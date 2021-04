MÄRKTE EUROPA/Fester - Credit Suisse mit Milliardenverlust

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem langen Osterwochenende sind die europäischen Aktienmärkte mit kräftigen Aufschlägen gestartet. Das Umfeld bleibt günstig: Die am Karfreitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten haben die Prognosen der Ökonomen deutlich übertroffen. Vor allem in den Bereichen Freizeit, Gastgewerbe und Unterhaltung wurden viele neue Jobs geschaffen. Der am Ostermontag veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA zog im März ebenfalls unerwartet stark an.

Ein Blick auf die US-Staatsanleihen zeigt zugleich, dass sie nicht mehr unter den guten US-Wirtschaftsdaten leiden. Vielmehr liegt die Rendite der zehnjährigen US-Papiere mit 1,70 Prozent nun deutlich unter ihren jüngst gesehenen Hochs bei 1,77 Prozent. Das ist grundsätzlich positiv für die Börsen zu werten. Der DAX gewinnt 1,3 Prozent auf 15.305 Punkte - bei 15.312 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1 Prozent auf 3.983 nach oben.

Rohstoffwerte gesucht nach starken Wirtschaftsdaten

Gute Nachrichten gibt es auch aus Asien, dort hat sich bei den chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im März verbessert. In Europa hält der Lockdown dagegen noch weite Bereiche fest im Griff. Der Markt setzt indes darauf, dass auch dort die Pandemie langsam ihren Schrecken verlieren und die Konjunktur deutlich an Fahrt aufnehmen wird.

Tagesgewinner sind bislang Rohstoffwerte mit Aufschlägen von 2,5 Prozent. Öl- und Gaswerte zeigen sich derweil unbeeindruckt von der Korrektur am Ölmarkt und legen 0,8 Prozent zu. Mit den Ölpreisen ging es am Ostermontag um über 5 Prozent abwärts. Beobachter verwiesen dabei auf die Entscheidung der Opec+ aus der Vorwoche, die derzeit geltenden Fördermengenbeschränkungen aufzuheben.

Credit Suisse zieht Konsequenzen aus Archegos-Affäre

Im Blick stehen Credit Suisse. Die Bank hat im Zusammenhang mit dem Kollaps des Hedgefonds Archegos angekündigt, die Dividende zu kürzen. Auch wurden personelle Konsequenzen nach dem Debakel gezogen. Credit Suisse war als Prime Broker für den in eine Schieflage geratenen Hedgefonds aktiv. Die Verluste geben die Schweizer mit 4,4 Milliarden Franken an. Wirklich unerwartet kommt das nicht - die Aktie hält sich mit Abgaben von 0,1 Prozent gut.

SAP gewinnen 1,6 Prozent. Im Handel wird auf Medienberichte verwiesen, laut denen die Google-Mutter Alphabet bei ihrer Finanz-Software vom US-Anbieter und SAP-Wettbewerber Oracle zu den Walldorfern zu wechseln beabsichtige. Borussia Dortmund geben dagegen um 5 Prozent nach. Grund ist die Niederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt, womit das Erreichen der Champions League (CL) für die Schwarz-Gelben in der kommenden Saison in weite Ferne rückt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.978,27 0,82 32,31 11,98

Stoxx-50 3.362,54 0,83 27,73 8,18

DAX 15.280,79 1,15 173,62 11,39

MDAX 32.438,32 0,46 148,51 5,33

TecDAX 3.456,28 0,37 12,62 7,58

SDAX 15.896,38 1,02 160,48 7,66

FTSE 6.816,78 1,18 79,48 4,28

CAC 6.142,81 0,65 39,85 10,65

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,30 0,03 -0,54

US-Zehnjahresrendite 1,71 0,01 -0,97

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 20:35 % YTD

EUR/USD 1,1817 +0,03% 1,1814 1,1811 -3,2%

EUR/JPY 130,36 +0,18% 130,21 130,12 +3,4%

EUR/CHF 1,1073 +0,13% 1,1073 1,1060 +2,4%

EUR/GBP 0,8514 +0,23% 0,8491 0,8495 -4,7%

USD/JPY 110,31 +0,14% 110,21 110,18 +6,8%

GBP/USD 1,3881 -0,21% 1,3913 1,3903 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5521 -0,10% 6,5532 6,5566 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 58.532,25 -0,24% 58.716,00 58.899,50 +101,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,58 58,65 +1,6% 0,93 +22,4%

Brent/ICE 63,00 62,15 +1,4% 0,85 +22,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.732,40 1.728,10 +0,2% +4,30 -8,7%

Silber (Spot) 24,94 24,93 +0,1% +0,02 -5,5%

Platin (Spot) 1.206,75 1.213,20 -0,5% -6,45 +12,7%

Kupfer-Future 4,09 4,14 -1,3% -0,05 +15,9%

