MÄRKTE EUROPA/Fest - Mailänder Börse mit Erleichterungsrally

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Erholungsschub präsentieren sich die europäischen Aktienmärkten zum Wochenauftakt. Der DAX steigt im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 15.536 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,4 Prozent auf 4.194 Punkte an. Während unerwartet hohe Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen den Markt zunächst kalt lassen, wird die Stimmung von der Steilvorlage der Wall Street mit der Rally im späten Handel am Freitag gestützt. Der Stimmung zuträglich ist, dass sich der Materialmangel in der deutschen Industrie nach Angaben des Ifo-Instituts im Januar etwas entspannt hat.

In Europa wird der Aufschwung von der Börse in Mailand angeführt, der FTSE-MIB-Index gewinnt 1,7 Prozent. Hier kommt als positiver Faktor hinzu, dass mit der Wiederwahl von Staatspräsident Sergio Mattarella Mario Draghi Regierungschef bleibt. Damit ist die Gefahr von Instabilität gebannt, die im Zuge der Wahl am Markt als Risikofaktor benannt worden war.

Dazu passend sinken die Renditen italienischer Anleihen merklich um 6 Basispunkte auf 1,22 Prozent, weil sich die Risikoaufschläge verringern. Finanztitel ziehen in Mailand darauf besonders stark: Die Aktien der italienischen Banken gewinnen auf breiter Front zwischen 2 und 3 Prozent.

Inflation in NRW hartnäckig

Unerwartet hohe Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen können die Stimmung nicht trüben. Entgegen den Prognosen erweist sich der Preisauftrieb als sehr hartnäckig: Die Jahresinflation ist mit 5,1 Prozent kaum niedriger als im Dezember, als sie 5,2 Prozent betrug. Trotzdem reagiert auch der Euro zunächst nicht auf die Daten. Allerdings werden im Handelsverlauf noch Daten aus weiteren Bundesländern erwartet.

Weiter aufwärts geht es mit den Ölpreisen, was inflationstreibend wirkt. Ein Barrel der Sorte Brent kostet am Montagmorgen mit 91,00 Dollar fast 1 Prozent mehr als am Freitag.

Technikwerte vorne

Auf der Aktienseite sind es Technikwerte, die nach ihrer Korrektur nun auch die Erholung anführen. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 2,4 Prozent. Dahinter folgen die Indizes der Industriekonzerne und der Finanzdienstleister.

Im DAX erholen sich Henkel nach dem 10-prozentigen Rücksetzer am Freitag nach einer Gewinnwarnung um 3 Prozent. Bayer ziehen um 1,9 Prozent an auf 53,85 Euro: Die Analysten der Citigroup haben die Bayer-Aktien mit einem Kursziel von 70 Euro auf die Kaufliste genommen. Continental steigen um 2,2 Prozent.

Für BASF geht es um 0,3 Prozent nach unten. Leicht belastend wirken unterschiedlichen Meinungen der Aktionäre über die Zukunft der Tochter Wintershall DEA. Während BASF sich eher einen baldigen Börsengang vorstellt, will LetterOne, die von dem russischen Magnaten Mikhail Fridman kontrollierte Investmentgruppe, die Minderheitseigentümer an dem Energieunternehmen ist, laut einem Zeitungsbericht kurzfristig keinen Börsengang.

Faurecia ausgesetzt

In Paris sind die Aktien des Autozulieferers Faurecia vom Handel ausgesetzt worden. Grund ist laut Faurecia eine anstehende Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme von Hella. Die Franzosen hatten vergangene Woche die Genehmigung der EU-Kommission für die Übernahme erhalten. Hella geben um ein halbes Prozent nach.

Die Zahlen von Stabilus zum ersten Quartal werden im Handel in einer ersten Einschätzung als "in line" eingestuft. Der Kurs zieht um 2,4 Prozent an.

KPN gewinnen 1,6 Prozent. Die Niederländer wollen nach einem unerwartet guten Ergebnis im Schlussquartal für das Jahr 2022 mehr als 850 Millionen Euro an die Aktionäre ausschütten.

Ryanair steigen nach der Zahlenvorlage um 3,7 Prozent. Die Daten lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, heißt es bei der Citigroup. Dabei seien die Verbesserung der Renditen im dritten Quartal und die Absicherung von Treibstoffkosten positiv zu werten.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.193,83 +1,4% 56,92 -2,4%

Stoxx-50 3.767,08 +1,0% 36,15 -1,4%

DAX 15.536,09 +1,4% 217,14 -2,2%

MDAX 33.459,90 +1,2% 385,09 -4,7%

TecDAX 3.469,93 +1,7% 57,84 -11,5%

SDAX 15.111,28 +2,2% 325,68 -7,9%

FTSE 7.490,89 +0,3% 24,82 +1,1%

CAC 7.035,05 +1,0% 69,17 -1,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,03 +0,02 +0,15

US-Zehnjahresrendite 1,78 +0,01 +0,27

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.725,47 +1,7% 564,69 -4,4%

S&P-500 4.431,85 +2,4% 105,34 -7,0%

Nasdaq-Comp. 13.770,57 +3,1% 417,79 -12,0%

Nasdaq-100 14.454,61 +3,2% 451,50 -11,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,20 +3,6 1,16 46,7

5 Jahre 1,63 +1,8 1,61 37,2

7 Jahre 1,75 +1,4 1,74 31,1

10 Jahre 1,78 +1,3 1,77 27,2

30 Jahre 2,09 +1,1 2,07 18,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1173 +0,2% 1,1163 1,1166 -1,7%

EUR/JPY 129,00 +0,4% 128,85 128,60 -1,4%

EUR/CHF 1,0411 +0,3% 1,0400 1,0386 +0,4%

EUR/GBP 0,8312 -0,1% 0,8319 0,8319 -1,1%

USD/JPY 115,47 +0,1% 115,43 115,16 +0,3%

GBP/USD 1,3440 +0,3% 1,3420 1,3422 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3841 +0,3% 6,3776 6,3652 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.184,11 -1,6% 37.051,75 37.156,82 -19,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,68 86,82 +1,0% 0,86 +17,1%

Brent/ICE 90,64 90,03 +0,7% 0,61 +16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,10 1.793,60 -0,1% -1,50 -2,0%

Silber (Spot) 22,55 22,48 +0,3% +0,07 -3,3%

Platin (Spot) 1.014,40 1.008,48 +0,6% +5,92 +4,5%

Kupfer-Future 4,34 4,31 +0,6% +0,03 -2,8%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2022 04:03 ET (09:03 GMT)