 12 Prozent zulegen. Bislang hatte die Bank mehr als 11 Prozent in Aussicht gestellt. Außerdem will sie mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Der Kurs steigt um 2,2 Prozent.

Evotec ziehen um 6,8 Prozent an mit der Bekanntgabe einer Technologiepartnerschaft mit dem Pharmariesen Novo Nordisk (+1,5%). Ebenfalls im SDAX geht es für Mutares um über 20 Prozent nach unten, nachdem das Papier bereits am Mittwochnachmittag unter Druck geraten war. Im Handel wird auf einen Bericht von Gotham City Research verwiesen. In diesem ist von Ungereimtheiten in der Mutares-Bilanz die Rede. Laut dem Bericht hat Gotham City gemeinsam mit Partnern eine Position aufgebaut, die auf einen fallenden Mutares-Kurs setzt.

Unter Druck steht auch die Ubisoft-Aktie (-16,5%). Der französische Videospielproduzent hat das Erscheinungsdatum von "Assassin's Creed Shadows" nach hinten verschoben und die Ziele gesenkt.

H&M verbilligen sich um fast 7 Prozent. Die Drittquartalszahlen des Textileinzelhändlers sind enttäuschend ausgefallen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.993,09 +1,5% 76,20 +10,4%

Stoxx-50 4.475,84 +1,0% 46,03 +9,3%

DAX 19.126,96 +1,1% 208,46 +14,2%

MDAX 26.728,25 +1,6% 410,95 -1,5%

TecDAX 3.347,20 +1,5% 48,30 +0,3%

SDAX 13.938,54 +1,9% 255,27 -0,2%

FTSE 8.307,42 +0,5% 38,72 +6,9%

CAC 7.668,55 +1,4% 102,93 +1,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,17 -0,00 -0,40

US-Zehnjahresrendite 3,78 -0,01 -0,10

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:19 Mi, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1149 +0,1% 1,1150 1,1162 +1,0%

EUR/JPY 161,82 +0,5% 161,31 161,21 +4,0%

EUR/CHF 0,9487 +0,2% 0,9479 0,9482 +2,2%

EUR/GBP 0,8353 -0,0% 0,8354 0,8351 -3,7%

USD/JPY 145,13 +0,3% 144,66 144,42 +3,0%

GBP/USD 1,3347 +0,2% 1,3348 1,3365 +4,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0149 -0,3% 7,0087 7,0299 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 63.821,05 +0,6% 63.760,75 63.944,15 +46,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,94 69,69 -2,5% -1,75 -3,8%

Brent/ICE 71,72 73,46 -2,4% -1,74 -4,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,975 37,56 -1,6% -0,59 +13,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.660,55 2.657,32 +0,1% +3,23 +29,0%

Silber (Spot) 32,02 31,88 +0,5% +0,15 +34,7%

Platin (Spot) 1.003,65 991,55 +1,2% +12,10 +1,2%

Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,8% +0,03 +13,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

