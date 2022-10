MÄRKTE EUROPA/Fester dank Stabilisierung in Großbritannien

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind sehr fest in die neue Woche gestartet. Nach den jüngsten Kursturbulenzen zeigte sich der Markt damit stabilisiert. Befestigt zeigten sich auch die britischen Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel auf 4 Prozent. Hintergrund war der Rückzieher des neuen britischen Schatzkanzlers in der Frage der Steuern. Einen Tag nach seiner Ernennung hat Jeremy Hunt "schwierige Entscheidungen" zur Korrektur der Wirtschaftspläne von Premierministerin Liz Truss angekündigt und auch Steuererhöhungen in Aussicht gestellt.

Bank of England beendet Anleihekäufe

Am Markt wird aber bezweifelt, dass dies ausreicht, um die Gilts auf Dauer zu stabilisieren - zumal es seit Montag keine Anleihekäufe der Bank of England mehr gibt. Morgan Stanley urteilt, man müsse mehr Beweise für eine klare Änderung der Steuerpolitik sehen. Daneben hielten sich Spekulationen, dass Premierministerin Liz Truss zum Rücktritt gedrängt werden könnte. Dies stütze Pfund und Gilts, hieß es am Markt.

Der DAX gewann 1,7 Prozent auf 12.649 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 1,8 Prozent auf 3.442 Stellen nach oben. Thomas Altmann von QC Partners warnte, neue Turbulenzen am Gilt-Markt hätten durchaus das Potential, auch auf andere Märkte überzuschwappen. "Ein erneuter Ausverkauf am Rentenmarkt könnte für neue Irritationen über alle Assetklassen hinweg sorgen", so der Vermögensverwalter.

Für die Aktien von ITV ging es nach Berichten, dass die britische Rundfunkanstalt einen Teil seines Produktionsgeschäfts verkaufen könnte, um 9,1 Prozent nach oben. Demnach prüfe ITV aktiv die Zukunft seiner Produktionssparte ITV Studios, einschließlich der Frage, ob ein Anteil daran verkauft werden könne, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Die Berichtssaison nimmt langsam an Fahrt auf. Lufthansa schlossen nach vorläufigen Zahlen und einer Anhebung der Prognose 1,6 Prozent fester. Nach einem guten dritten Quartal rechnet die Airline nun mit einem bereinigten EBIT von über 1 Milliarde Euro und einem bereinigten Free Cashflow von über 2 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Bislang ist die Lufthansa von einem bereinigten EBIT von über 500 Millionen Euro ausgegangen. Der Streik der Lufthansa-Tochter Eurowings stellte keinen Belastungsfaktor dar.

Nach vorläufigen Drittquartalszahlen gewannen Vossloh 2,3 Prozent, obgleich die Aktie bereits vor Veröffentlichung gut im Markt lag. Das Unternehmen hat die positive Tendenz aus dem zweiten Quartal fortgesetzt und die Prognose für das Gesamtjahr leicht angepasst. Vossloh rechnet nun mit einem Umsatz 2022 zwischen 1,0 und 1,05 Milliarden Euro nach bislang 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge soll nun zwischen 12,0 und 12,5 Prozent liegen nach bislang 11,5 bis 13,5 Prozent. Aus Marktsicht waren die Anpassungen keine große Sache.

Draeger fielen um 4,8 Prozent. Lieferverzögerungen und höhere Kosten haben dem Medizintechnikkonzern im dritten Quartal einen Umsatzrückgang und einen operativen Verlust beschert. Drägerwerk kann die Jahresziele nach eigenen Angaben nun nicht mehr erreichen.

Hypoport stiegen 1,8 Prozent. Nach einem starken ersten Halbjahr geht das Geschäft mit Immobilienfinanzierungen derzeit zurück, wie das Unternehmen mitteilte.

Morphosys mit starkem Wochenauftakt

Für die Aktie von Morphosys ging es zum Start in die Woche um 6,7 Prozent nach oben. Der nächste Katalysator steht für die Analysten aus dem Hause Stifel am 30. November an, wenn der Partner von Morphosys, Roche, die Studiendaten zu Gantenerumab vorlegt. JP Morgan geht dagegen in einer Research-Note davon aus, dass erste Daten für den Antikörper gegen Alzheimer schon früher vorgelegt werden könnte, so ein Händler. Infolgedessen habe die US-Bank den Wert auf "Positive Catalyst Watch" genommen.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.441,64 +59,91 +1,8% -19,9%

Stoxx-50 3.418,65 +51,37 +1,5% -10,5%

Stoxx-600 398,48 +7,17 +1,8% -18,3%

XETRA-DAX 12.649,03 +211,22 +1,7% -20,4%

FTSE-100 London 6.921,81 +63,02 +0,9% -7,1%

CAC-40 Paris 6.040,66 +108,74 +1,8% -15,6%

AEX Amsterdam 640,95 +10,37 +1,6% -19,7%

ATHEX-20 Athen 2.041,11 +27,23 +1,4% -4,7%

BEL-20 Bruessel 3.454,10 +67,00 +2,0% -19,9%

BUX Budapest 39.855,56 +252,20 +0,6% -21,4%

OMXH-25 Helsinki 4.577,52 +90,41 +2,0% -19,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 4.218,54 +265,83 +6,7% +108,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.601,68 +9,72 +0,6% -14,1%

PSI 20 Lissabon 5.340,00 +85,88 +1,6% -2,6%

IBEX-35 Madrid 7.557,10 +174,60 +2,4% -13,3%

FTSE-MIB Mailand 21.319,73 +388,92 +1,9% -23,5%

RTS Moskau 1.027,83 +37,17 +3,8% -35,6%

OBX Oslo 1.037,20 +8,89 +0,9% -2,9%

PX Prag 1.144,01 -3,14 -0,3% -19,8%

OMXS-30 Stockholm 1.908,38 +39,35 +2,1% -21,1%

WIG-20 Warschau 1.414,06 +16,83 +1,2% -37,6%

ATX Wien 2.789,63 +39,81 +1,4% -28,3%

SMI Zuerich 10.498,71 +169,37 +1,6% -18,5%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 17:03 % YTD

EUR/USD 0,9836 +1,1% 0,9747 0,9753 -13,5%

EUR/JPY 146,32 +1,3% 144,97 144,73 +11,8%

EUR/CHF 0,9797 +0,2% 0,9774 0,9970 -5,6%

EUR/GBP 0,8617 -0,6% 0,8640 0,8667 +2,6%

USD/JPY 148,74 +0,2% 148,73 148,34 +29,2%

GBP/USD 1,1416 +1,7% 1,1265 1,1248 -15,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1978 -0,3% 7,2076 7,2095 +13,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.550,37 +2,0% 19.291,26 19.476,70 -57,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,94 85,61 +0,4% +0,33 +22,1%

Brent/ICE 92,28 91,63 +0,7% +0,65 +25,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 123,61 142,00 -13,0% -18,39 +118,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.662,14 1.644,60 +1,1% +17,54 -9,2%

Silber (Spot) 18,73 18,28 +2,5% +0,45 -19,7%

Platin (Spot) 917,45 899,35 +2,0% +18,10 -5,5%

Kupfer-Future 3,45 3,44 +0,3% +0,01 -22,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

