MÄRKTE EUROPA/Fester - Draghi-Spekulationen treiben Mailand

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bleiben am Mittwochmittag gut unterstützt. Positive Nachrichten von der Impffront stützen: So soll der Impfstoff von Astrazeneca eine hohe Wirkung zeigen, wenn bis zur zweiten Dosis drei Monate vergehen. Und auch zu Sputnik V gibt es erstmals positives Feedback in einer britischen Fachzeitschrift. Damit könnte sich das Portfolio an Impfstoffen erweitern. Daneben haben die Zahlen von Alphabet und Amazon überzeugt. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 13.931, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.618 nach oben.

Positiv werden am Kapitalmarkt die jüngsten Spekulationen aufgenommen, dass Mario Draghi in die italienische Politik gehe. Damit könnte er dem Beispiel Janet Yellens folgen, die nach ihrem Chef-Posten bei der US-Notenbank nun im Biden-Team politische Verantwortung übernommen hat. Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat Mario Draghi zu Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung eingeladen. Das Treffen findet Mittwochmittag statt. Die 5-Sterne-Bewegung hat bereits angekündigt, eine technokratische Regierung unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten nicht zu unterstützen.

Mit den Aktien an der Mailänder Börse geht es um 2,7 Prozent nach oben. An den italienischen Anleihemärkten fallen die Renditen zum Teil deutlich. Bankenaktien sind gesucht: So steigen etwa Unicredit 5,2 Prozent, Sanpaolo Intesa 5,7 Prozent oder Mediobanca 4 Prozent. Europaweit liegt der Bankensektor nur 0,7 Prozent vorne.

Siemens hebt die Prognose deutlich an

Für gute Laune sorgt auch Siemens, der Konzern hebt nach dem ersten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 deutlich an. Die Analysten von Jefferies streichen das Auftragsplus von 9 Prozent, einen um 4 Prozent höheren Umsatz und ein um 21 Prozent besser als erwartet ausgefallenes EBITA bei Siemens positiv heraus. Der Cashflow lag in einem saisonal eher schwachen ersten Quartal bei fast 1 Milliarde Euro gegenüber 44 Millionen im Vorjahr. Siemens liegen 1,8 Prozent vorne.

Für Vodafone geht es nach Zahlen um 4,4 Prozent nach oben. Die Citigroup wertet die Ergebnisse von Vodafone für das dritte Geschäftsjahresquartal 2020/21 positiv. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die bessere Entwicklung in Deutschland und die Roaming-Gebühren in Drittländern.

Freenet (plus 7,1 Prozent) zahlt 1,65 Euro an Dividende je Aktie. Damit liegt die Dividendenrendite auf Schlusskursbasis bei knapp 9,5 Prozent. In Zeiten, in denen die Realrendite zu Beginn des Jahres mit der steigenden Inflation noch stärker in den Keller gerutscht ist, ist dies ein starkes Kaufargument für die Aktie. Für die Analysten der DZ Bank, die erst am Vortag auf die hohe Dividendenrendite verwiesen hatten, ist dies keine Überraschung. Auch wenn sie nicht mit der Sonderdividende von 15 Cent gerechnet hatten, setzten auch sie auf einen Aktienrückkauf.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.618,11 0,77 27,65 1,84

Stoxx-50 3.168,69 0,70 22,07 1,94

DAX 13.931,07 0,69 95,91 1,55

MDAX 32.233,58 0,61 195,90 4,67

TecDAX 3.507,89 0,82 28,40 9,19

SDAX 15.682,73 0,72 112,81 6,22

FTSE 6.523,54 0,11 6,89 0,87

CAC 5.579,95 0,30 16,84 0,51

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 0,01 -0,72

US-Zehnjahresrendite 1,12 0,02 -1,56

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:41 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2019 -0,20% 1,2032 1,2029 -1,6%

EUR/JPY 126,28 -0,15% 126,43 126,36 +0,1%

EUR/CHF 1,0805 -0,05% 1,0808 1,0804 -0,1%

EUR/GBP 0,8813 -0,02% 0,8814 0,8816 -1,3%

USD/JPY 105,06 +0,06% 105,08 105,05 +1,7%

GBP/USD 1,3639 -0,18% 1,3651 1,3644 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4643 +0,10% 6,4613 6,4593 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 36.182,50 +1,56% 36.483,13 34.950,00 +24,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,06 54,76 +0,5% 0,30 +13,2%

Brent/ICE 57,95 57,46 +0,9% 0,49 +12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.834,37 1.837,90 -0,2% -3,53 -3,3%

Silber (Spot) 26,68 26,73 -0,2% -0,05 +1,1%

Platin (Spot) 1.095,90 1.096,00 -0,0% -0,10 +2,4%

Kupfer-Future 3,55 3,52 +0,8% +0,03 +1,0%

===

