MÄRKTE EUROPA/Fest - Techaktien mit US-Vorgaben gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit Aufschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet. Positive Vorgaben kommen von der Wall Street: Nach einem volatilen Verlauf haben die US-Börsen am Vortag zum Teil deutlich im Plus geschlossen. Insbesondere zinssensible Techwerte waren gefragt. Die US-Verbraucherpreise für August sind zwar in der Kernlesung etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Daten weisen insgesamt aber in die richtige Richtung, denn der Inflationsdruck hatte im August insgesamt deutlich abgenommen.

Dem in der nächsten Woche wohl beginnenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank steht damit nichts im Weg - auch wenn der erste Zinsschritt nach unten nun eher ein normaler um 25 Basispunkte und kein großer um 50 werden dürfte. Der DAX gewinnt 1,3 Prozent auf 18.560 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,4 Prozent auf 4.830 nach oben. Am Devisenmarkt handelt der Euro wenig verändert bei 1,1012 Dollar.

EZB-Kommunikation könnte zum Spagat werden

Die Blicke richten sich aber zunächst auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Es gilt als ausgemacht, dass die EZB den Einlagensatz um 25 Basispunkte senken wird. "Ein Spagat dürfte die Kommunikation werden, weil einige Tauben im Rat wegen der Konjunkturrisiken wohl gerne eine weitere Zinssenkung unmittelbar im Oktober sähen, andere Ratsmitglieder aber lieber mit Bedacht vorgehen wollen", so die Commerzbank. Die Analysten erwarten drei weiteren Zinssenkungen im Dezember, März und Juni.

Nach positiven US-Vorgaben führt der Techsektor mit Aufschlägen von 2,7 Prozent die Gewinnerliste bei den Sektoren an. Infineon gewinnen 3,2 Prozent, SAP 2,5 Prozent, Aixtron 4,2 Prozent oder STMicro 2,4 Prozent.

Für das Commerzbank-Papier geht es nach der Rally vom Vortag um weitere 2,7 Prozent nach oben. Es stützen positive Analystenstimmen. So hat JP Morgan laut Händlern die Aktie auf "Overweight" erhöht.

Roche nach enttäuschenden klinischen Daten schwach

Um 4 Prozent nach unten geht es für die Roche-Aktie. Im Handel ist von enttäuschenden klinischen Daten zu CT-996 die Rede, einem Kandidaten für eine oral einzunehmende Abnehmpille. Wie Vontobel anmerkt, deuteten die Phase-1-Daten auf ein schlechteres Sicherheitsprofil hin als dies bei Wettbewerbern in diesem Entwicklungsstadium der Fall sei.

Orsted hat die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von neun Turbinen des Typs N133/4800 für den 43-MW-Windpark Farranrory in Irland beauftragt. Der Vertrag umfasst auch den Premium Plus Service der Anlagen nach Inbetriebnahme über 20 Jahre. Es ist der erste Auftrag zwischen dem dänischen Energieunternehmen Orsted - einem der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien - und Nordex. Nordex gewinnen 2,2 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.828,62 +1,4% 65,04 +6,8%

Stoxx-50 4.418,95 +1,1% 46,69 +8,0%

DAX 18.565,12 +1,3% 234,85 +10,8%

MDAX 25.464,06 +1,4% 358,33 -6,2%

TecDAX 3.310,62 +1,6% 53,22 -0,8%

SDAX 13.433,38 +1,4% 184,91 -3,8%

FTSE 8.287,15 +1,1% 93,21 +6,0%

CAC 7.467,12 +1,0% 70,29 -1,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,13 +0,01 -0,44

US-Zehnjahresrendite 3,67 +0,02 -0,21

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 7:52 Mi, 17:38 % YTD

EUR/USD 1,1014 +0,0% 1,1018 1,1013 -0,3%

EUR/JPY 157,32 +0,4% 157,45 155,87 +1,1%

EUR/CHF 0,9402 +0,2% 0,9401 0,9356 +1,3%

EUR/GBP 0,8442 -0,0% 0,8442 0,8455 -2,7%

USD/JPY 142,83 +0,4% 142,90 141,54 +1,4%

GBP/USD 1,3047 +0,0% 1,3052 1,3025 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1311 +0,1% 7,1268 7,1239 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 58.049,30 +1,2% 58.000,70 56.522,55 +33,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,32 67,31 +1,5% +1,01 -3,8%

Brent/ICE 71,71 70,61 +1,6% +1,10 -4,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,7 36,16 -1,3% -0,45 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.516,51 2.511,81 +0,2% +4,70 +22,0%

Silber (Spot) 28,83 28,73 +0,4% +0,10 +21,3%

Platin (Spot) 958,45 956,10 +0,2% +2,35 -3,4%

Kupfer-Future 4,15 4,08 +1,6% +0,07 +5,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

September 12, 2024 03:54 ET (07:54 GMT)