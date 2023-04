MÄRKTE EUROPA/Fester nach Osterwochenende - Zykliker gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind nach dem langen Osterwochenende am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Für Überraschung sorgen die Inflationsdaten auch China. Dort wurde sowohl ein geringerer Anstieg der Verbraucherpreise (CPI) als auch ein neuerlicher Rückgang der Erzeugerpreise (PPI) vermeldet. Das CPI legte zum Vorjahr im März nur 0,7 Prozent zu, beim PPI ging es mit minus 2,5 Prozent sogar stärker nach unten als im Vormonat. "Das unterstützt klar Zinshoffnungen", kommentierte ein Händler.

US-Inflationsdaten am Mittwoch

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 15.676 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 4.329. "Entscheidend für den nächsten Trend ist das US-CPI", sagt ein Händler mit Blick auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise. Die Daten sind dann die aktuellste Entscheidungsgrundlage für die kommende Fed-Sitzung in drei Wochen. Der Datenkalender in Europa ist recht leer. Geblickt wird auf den EU-Einzelhandel und den Sentix-Konjunkturindex sowie eventuelle Aussagen von der IWF-Sitzung. Chicago-Fed-Präsident Goolsbee spricht am Nachmittag.

Kräftig aufwärts geht es Morgen bei konjunkturnahen Aktien. Die Rohstoff- und Autobranchen führen die Stoxx-600-Sektoren mit bis zu 2 Prozent Plus an. Auch Stahlwerte sind gesucht, Arcelormittal steigen 2,5 Prozent und Thyssenkrupp sogar 3,7 Prozent. Bei Thyssen stützen zusätzlich Unternehmensaussagen, nun den Spin-Off ihrer Marine-Sparte ins Auge zu fassen.

BMW-Aktien legen nach Vorlage ihrer Autoabsätze im ersten Quartal 1,4 Prozent zu. Der Umsatz ging zwar leicht zurück um 1,5 Prozent, Händler betonen jedoch den Fokus des Marktes auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV). Hier wolle man ein starkes Wachstum sehen, was BMW mit über 83 Prozent Absatzplus auch ausgewiesen habe.

Mit kräftigen Kursverlusten reagieren die Aktien von Adtran (-10%) auf die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal. "Das ist eine große Gewinnwarnung, die Zahlen weichen ja bei allen Schätzungen nach unten ab", sagt ein Händler. Der Markt dürfte sich darüber wundern, da Adtran als Käufer von Adva Optical Networking und dem Gewinnabführungsvertrag in einer boomenden Branche engagiert sei. Vor allem der sehr hohe Margendruck komme unerwartet und sei von Adtran nicht erklärt worden.

Evotec Opfer von Cyber-Angriff

Evotec (-1,1%) stehen am Dienstag im Fokus nach einem gemeldeten Cyber-Angriff. "Der Markt macht sich immer Sorgen wegen der damit verbundenen Kosten und Umsatzausfälle", kommentierte ein Händler. Jedoch klängen die Maßnahmen bei Evotec noch recht vorsorglich. Bei Fällen wie Nordex und Thyssenkrupp im vergangenen Jahr hätten die Unternehmen noch überraschter gewirkt: "Man scheint sich daran langsam als ein neue Art von Geschäftsrisiko anzupassen", so der Händler. Die Folgen für die Aktie sollten daher begrenzt bleiben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.329,32 +0,5% 19,87 +14,1%

Stoxx-50 3.998,97 +0,4% 16,98 +9,5%

DAX 15.675,77 +0,5% 77,88 +12,6%

MDAX 27.434,18 +0,9% 235,85 +9,2%

TecDAX 3.321,74 -0,0% -0,47 +13,7%

SDAX 13.145,07 +0,7% 88,96 +10,2%

FTSE 7.771,27 +0,4% 29,71 +3,9%

CAC 7.375,25 +0,7% 50,50 +13,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,23 +0,05 -0,34

US-Zehnjahresrendite 3,40 -0,02 -0,48

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0903 +0,4% 1,0860 1,0923 +1,9%

EUR/JPY 145,08 +0,0% 145,07 143,85 +3,4%

EUR/CHF 0,9854 -0,2% 1,0996 0,9880 -0,4%

EUR/GBP 0,8769 -0,0% 0,8770 0,8782 -0,9%

USD/JPY 133,07 -0,4% 133,59 131,69 +1,5%

GBP/USD 1,2435 +0,4% 1,2383 1,2438 +2,8%

USD/CNH 6,8877 -0,1% 6,8927 6,8841 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 30.155,85 +3,1% 29.245,09 28.130,69 +81,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,34 79,74 +0,8% +0,60 -0,1%

Brent/ICE 84,72 84,18 +0,6% +0,54 -0,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,85 43,13 -0,6% -0,27 -43,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.003,68 1.991,46 +0,6% +12,23 +9,9%

Silber (Spot) 25,08 24,93 +0,6% +0,16 +4,7%

Platin (Spot) 1.007,25 996,50 +1,1% +10,75 -5,7%

Kupfer-Future 4,01 3,98 +0,9% +0,04 +5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

