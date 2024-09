MÄRKTE EUROPA/Fest - Gute Laune vor EZB-Zinssenkung

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Plus zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Die positiven Vorgaben der Wall Street werden eins zu eins fortgesetzt. Vor allem zinsempfindliche Technologie-Aktien waren nach den positiv aufgenommenen US-Verbraucherpreisen in den USA gesucht. In Europa stellt die Branche ebenfalls mit 2,7 Prozent Plus den Hauptgewinner. Dem in der nächsten Woche beginnenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank steht damit nichts im Weg - auch von der EZB wird am Nachmittag eine Zinsreduzierung erwartet. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 18.557 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,4 Prozent auf 4.829 nach oben.

EZB-Kommunikation könnte zum Spagat werden

Die Börsen blicken nun gespannt auf die EZB-Sitzung am Nachmittag: Es gilt als ausgemacht, dass der Einlagensatz um 25 Basispunkte gesenkt wird. "Ein Spagat dürfte die Kommunikation werden, weil einige 'Tauben' im Rat wegen der Konjunkturrisiken wohl gerne eine weitere Zinssenkung unmittelbar im Oktober sähen, andere Ratsmitglieder aber lieber mit Bedacht vorgehen wollen", so die Commerzbank. Die Analysten erwarten drei weiteren Zinssenkungen im Dezember, März und Juni.

Im Technologiesektor gewinnen Infineon 3,1 Prozent und SAP 2,2 Prozent. In Europa legen ASML sogar 4,2 Prozent und BE Semiconductor 5,2 Prozent zu. Kräftig erholt zeigen sich auch die Verlierer der Vorwochen. So geht es bei Minen- und Stahlwerten um je 3 bis 4 Prozent nach oben. Arcelormittal und Thyssenkrupp steigen 2,9 Prozent, Salzgitter sogar 3,6 Prozent.

Für Commerzbank geht es nach der Rally vom Vortag um weitere 2,8 Prozent nach oben. Hier verdichten sich die Annahmen, eine komplette Übernahme könnte bevorstehen. Der CEO von Unicredit hatte dies in einem Interview nochmals als Option dargestellt.

Bei der Commerzbank selbst soll man laut Handelsblatt nicht so begeistert sein und Goldman Sachs zur Abwehr der Übernahme engagieren wollen. Analysten freuen sich jedenfalls darüber, so hat JP Morgan die Aktie auf "Overweight" erhöht. Auch Unicredit legen um 2,8 Prozent zu.

Roche nach enttäuschenden klinischen Daten schwach

Um 3,2 Prozent nach unten geht es für die Roche-Aktie. Im Handel ist von enttäuschenden klinischen Daten zu CT-996 die Rede, einem Kandidaten für eine Abnehmpille. Wie Vontobel anmerkt, deuten die Phase-1-Daten auf ein schlechteres Sicherheitsprofil hin als dies bei Wettbewerbern in diesem Entwicklungsstadium der Fall sei.

Bei Erneuerbaren Energien hält die gute Laune nach der TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump an. Der positive Ausgang für Harris macht Hoffnung, dass bei ihrem Wahlsieg die US-Investitionen in diesen Sektor ungebremst weitergehen. Dazu hat nun auch Örstedt (+0,6%) einen Großauftrag an Nordex für ihren Windpark in Irland vergeben. Wichtig daran ist laut Händlern, dass es der erste Auftrag zwischen dem dänischen Energieunternehmen und Nordex ist. Nordex steigen um 2,1 Prozent, Siemens Energy um 3,5 und Vestas um 1,6 Prozent.

Partners Group steigen an der Schweizer Börse um 5,4 Prozent. Die Gruppe hat mit Blackrock eine strategische Partnerschaft im Bereich Wealth Management vereinbart. Vontobel begrüßt die Vereinbarung. Partners Group sei kaum bekannt in den USA, insbesondere bei vermögenden Privatkunden. Blackrock verfüge dagegen über einen einflussreichen Markennamen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.829,44 +1,4% 65,86 +6,8%

Stoxx-50 4.415,24 +1,0% 42,98 +7,9%

DAX 18.556,60 +1,2% 226,33 +10,8%

MDAX 25.335,31 +0,9% 229,58 -6,6%

TecDAX 3.297,55 +1,2% 40,15 -1,2%

SDAX 13.408,25 +1,2% 159,78 -4,0%

FTSE 8.259,74 +0,8% 65,80 +6,0%

CAC 7.462,60 +0,9% 65,77 -1,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,14 +0,02 -0,43

US-Zehnjahresrendite 3,68 +0,02 -0,20

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 7:52 Mi, 17:38 % YTD

EUR/USD 1,1023 +0,1% 1,1018 1,1013 -0,2%

EUR/JPY 157,29 +0,4% 157,45 155,87 +1,1%

EUR/CHF 0,9419 +0,4% 0,9401 0,9356 +1,5%

EUR/GBP 0,8443 -0,0% 0,8442 0,8455 -2,7%

USD/JPY 142,68 +0,3% 142,90 141,54 +1,3%

GBP/USD 1,3057 +0,1% 1,3052 1,3025 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1281 +0,0% 7,1268 7,1239 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 57.973,00 +1,1% 58.000,70 56.522,55 +33,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,44 67,31 +1,7% +1,13 -3,6%

Brent/ICE 71,68 70,61 +1,5% +1,07 -4,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,595 36,16 -1,5% -0,56 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.516,02 2.511,81 +0,2% +4,21 +22,0%

Silber (Spot) 28,81 28,73 +0,3% +0,09 +21,2%

Platin (Spot) 959,75 956,10 +0,4% +3,65 -3,3%

Kupfer-Future 4,16 4,08 +1,9% +0,08 +5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

