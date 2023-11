MÄRKTE EUROPA/Fester - Aufwärtstendenz setzt sich fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben zum Wochenausklang weiter zugelegt. Unterstützung kam dabei von den stark gefallenen Renditen an den Anleihemärkten. Britische Staatsanleihen legten nach den klar unterhalb der Erwartung ausgefallene Einzelhandelsumsätze für Oktober deutlich zu. Dies deutet für Neil Wilson, Marktstratege bei Markets.com darauf hin, dass die Bank of England (BoE) bereit sein könnte, im nächsten Jahr Zinssenkungen vorzunehmen. Das unterstützte das Szenario, dass die Zentralbanken im kommenden Jahr damit beginnen werden, den Leitzinssenkungszyklus einzuläuten. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 15.919 Punkte und näherte sich damit weiter der Marke von 16.000 Punkten an. Der Euro-Stoxx-50 erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 4.341 Punkte.

Im Blickpunkt standen auch Aussagen von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die sagte, dass die Inflation ohne einen scharfen Anstieg der Arbeitslosigkeit weiter zurückgehen könne. Sie warnte jedoch davor, dass ein "sanftes Landen" für die US-Wirtschaft "nicht gewiss" sei. Zudem sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, in einem CNBC-Interview, dass eine Lockerung der Geldpolitik derzeit nicht "Teil der Diskussion" sei. An der Börse wird aktuell mit einer 97-prozentigen Wahrscheinlichkeit erwartet, dass die Fed auf ihrem nächsten Treffen am 13. Dezember und dem anschließenden am 31. Januar die Zinssätze unverändert im Bereich von 5,25 bis 5,50 belassen wird. Allerdings wird für Mai eine erste Zinssenkung mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Die Berichtssaison ist weitgehend abgeschlossen, für Einzelwerte fehlten mithin die Impulse. Am Freitag fand nochmals ein kleiner Verfalltermin an der Eurex statt: nachdem die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage aber die Basispreise überrollt hatte, gab es auch von dieser Seite wenig Impulse.

Tagesgewinner im DAX waren Siemens Energy mit einem Plus von 7,6 Prozent. Ende Oktober verlor die Aktie an einem Tag kurzzeitig ein Viertel an Wert. Von diesem Kurseinbruch konnte sie sich inzwischen komplett erholen. Auslöser waren Meldungen, wonach der Vorstand verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz prüfe und Vorgespräche mit unterschiedlichen Parteien, darunter Partnerbanken sowie der Bundesregierung führe, um den Zugang zu Garantien sicherzustellen. In der Folge ging die Börse in Deckung, einige Analysten schlossen zu dem Zeitpunkt eine Kapitalerhöhung nicht aus.

Meituan soll Interesse an Teilen des Asiengeschäfts von Delivery Hero haben

Delivery Hero verbesserten sich um 2,1 Prozent. Laut Bloomberg prüft die chinesische Meituan einen Kauf von Teilen des Asiengeschäfts von Delivery Hero.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war insgesamt dünn. Dagegen sorgten Analysten-Kommentare für Impulse bei Einzelwerten. So legten Fresenius Medical Care (FMC) um 1,9 Prozent auf 35,84 Euro zu, nachdem die Societe Generale den Wert auf "Kaufen" genommen hat und das Kursziel mit 71 Euro deutlich höher sieht. Die Analysten von JP Morgan sehen das Kursziel des DAX-Schwergewichts Siemens nun bei 195 Euro - die der Citi gar bei 200 Euro. Die Aktie schloss nach der Vortagesrally 1,1 Prozent höher bei 148,46 Euro.

Etwas vorsichtigere Töne kamen von der Assicurazioni Generali (-0,6%). Die Versicherung erwartet, dass die Branche möglicherweise von einer schwächeren Nachfrage aufgrund einer globalen wirtschaftlichen Verlangsamung betroffen sein könnte und meldete einen niedrigeren Nettogewinn für das dritte Quartal. Der Versicherer erzielte für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 579 Millionen Euro im Vergleich zu 591 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der operative Quartalsgewinn sank um 5,8 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro.

Für die Aktie von Volvo Car ging es um 11,1 Prozent nach unten. Hier belastete nach Aussage eines Händlers ein Bericht der Automotive News Europe, dem zufolge Geely ihre Beteiligung an dem Unternehmen herunterfahren möchte.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.340,77 +38,32 +0,9% +14,4%

Stoxx-50 3.943,28 +39,62 +1,0% +8,0%

Stoxx-600 455,82 +4,55 +1,0% +7,3%

XETRA-DAX 15.919,16 +132,55 +0,8% +14,3%

FTSE-100 London 7.504,25 +93,28 +1,3% -0,5%

CAC-40 Paris 7.233,91 +65,51 +0,9% +11,7%

AEX Amsterdam 758,59 +4,68 +0,6% +10,1%

ATHEX-20 Athen 3.048,64 +35,86 +1,2% +35,4%

BEL-20 Bruessel 3.534,47 +28,06 +0,8% -4,5%

BUX Budapest 57.010,75 -554,92 -1,0% +30,2%

OMXH-25 Helsinki 4.366,07 +48,50 +1,1% -9,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.312,94 +78,56 +1,0% +39,8%

OMXC-20 Kopenhagen 2.214,27 +43,35 +2,0% +20,7%

PSI 20 Lissabon 6.247,63 +32,93 +0,5% +9,7%

IBEX-35 Madrid 9.761,40 +94,00 +1,0% +18,6%

FTSE-MIB Mailand 29.498,43 +240,33 +0,8% +23,4%

OBX Oslo 1.195,90 +12,71 +1,1% +9,7%

OMXS-30 Stockholm 2.198,83 +27,29 +1,3% +7,6%

WIG-20 Warschau 2.228,28 +11,12 +0,5% +24,4%

ATX Wien 3.274,22 +12,27 +0,4% +4,6%

SMI Zuerich 10.737,37 +94,30 +0,9% +0,1%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Uhr Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0875 +0,2% 1,0839 1,0881 +1,6%

EUR/JPY 162,90 -0,4% 163,31 163,60 +16,1%

EUR/CHF 0,9647 +0,0% 0,9636 0,9652 -2,5%

EUR/GBP 0,8753 +0,1% 0,8752 0,8746 -1,1%

USD/JPY 149,81 -0,6% 150,67 150,36 +14,3%

GBP/USD 1,2424 +0,1% 1,2385 1,2442 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2225 -0,3% 7,2520 7,2483 +4,3%

Bitcoin

BTC/USD 35.993,12 -0,7% 36.264,44 36.529,25 +116,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,31 72,90 +3,3% +2,41 -2,6%

Brent/ICE 80,02 77,42 +3,4% +2,60 -2,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,895 45,83 -2,0% -0,93 -49,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.980,94 1.981,25 -0,0% -0,31 +8,6%

Silber (Spot) 23,71 23,98 -1,1% -0,26 -1,1%

Platin (Spot) 897,28 897,40 -0,0% -0,13 -16,0%

Kupfer-Future 3,72 3,70 +0,4% +0,01 -2,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2023 12:06 ET (17:06 GMT)