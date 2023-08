MÄRKTE EUROPA/Fest - Jackson Hole sorgt für Zuversicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlichen Gewinnen sind die Börsen in Europa in dioe neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1 Prozent auf 15.793 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte sogar um 1,3 Prozent auf 4.291 zu. Aufschläge zum Start an der Wall Street hatten am Nachmittag nochmal für etwas Auftrieb gesorgt. Die Umsätze waren insgesamt aufgrund eines Feiertags in Großbritannien aber sehr dünn.

Die Märkte verdauten die Aussagen vom Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom vergangenen Freitag gut. Falken- und taubenhafte Passagen hätten sich in den Ausführungen von US-Notenbankchef Powell in etwa die Waage gehalten, hieß es. Die Analysten der Bank of America sprachen von einem "Rorschach-Test", jeder könne aus den Aussagen das heraushören, was er wolle.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bekräftigt, das Inflationsziel von 2 Prozent erreichen zu wollen und ein vorsichtiges Vorgehen signalisiert. Zugleich begrüßte er den langsameren Preisanstieg, wies aber auch auf die widerstandsfähige US-Wirtschaft hin.

Positiver äußerten sich die Analysten von CMC. "Zwar haben die wichtigsten Protagonisten nichts Konkretes bzw Neues gesagt, aber somit bleibt auch der Raum für Spekulationen, dass zumindest die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte".

Neue Inflationszahlen am Donnerstag

Den nächsten größeren fundamentalen Impuls könnte die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Donnerstag setzen. Dann werden auch aus den USA wichtige Preisdaten kommen mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben. Sie gelten als ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß.

Weiter nicht gut sieht es derweil für die deutsche Konjunktur aus, die Ifo-Exporterwartungen sind im August weiter gefallen. "Die deutschen Exporteure kämpfen weiterhin mit einer schwachen Weltnachfrage", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Zudem beklagen immer mehr Unternehmen, dass ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit leide."

Vonovia einziger DAX-Verlierer

An der Spitze im DAX lagen im deutschen Leitindex Commerzbank (+2,5%) vor Deutsche Bank (+2,4%) und Zalando (+2,4%). Am Ende lagen als einzige im Minus Vonovia (-0,1%). Hier belastete, dass sich SPD-Mitglieder am Wochenende einmal mehr im Kampf gegen steigende Mieten für einen bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen für drei Jahre starkgemacht hatten. TAG Immobilien verbilligten sich um 0,5 Prozent.

Unternehmensnachrichten waren rar. Bayer gewannen 0,7 Prozent. Die Forderung des Investors Artisan Partners, das Unternehmen aufzuspalten, wurde im Handel als "nicht neu" bezeichnet. Auch dass das zum Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen Bluerock bei der Entwicklung einer Zelltherapie zur Behandlung der verbreiteten Parkinson-Erkrankung einen ersten Erfolg verzeichnet hat, sorgte für keinen größeren Kursimpuls.

Thyssenkrupp Nucera mit Zahlen

Die Zahlen zum dritten Quartal des Börsenneulings Thyssenkrupp Nucera sorgten für keine Euphorie. Der Kurs des Wasserstoffexperten stieg aber immerhin mit dem Markt um 1,1 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Dazu erwartet Nucera weiteres Umsatzwachstum. Thyssenkrupp verteuerten sich um 1 Prozent.

Neue Daten aus einer spätklinischen Studie zum Medikament Leqvio stützten Novartis (+0,8%). Es soll den Cholesterinspiegel von Patienten mit arteriosklerosen kardiovaskulären Erkrankungen verringern. Leqvio ist bereits in mehr als 80 Ländern zugelassen. Dem Mittel wird von Analysten Blockbuster-Potenzial zugebilligt.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.293,69 +57,44 +1,4% +13,2%

Stoxx-50 3.956,11 +34,15 +0,9% +8,3%

Stoxx-600 455,41 +4,02 +0,9% +7,2%

XETRA-DAX 15.792,61 +160,79 +1,0% +13,4%

FTSE-100 London 0,00 0,00 0,0% -1,5%

CAC-40 Paris 7.324,71 +95,11 +1,3% +13,1%

AEX Amsterdam 741,76 +8,39 +1,1% +7,7%

ATHEX-20 Athen 3.192,37 +43,20 +1,4% +41,8%

BEL-20 Bruessel 3.653,47 +31,05 +0,9% -1,3%

BUX Budapest 56.787,05 -125,38 -0,2% +29,7%

OMXH-25 Helsinki 4.294,21 +61,97 +1,5% -12,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.536,75 +271,28 +3,3% +43,6%

OMXC-20 Kopenhagen 2.185,20 +25,11 +1,2% +19,1%

PSI 20 Lissabon 6.121,19 +31,72 +0,5% +7,5%

IBEX-35 Madrid 9.490,10 +151,20 +1,6% +15,3%

FTSE-MIB Mailand 28.544,56 +336,11 +1,2% +19,0%

OBX Oslo 1.153,47 +15,00 +1,3% +5,8%

PX Prag 1.350,59 -0,20 -0,0% +12,4%

OMXS-30 Stockholm 2.174,31 +25,84 +1,2% +6,4%

WIG-20 Warschau 2.039,32 +38,90 +1,9% +13,8%

ATX Wien 3.127,47 +28,56 +0,9% +0,3%

SMI Zuerich 11.032,76 +75,86 +0,7% +2,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,58 +0,02 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,22 -0,01 +0,34

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0808 +0,1% 1,0816 1,0787 +1,0%

EUR/JPY 158,25 +0,1% 158,32 157,75 +12,8%

EUR/CHF 0,9547 +0,0% 0,9549 0,9548 -3,5%

EUR/GBP 0,8584 +0,0% 0,8581 0,8578 -3,0%

USD/JPY 146,43 -0,0% 146,37 146,26 +11,7%

GBP/USD 1,2592 +0,1% 1,2606 1,2575 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2921 +0,1% 7,2916 7,2958 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.108,91 +0,2% 25.953,35 25.952,34 +57,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,04 79,83 +0,3% +0,21 +2,2%

Brent/ICE 84,59 84,48 +0,1% +0,11 +2,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,57 34,78 +8,0% +2,79 -57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,70 1.915,35 +0,5% +9,35 +5,5%

Silber (Spot) 24,34 24,23 +0,4% +0,10 +1,5%

Platin (Spot) 971,40 947,45 +2,5% +23,95 -9,0%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,00 -1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 12:16 ET (16:16 GMT)