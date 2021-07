MÄRKTE EUROPA/Fester - Hochstufungen und Konjunkturlaune treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Erholungskurs zeigen sich am Mittwochnachmittag Europas Aktienmärkte nach dem Schwächeanfall vom Vortag. DAX & Co bauen ihre Gewinne weiter aus, da sich nun auch die Autowerte erholen, deren Schwäche zuvor die Indizes gebremst hatte. Für gute Laune sorgen unter anderem erhöhte BIP-Prognosen der EU-Kommission. Sie erwartet nun für den Euroraum einen Anstieg von 4,8 Prozent in diesem Jahr. Bei ihrer Frühjahrsprognose waren es nur 4,3 Prozent gewesen. Für Deutschland geht sie nun von 3,6 statt 3,4 Prozent Wachstum aus.

Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf 15.683 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent auf 4.076 Punkte an.

Impulse werden am Abend vom Protokoll der Sitzung der US-Notenbank erwartet. "Der Markt wird das Protokoll genau darauf abklopfen, wie die Haltung des FOMC zu Tapering, also Einschnitten bei den Anleihenkäufen, und zu Zinserhöhungen sein könnte", sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Stabiles Wachstum gesucht - Autos bleiben unter Druck

Bei den europäischen Branchenindizes erholen sich fast alle Verlierer des Vortages: Der rohstoffnahe Stoxx-Index der Basic Resources steigt mit 2,7 Prozent Plus an die Spitze der Branchen. Auch Technologiewerte legen um 1,7 Prozent zu.

Beim Stoxx-Autoindex ist nun sogar ein Plus von 0,1 Prozent zu verzeichnen, nachdem er am Morgen noch mit Abstand größter Tagesverlierer war. Belastend wirkte unter anderem, dass der deutsche Branchenverband VDA seine Absatzprognose für 2021 gekappt hat. Grund ist der Chip-Mangel. Daimler reduzieren ihr Minus auf 0,9 Prozent, VW legen sogar um 1,8 Prozent zu.

Gesucht sind Unternehmen mit stabilen Wachstumsaussichten, so die Pharmatitel, aber auch ausgewählte Konsumwerte und Technologieaktien.

Passend dazu springen die Aktien der Sartorius-Tochter Stedim in Paris um 4,1 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Beide Sartorius-Unternehmen hatten am Vortag die Prognose erhöht. Sartorius im TecDAX legen um weitere 2,1 Prozent zu.

Analysten befeuern SAP und Heidelcement

Stark im Markt liegen auch SAP: Sie gewinnen 3,7 Prozent, nachdem die Bank of America die Aktien des Index-Schwergewichts mit einem Kursziel von 150 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Auch bei Heidelcement geht die Rally mit plus 4,7 Prozent weiter.

Die Aktie der Deutschen Post zeigt sich nach der Bekanntgabe von Zahlen für das zweite Quartal volatil. Zunächst legte die "Aktie Gelb" deutlich zu, gab diese Gewinne aber rasch wieder ab. Aktuell liegt sie 0,3 Prozent im Plus. Dass die längerfristige Prognose für 2023 beim Konzern-EBIT um fast 6 Prozent erhöht wurde, habe der Markt in dieser Größenordnung erwartet, meint ein Händler. Der Cashflow sei im erwarteten Rahmen. Enttäuschend wirke aber, dass das zweite Quartal die hohen Gewinnerwartungen an den Paketdienst nicht mehr erreichen konnte: "Wenn man bedenkt, dass das noch voll unter Corona-Einfluss steht und der stationäre Handel zumeist zu war, ist das überraschend". Hier zeichne sich wohl das Ende der positiven Einflüsse durch die Pandemie ab.

Die Suche nach stabilen Wachstumswerten zeigt sich auch bei den Analysteneinschätzungen. So hat Berenberg das Kursziel für den Brillenkonzern Essilorluxottica auf 175 von 150 Euro erhöht, der Kurs steigt um 1,9 Prozent. Und HSBC empfiehlt Adidas mit einem Kursziel von 360 Euro zum Kauf, der Kurs zieht um 2,6 Prozent an.

Auch bei Heidelbergcement geht es dank positiver Analystenkommentare 4,7 Prozent aufwärts. So hat die UBS das Kursziel auf 90 Euro hochgenommen, am Vortag schraubten es die Analysten von Jefferies bereits auf 113,10 Euro.

Bei Nordex treiben erneut die Auftragseingänge, hier geht es um 4,8 Prozent nach oben. Für ihr Projekt "MacIntyre" wurden 162 Turbinen eines möglichen Gesamtvolumens von bis zu 180 Windkraftanlagen abgerufen. Die bestellten Turbinen gelten als besonders margenstark.

Unter Druck stehen hingegen Hochtief. Nach über 4 Prozent Minus in der Spitze notieren sie nun 2,4 Prozent tiefer. Im Handel wird auf einen Kreisebericht bei Reuters verwiesen, wonach Großaktionär Atlantia entschieden habe, der 16-prozentige Anteil sei nicht strategisch. Damit sei ein Verkauf eine Option, da die Italiener ihr Portfolio bereinigen wollten.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.076,40 +0,6% 23,73 +14,7%

Stoxx-50 3.543,49 +0,6% 22,40 +14,0%

DAX 15.683,20 +1,1% 171,82 +14,3%

MDAX 34.850,06 +0,9% 305,90 +13,2%

TecDAX 3.650,94 +1,4% 49,01 +13,6%

SDAX 16.303,89 +0,4% 59,24 +10,4%

FTSE 7.135,95 +0,5% 35,07 +9,9%

CAC 6.520,62 +0,2% 13,14 +17,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,30 -0,03 -0,54

US-Zehnjahresrendite 1,30 -0,05 -1,38

DEVISEN zuletzt +/- % 08:05 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1801 -0,2% 1,1827 1,1825 -3,4%

EUR/JPY 130,64 -0,1% 130,84 130,76 +3,6%

EUR/CHF 1,0917 -0,1% 1,0922 1,0929 +1,0%

EUR/GBP 0,8549 -0,2% 0,8565 0,8567 -4,3%

USD/JPY 110,69 +0,1% 110,62 110,59 +7,2%

GBP/USD 1,3805 +0,0% 1,3809 1,3804 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,4705 -0,1% 6,4721 6,4813 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.765,51 +3,0% 34.885,26 33.905,26 +19,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,31 73,37 -0,1% -0,06 +51,6%

Brent/ICE 74,76 74,53 +0,3% 0,23 +46,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,93 1.796,98 +0,6% +9,96 -4,8%

Silber (Spot) 26,32 26,18 +0,5% +0,14 -0,3%

Platin (Spot) 1.095,95 1.095,45 +0,0% +0,50 +2,4%

Kupfer-Future 4,34 4,26 +2,0% +0,09 +23,2%

