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MÄRKTE EUROPA/Fester mit gemäßigteren Tönen im Iran-Krieg

31.03.26 10:10 Uhr
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind mit leichten Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Etwas stützend wirkt ein Bericht des "Wall Street Journal". Demnach soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, den Iran-Krieg zu beenden auch ohne Öffnung der Straße von Hormus. Diese ist seit geraumer Zeit faktisch geschlossen. Trump spricht derweil weiter von erheblichen Fortschritten in den Friendensverhandlungen mit dem Iran, zugleich bereiten die USA aber offenbar eine begrenzte Bodenoffensive vor.

Die bisherigen Schäden, die durch den Iran-Krieg entstanden seien, lassen sich indes kaum beziffern. "Die gestiegenen Energiepreise und die Verknappung von Rohöllieferungen bleiben ein Problem. Sollte der Krieg im Iran beendet werden und die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleiben, würde das den europäischen Unternehmen nur bedingt helfen", so die Einschätzung von CMC.

Der DAX gewinnt im frühen Geschäft 0,7 Prozent auf 22.725 Punkte, auch für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,7 Prozent auf 5.578 Punkte nach oben. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent notiert knapp unter der Marke von 113 Dollar. An den Anleihemärkten geben die Renditen leicht nach, während am Devisenmarkt der Euro kaum verändert bei 1,1471 Dollar notiert.

Datenmäßig steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Vormittag im Fokus. Für März wird mit einem starken Anstieg der Inflation um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat nach zuvor 0,6 Prozent gerechnet. Damit würde der Iran-Krieg erste Spuren hinterlassen.

Am Nachmittag werden in den USA der Chicago-Einkaufsmanagerindex sowie der Index des Verbrauchervertrauens März veröffentlicht. In beiden Fällen werden rückläufige Lesungen erwartet.

Die Gespräche über einen anteiligen Ausstieg aus dem Lebensmittel-Geschäft bei Unilever (+0,9%) lösen weiterhin keine Begeisterungsstürme bei den Anlegern aus. Bei der Transaktion soll das Lebensmittel-Geschäft mit dem US-Gewürzhersteller McCormick zusammengelegt werden. Wie RBC anmerkt, würde Unilever nach einem Deal 65 Prozent des neuen Unternehmens besitzen - von einem Exit könne also keine Rede sein.

Nach besseren Zahlen legt die Energiekontor-Aktie um 4,4 Prozent zu. Der Vosteuergewinn für das abgelaufene Jahr liegt mit 40,5 Millionen Euro über der MPCM-Schätzung von 36,1 Millionen Euro. Auch der Dividendenvorschlag von 1 Euro je Aktie ist besser als die Prognose von 0,60 Euro. Für 2026 kalkuliert das Unternehmen mit einem Vorsteuergewinn zwischen 40 und 60 Millionen Euro. Das liegt in der Mitte indes klar unter der Warburg-Erwartung von 69,2 Millionen Euro.

Im Vorfeld der Ergebnisse von Beiersdorf (+0,6%) für das erste Quartal 2026 hat Metzler seine Schätzungen feinjustiert und das Papier auf "Hold" gesenkt. Die Analysten prognostizieren einen verhaltenen Jahresstart mit einem flächenbereinigten Rückgang von 4,3 Prozent im Konsumgütergeschäft im ersten Quartal. Nach einer Herunterstufung auf "Hold" durch Kepler Cheuvreux geben BASF um 1,3 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.578,12 +0,7 36,33 5.541,79 16,8

Stoxx-50 4.882,37 +0,7 33,60 4.848,77 11,9

DAX 22.725,23 +0,7 162,35 22.562,88 19,9

MDAX 28.013,66 +0,8 213,17 27.039,42 15,3

TecDAX 3.403,23 +0,6 18,86 3.091,28 4,8

SDAX 16.463,29 +0,5 73,50 13.062,07 22,4

CAC 7.822,37 +0,6 49,92 7.772,45 10,0

SMI 12.810,02 +1,1 141,35 12.668,67 11,4

ATX 5.297,55 +0,1 3,67 5.293,88 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1471 +0,1 0,0006 1,1465 1,1451

EUR/JPY 183,15 +0,1 0,1000 183,05 182,7600

EUR/CHF 0,9175 +0,1 0,0012 0,9163 0,9163

EUR/GBP 0,8688 -0,1 -0,0004 0,8692 0,8684

USD/JPY 159,65 -0,0 -0,0700 159,72 159,5800

GBP/USD 1,3201 +0,1 0,0016 1,3185 1,3183

USD/CNY 6,9063 -0,1 -0,0056 6,9119 6,9134

USD/CNH 6,911 -0,1 -0,0040 6,9150 6,9186

AUS/USD 0,6865 +0,2 0,0014 0,6851 0,6848

Bitcoin/USD 67.249,52 +1,0 656,20 66.593,32 67.387,43

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,26 -0,6 -0,62 102,88

Brent/ICE 112,58 -0,2 -0,20 112,78

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.563,99 +1,2 53,75 4.510,24

Silber 73,09 +4,4 3,11 69,98

Platin 1.936,90 +2,0 37,40 1.899,50

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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March 31, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)

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