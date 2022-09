MÄRKTE EUROPA/Fester - Französische Verbraucherpreise stützen

FRANKFURT (Dow Jones)--Entgegen der vorbörslichen Erwartung sind Europas Börsen mit Aufschlägen in den Freitag gestartet. Stützend wirkt die Entwicklung der Verbraucherpreise in Frankreich. Diese sind im September um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen, das erste Minus seit 12 Monaten. Auf Jahresbasis fiel der Preisanstieg mit 5,6 Prozent ebenfalls unterhalb der Erwartung aus. "Ist das nun der Peak, auf den wir so lange warten?", fragt ein Aktienhändler.

Der DAX gewinnt 1,1 Prozent auf 12.110 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,0 Prozent auf 3.313 nach oben. Am Anleihemarkt fallen die Renditen nach den Preisdaten. Der Euro verteidigt derweil die Erholungsgewinne vom Vortag und liegt wieder etwas näher an der Parität.

Die Marktakteure warten nun auf die Bekanntgabe der europaweiten Inflationszahlen um 11.00 Uhr. Erwartet wird von Ökonomen ein Anstieg um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nachdem die deutschen Preise stärker als erwartet gestiegen waren, was die Börsen am Vortag belastete, in Spanien der Preisauftrieb aber niedriger ausfiel, ist die Spannung nochmal gestiegen.

Übergeordnet halten sich die Anleger angesichts weiter steigender Zinsen und drohender Rezession mit Käufen zurück, sowohl bei Anleihen wie auch bei Aktien. Die Themen Energiekrise, Inflation und Rezession dürften noch eine ganze Weile dominieren.

Adidas und Puma nach Nike-Zahlen schwach

Am Aktienmarkt gehören Bank- und Versicherungsaktien zu den Favoriten, sie gewinnen jeweils 1,9 Prozent. Sie gelten als Profiteure eines grundsätzlich höheren Zinsniveaus.

Nike hat am Vorabend insgesamt zwar für das erste Quartal überzeugende Zahlen vorgelegt, Börsianer bemängeln aber die Marge. Adidas verlieren 3,3 und Puma 4 Prozent.

Gespannt sein darf man darauf, wie es mit dem Börsenneuling Porsche weitergeht. Der Börsengang am Vortag kann durchaus als Erfolg gewertet werden, wenn man das sehr schwierige Marktumfeld in Betracht zieht. Nach dem Schlusskurs von 82,50, der exakt dem Ausgabepreis (am oberen Ende der Angebotsspanne) entsprach, gehen Porsche 0,5 Prozent höher um mit 82,92 Euro. Weil viele Interessenten bei der überzeichneten Emission nicht so zum Zug gekommen sein dürften wie gewünscht, vermuten Marktteilnehmer, dass es im Hintergrund noch einiges an Kaufinteresse schwelen könnte.

Die Muttergesellschaften VW (+1,3%) und Porsche Holding (+2,1%) stehen am Tag nach dem Börsengang mit einem erwarteten Gerichtsurteil im Fokus. Das Oberlandesgericht Celle will in einem Musterverfahren sein Urteil in einem jahrelangen Rechtsstreit rund um die gescheiterte Übernahme von Volkswagen durch Porsche sprechen. Die Kläger werfen den Autobauern vor, Anleger über die Übernahmeabsichten getäuscht zu haben. Der Kurs der VW-Aktie schwankte nach den seinerzeitigen verschiedenen Erklärungen stark, wodurch Investoren Geld verloren.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.313,19 +1,0% 34,15 -22,9%

Stoxx-50 3.332,82 +0,7% 22,73 -12,7%

DAX 12.109,56 +1,1% 134,01 -23,8%

MDAX 22.113,49 +1,5% 322,46 -37,0%

TecDAX 2.639,76 +1,2% 32,30 -32,7%

SDAX 10.404,38 +1,4% 142,98 -36,6%

FTSE 6.929,88 +0,7% 48,29 -6,8%

CAC 5.735,71 +1,0% 58,84 -19,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,13 -0,04 +2,31

US-Zehnjahresrendite 3,79 -0,00 +2,28

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:19 Do,17:32 % YTD

EUR/USD 0,9828 +0,1% 0,9816 0,9782 -13,6%

EUR/JPY 141,92 +0,0% 141,83 141,23 +8,4%

EUR/CHF 0,9607 +0,3% 0,9582 1,0207 -7,4%

EUR/GBP 0,8812 -0,2% 0,8827 0,8866 +4,9%

USD/JPY 144,38 -0,1% 144,51 144,46 +25,4%

GBP/USD 1,1159 +0,3% 1,1120 1,1032 -17,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0966 +0,0% 7,0886 7,1159 +11,7%

Bitcoin

BTC/USD 19.597,40 +0,8% 19.448,00 19.269,00 -57,6%

ROHOEL zuletzt +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,17 +1,2% +0,94 +16,8%

Brent/ICE 89,32 +0,9% +0,83 +20,8%

GAS +/- EUR

Dutch TTF 202,92 -0,4% -0,83 +215,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.672,93 1.660,80 +0,7% +12,13 -8,6%

Silber (Spot) 19,14 18,83 +1,7% +0,32 -17,9%

Platin (Spot) 878,48 868,50 +1,1% +9,98 -9,5%

Kupfer-Future 3,46 3,44 +0,7% +0,02 -21,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

