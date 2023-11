MÄRKTE EUROPA/Fest - Fitch löst Erleichterungsrally in Italien aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.345 Punkte, der Euro-Stoxx-50 erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 4.232 Punkte. Trotz der Kursgewinne war im Handel aber von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede, was auch an den sehr dünnen Umsätzen ersichtlich wurde. "Vor den Inflationsdaten aus den USA am morgigen Tag bleiben viele Investoren in der Deckung und lassen den heutigen Handelstag erst einmal passieren", hieß es bei Robomarkets.

Am Anleihenmarkt veränderten sich die Renditen nur wenig. Zwar hat Moody's den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der USA gesenkt; Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners meinte dazu aber, weil Moody's als einzige der großen Ratingagenturen die USA noch mit der Bestnote AAA bewerte, komme der negative Ausblick nicht überraschend.

Allerdings gab es auch Stimmen, die warnten, dass am Freitag der Streit um den US-Haushalt wieder aufbrechen könnte. Die Situation ist ein Déjà-vu für das Repräsentantenhaus, das vor sechs Wochen einen Stillstand nur knapp abwenden konnte und eine 45-tägige Übergangsregelung fand. Das Repräsentantenhaus hat bislang nur sieben von zwölf Bewilligungsgesetzen verabschiedet, die bis Freitag für die Finanzierung der Regierung erforderlich sind.

Fitch bestätigt Italien-Rating

Der italienische Aktienmarkt stand mit einem Plus von 1,5 Prozent vorne, insbesondere Bankaktien stiegen. Hintergrund war, dass die Ratingagentur Fitch am späten Freitagabend die Bonität Italiens mit BBB bestätigt und den Ausblick unverändert auf stabil gehalten hatte. Am Kapitalmarkt war der DZ Bank zufolge befürchtet worden, dass Fitch den Ausblick auf negativ ändern könnte. Unicredit gewannen 3,3 Prozent oder Intesa Sanpaolo 1,4 Prozent.

Siemens Energy waren mit einem Plus von 6,0 Prozent DAX-Tagesgewinner. Erneuter Treiber für die Aktie war die Erwartung einer Staatsgarantie. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Energietechnikkonzerns verkündet werden, zitierte das Handelsblatt Finanz- und Verhandlungskreise. Auch Großaktionär Siemens beteilige sich demnach. Laut Finanzkreisen soll Siemens Energy Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro erhalten.

Rheinmetall gewannen 3,3 Prozent und Airbus 1,4 Prozent. Hensoldt verteuerten sich um 4,0 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht in der Bild am Sonntag verwiesen, wonach Deutschland die Militärhilfen für die Ukraine auf 8 Milliarden Euro verdoppelt.

Continental stiegen um 1,0 Prozent. Das Unternehmen will in der Autosparte auch über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken. In der Summe peilt der Konzern jährliche Kostenentlastungen von 400 Millionen Euro ab 2025 in Verwaltungsstrukturen an.

Bilfinger mit guter Marge

Positiv wurde von den Anlegern die Entwicklung der operativen Gewinnmarge von Bilfinger im dritten Quartal gewertet. Sie fiel mit 5,1 Prozent oberhalb des Zielkorridors aus. Bilfinger legten um 4,0 Prozent zu.

Talanx gewannen 3,5 Prozent. Der Versicherer hat im dritten Quartal von einem guten Erstversicherungsgeschäft profitiert und den Gewinn trotz eines hohen Großschadensaufkommens deutlich gesteigert. Die bisherige strategische Mittelfristzielsetzung sah für 2025 einen Gewinn von mehr als 1,6 Milliarden Euro vor. Mit der neuen Zielsetzung wird dieses Ziel bereits ein Jahr früher erreicht.

Energiekontor erholten sich nach jüngsten derben Verlusten um 1,1 Prozent. Der Entwickler von Wind- und Solarparks hat in den ersten neuen Monaten die Gesamterzeugungsleistung gesteigert und die Gewinnziele für das Gesamtjahr sowie die Strategie bis 2028 bestätigt. PNE gaben dagegen um 2,6 Prozent nach. Der Wind- und Solarpark-Projektierer sieht sich trotz rückläufiger Umsätze und Gewinne auch in den ersten neun Monaten auf Kurs für den angepeilten operativen Gewinn im Gesamtjahr.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.232,19 +34,83 +0,8% +11,6%

Stoxx-50 3.894,04 +26,61 +0,7% +6,6%

Stoxx-600 446,62 +3,31 +0,7% +5,1%

XETRA-DAX 15.345,00 +110,61 +0,7% +10,2%

FTSE-100 London 7.425,83 +65,28 +0,9% -1,2%

CAC-40 Paris 7.087,06 +42,02 +0,6% +9,5%

AEX Amsterdam 753,41 +7,10 +1,0% +9,4%

ATHEX-20 Athen 2.923,54 +3,01 +0,1% +29,9%

BEL-20 Bruessel 3.445,56 +6,70 +0,2% -6,9%

BUX Budapest 57.093,66 -436,29 -0,8% +30,4%

OMXH-25 Helsinki 4.272,64 +9,58 +0,2% -11,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 7.935,49 -190,43 -2,3% +33,5%

OMXC-20 Kopenhagen 2.185,46 +13,65 +0,6% +19,1%

PSI 20 Lissabon 6.251,24 +49,43 +0,8% +10,0%

IBEX-35 Madrid 9.461,70 +90,00 +1,0% +15,0%

FTSE-MIB Mailand 28.925,26 +420,83 +1,5% +20,2%

OBX Oslo 1.193,23 +10,47 +0,9% +9,5%

PX Prag 1.367,75 +2,72 +0,2% +13,8%

OMXS-30 Stockholm 2.122,63 +7,25 +0,3% +3,9%

WIG-20 Warschau 2.132,70 -8,39 -0,4% +19,0%

ATX Wien 3.228,34 +24,68 +0,8% +2,7%

SMI Zuerich 10.590,39 +35,04 +0,3% -1,3%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0699 +0,1% 1,0696 1,0671 -0,0%

EUR/JPY 162,13 +0,2% 162,29 161,65 +15,5%

EUR/CHF 0,9643 -0,0% 0,9643 0,9636 -2,6%

EUR/GBP 0,8722 -0,2% 0,8739 0,8745 -1,5%

USD/JPY 151,54 +0,0% 151,71 151,50 +15,6%

GBP/USD 1,2267 +0,3% 1,2238 1,2202 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2922 -0,2% 7,3055 7,3070 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.846,12 -0,9% 37.063,56 37.416,37 +122,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,46 77,17 +1,7% +1,29 +1,5%

Brent/ICE 82,51 81,43 +1,3% +1,08 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,36 46,65 +1,5% +0,71 -48,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,91 1.938,47 +0,4% +7,44 +6,7%

Silber (Spot) 22,27 22,28 -0,0% -0,01 -7,1%

Platin (Spot) 863,55 846,33 +2,0% +17,22 -19,1%

Kupfer-Future 3,66 3,59 +2,0% +0,07 -4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

